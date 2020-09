حتی اگر علاقه‌ای به گوشی تاشو گلکسی زد فولد ۲ ندارید، نمی‌توانید جذابیت آن کتمان کنید. جذابیت این گوشی فقط به بدنه آن برنمی‌گردد بلکه باید به نحوه اجرای اپلیکیشن‌های مختلف در آن اشاره کنیم که به طور جذابی از نمایشگر بیرونی به نمایشگر اصلی منتقل می‌شوند.

در این میان سامسونگ در مراسم رونمایی این محصول تعدادی از اپلیکیشن‌های گوگل را نشان داد که باید خاطرنشان کنیم این شرکت مدت‌هاست مشغول آماده‌سازی اندروید برای گوشی‌های تاشو است و همچنین می‌توانیم به اپلیکیشن‌های مایکروسافت (که شریک مهم سامسونگ محسوب می‌شود) و اسپاتیفای اشاره کنیم. اما باقی اپلیکیشن‌های موجود در گوگل پلی استور چگونه در این گوشی تاشو اجرا می‌شوند؟

بدون شک تمام اپلیکیشن‌های اصلی سامسونگ مانند مرورگر، اپلیکیشن پیام‌رسان، ایمیل و دیگر موارد مشابه می‌توانند از مزایای گلکسی زد فولد ۲ بهره‌مند شوند. اما آیا برای اینستاگرام، توییتر، فیس‌بوک و دیگر اپلیکیشن‌های روزمره هم شاهد چنین چیزی خواهیم بود؟

در این زمینه نمی‌توانیم چندان امیدوار باشیم و به‌عنوان مثال می‌توانیم به نحوه اجرای اپلیکیشن‌ها در تبلت‌های اندرویدی اشاره کنیم که سابقه‌ی آن‌ها به حدود ۱۰ سال قبل برمی‌گردد. احتمالا می‌دانید گوگل تا حد زیادی تبلت‌ها را رها کرده و سامسونگ از جمله معدود شرکت‌های بزرگی است که به ساخت تبلت‌های پرچم‌دار ادامه می‌دهد.

در این زمینه نمی‌توان فقط یک مقصر را معرفی کرد. از همان ابتدا، اندروید طوری توسعه پیدا کرد که اندازه اپلیکیشن‌ها برای نمایشگرهای مختلف تغییر اندازه پیدا کنند و در این زمینه گوگل ابزارهای مختلفی را برای توسعه‌دهندگان ارائه داده است. البته خود اپلیکیشن‌های گوگل و دیگر اپلیکیشن‌های مشهور به‌خوبی در تبلت‌ها اجرا می‌شوند ولی در این میان بسیاری از اپلیکیشن‌ها هم وجود دارند که در تبلت‌ها رابط کاربری چندان مناسبی ندارند.

گلکسی زد فولد ۲ هم این پیچیدگی را افزایش می‌دهد زیرا اپلیکیشن‌ها باید برای تداوم بین دو نمایشگر توسعه پیدا کنند. در این زمینه کار چندانی از دست گوگل یا سامسونگ برنمی‌آید. از یک طرف سامسونگ می‌تواند نصب اپلیکیشن‌های بهینه نشده برای گوشی تاشو خود را ممنوع کند که البته چنین کاری امکان‌پذیر نیست و با این کار عملا کاربران حجم عظیمی از اپلیکیشن‌ها را از دست خواهند داد.

یک راهکار دیگر هم این است که گوگل و سامسونگ برای بهینه‌سازی اپلیکیشن‌ها به ‌منظور اجرا در گوشی‌های تاشو مبلغی را به توسعه‌دهندگان بپردازند. باید خاطرنشان کنیم بیشتر اپلیکیشن‌های گوگل پلی استور رایگان هستند و از طریق تبلیغات درآمد اندکی را به دست می‌آورند. از آنجایی که سالانه فقط تعداد محدودی گوشی تاشو روانه‌ی بازار می‌شوند، این توسعه‌دهندگان برای بهینه‌سازی اپلیکیشن‌های خود به منظور اجرا در گوشی‌های تاشو انگیزه‌ی چندانی ندارند.

گوگل هیچ‌وقت چنین کاری را انجام نمی‌دهد زیرا اگر می‌خواست چنین رویکردی را عملی کند، سال‌ها قبل برای اولین تبلت‌های اندرویدی یا زمانی که اپلیکیشن‌های اندرویدی روانه‌ی کروم‌بوک‌ها شدند انجام می‌داد. اما این احتمال وجود دارد که سامسونگ برای برخی اپلیکیشن‌ها مشوق مالی را به توسعه‌دهندگان بپردازد. سامسونگ بزرگ‌ترین سازنده گوشی‌های هوشمند محسوب می‌شود و به همین خاطر از بودجه کافی برای انجام چنین کاری بهره می‌برد.

در هر صورت بار دیگر باید بگوییم که جذابیت گلکسی زد فولد ۲ را نمی‌توان کتمان کرد. اما روی هم رفته عدم پشتیبانی بسیاری از اپلیکیشن‌ها از این گوشی ضعف مهمی به حساب می‌آید که حتی شرکت بزرگی مانند سامسونگ نمی‌تواند این نقطه ضعف را به طور کامل برطرف کند.

منبع: Android Central

