تاریخ معرفی رسمی گوشی ال جی وینگ مشخص شد

ساعاتی پیش ال جی ویدیویی در صفحه‌ی رسمی خود در یوتیوب منتشر کرد که طی آن از تاریخ معرفی گوشی ال جی وینگ (LG Wing)، گوشی چرخان و عجیب این شرکت، باخبر شدیم.

در سال ۲۰۲۰، شاهد معرفی گوشی‌های عجیبی بودیم. از گلکسی زد فلیپ و زد فولد با نمایشگر تاشونده گرفته تا ZTE Axon 20 با دوربین سلفی زیر نمایشگر. حال به نظر می‌رسد در تاریخ ۲۴ شهریور ۹۹، (۱۴ سپتامبر) شاهد معرفی یکی از جذاب‌ترین و نوآورانه‌ترین گوشی‌هایی خواهیم بود که تاکون راهی بازار شده و آن هم چیزی نیست جز ال جی وینگ، گوشی هوشمندی با دو نمایشگر چرخان.

طی سال‌های اخیر ال جی نتوانست آنطور که انتظار می‌رفت در بازار گوشی‌های هوشمند عملکرد موفقی داشته باشد. حضور شرکت‌هایی چون سامسونگ، شیائومی، هواوی، اپل و … باعث شده ال جی دیگر نتواند همانند گذشته سر زبان‌ها باشد. با این حال این شرکت هنوز متوقف نشده و هر سال محصولات نسبتا خوبی را راهی بازار می‌کند. یکی از این محصولات، ال جی وینگ نام دارد. گوشی هوشمندی که از دو نمایشگر بهره می‌برد اما برخلاف V60 ThinQ، این دو نمایشگر به کمک لولا جمع نمی‌شوند، بلکه کاربر می‌تواند آن‌ها را بچرخاند.

تاکنون اطلاعات زیادی پیرامون این گوشی خاص و جالب منتشر شده اما از تاریخ عرضه‌ی آن بی‌خبر بودیم تا اینکه امروز ال جی ویدیویی تبلیغاتی از ال جی وینگ را در کانال رسمی خود در یوتیوب به اشتراک گذاشت. بدین ترتیب نه تنها مطمئمن هستیم چنین محصولی وجود دارد، بلکه از تاریخ معرفی آن هم مطلع شدیم. البته در این ویدیو تصویری از گوشی را شاهد نیستیم و صرفا تاریخ رونمایی از آن به نمایش در آمده. رویداد معرفی ال جی وینگ به صورت آنلاین و در صفحه‌ی رسمی ال جی در یوتیوب و فیسبوک برگزار خواهد شد.

اولین ویدیوی واقعی از ال‌جی Wing منتشر شد؛ گوشی دارای نمایشگر چرخان

دانلود mp4

نماینده‌ی جدید ال جی از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۶۵ بهره می‌برد که از این حیث با ال جی ولوت در یک سطح قرار می‌گیرد. وجود اسنپدراگون ۷۶۵ یعنی ال جی وینگ از اینترنت ۵G نیز پشتیبانی می‌کند و با قیمت نسبتا معقولی راهی بازار می‌شود. اینطور که به نظر می‌رسد، این محصول به یک دوربین ۶۴ مگاپیکسلی اصلی هم مجهز خواهد شد اما اینکه در مجموع چه تعداد دوربین در آن تعبیه شده‌ مشخص نیست.

ال جی وینگ از یک نمایشگر ۶.۸ اینچی با وضوح +FHD بهره می‌برد اما در رابطه با اندازه‌ و کیفیت نمایشگر ثانویه‌ی آن اطلاعات زیادی در اختیار نداریم. با این حال با توجه به ویدیو‌هایی که از این گوشی منتشر شده، به نظر می‌رسد فرایند مولتی‌تسکینگ به بهترین نحو ممکن روی این گوشی انجام می‌شود.

باقی مشخصات فنی این گوشی هنوز اعلام نشده اما انتظار می‌رود تشابه زیادی از این لحاظ بین این محصول و ال جی ولوت وجود داشته باشد. البته با این تفاوت که ال جی وینگ با قیمت بسیار بیشتری راهی بازار می‌شود که خب انتظار آن را داشتیم چرا که این محصول از طراحی بسیار خاصی بهره می‌برد. به ادعای نشریه‌ی کره‌ای Herald Corp، این گوشی احتمالا ۱.۹ میلیون وون کره قیمت‌گذاری خواهد شد که معادل ۱۶۰۰ دلار است. با این حال توسعه‌دهندگان XDA معتقدند این گوشی هنگام عرضه در ایالات متحده، ۱۰۰۰ دلار قیمت خواهد داشت.

گوشی ال جی وینگ در تاریخ ۱۴ سپتامبر (۲۴ شهریور ۹۹) معرفی خواهد شد.

هر آنچه درباره LG Wing می‌دانیم؛ گوشی مجهز به نمایشگر چرخان

منبع: Android Central

The post تاریخ معرفی رسمی گوشی ال جی وینگ مشخص شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala