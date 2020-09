اینطور که به نظر می‌رسد شیائومی قصد دارد اواخر ماه سپتامبر (اواخر شهریور-اوایل مهر)، از گوشی ۵G و ارزان قیمت جدیدی رونمایی کند. این گوشی اما قرار است بار دیگر از خانواده‌ی معروف و موفق می ۱۰ باشد که گفته می‌شود به پردازنده‌ی جدید سری اسنپدراگون ۷۰۰ مجهز خواهد شد.

سری می ۱۰ در ابتدا پرچم‌دار‌های می ۱۰ و می ۱۰ پرو را شامل می‌شد. اما بعد از اینکه استقبال بی‌نظیری از آن‌ها شد، غول چینی تصمیم گرفت محصولات دیگری را هم رونمایی کند. دیگر اعضای گوشی‌های این خانواده را می ۱۰ لایت، می ۱۰ نسخه‌ی جوانان و می ۱۰ اولترا تشکیل می‌دهند. اما اینطور که به نظر می‌رسد قرار است شاهد رونمایی از محصول دیگری هم باشیم.

اینکه شیائومی قصد دارد این گوشی را چه بنامد اصلا مشخص نیست چون در حال حاضر خانواده‌ی می ۱۰ اکثر اسم‌ها را شامل می‌شود. با این حال مطمئنیم این گوشی معرفی خواهد شد بنابراین به بررسی مشخصات فنی آن می‌پردازیم تا اینکه در روزهای آینده و با انتشار خبرهای بیشتر پیرامون این محصول، از نام آن نیز مطلع شویم.

عبارت «پردازنده‌ی جدید از سری اسنپدراگون ۷۰۰» ذهنمان را به سوی اسنپدراگون ۷۳۲G متمایل می‌کند. پردازنده‌ای که اخیرا منتشر شده و در واقع باید آن را نسخه‌ی اورکلاک شده‌ی اسنپدراگون ۷۳۰G بدانیم. اما این پردازنده از اینترنت ۵G پشتیبانی نمی‌کند در حالی که در تیزر تبلیغاتی شیائومی، به وضوح پشتیبانی محصول جدید از این شبکه‌ی پرسرعت ذکر شده بود.

بنابراین باید سراغ گزینه‌های دیگر یعنی اسنپدراگون ۷۶۵ یا ۷۶۸ برویم که تنها پردازنده‌های سری ۷۰۰ کوالکام با مودم ۵G هستند. البته این شرکت به‌زودی پردازنده‌های دیگری را هم از این سری با مودم ۵G معرفی می‌کند اما بعید به نظر می‌رسد تا پایان این ماه چنین اتفاقی رخ دهد. بنابراین به احتمال فراوان باید یکی از این دو پردازنده در آن استفاده شود. در نتیجه این گوشی هیچ شباهتی با پوکو X3 نخواهد داشت که قرار است اولین گوشی مجهز به اسنپدراگون ۷۳۲G باشد.

شیائومی در حال حاضر می ۱۰ لایت ۵G را به عنوان گوشی مجهز به اینترنت ۵G و مقرون به صرفه‌ی خود با قیمت حدودا ۳۰۰-۳۵۰ یورو در اختیار دارد. بنابراین محصول جدید می‌تواند می ۱۰ لایت زوم نامیده شود. تمام قابلیت‌های این دو گوشی با هم برابر خواهد بود با این تفاوت که می ۱۰ لایت زوم همانطور که از اسمش پیداست، یک دوربین پریسکوپی برای بزرگ‌نمایی در اختیار خواهد داشت. البته اینکه شیائومی واقعا قصد دارد گوشی را چطور نام‌گذاری کند مشخص نشده و این صرفا یک پیش‌بینی بوده و باید آن را در حد یک شایعه در نظر بگیریم.

اما از آن جایی که این گوشی قرار است یکی از ارزان‌ترین گوشی‌های ۵G بازار باشد و کمتر از ۳۰۰ یورو قیمت‌گذاری شود، به نظر می‌رسد تجهیز آن به قابلیت‌های این چنینی کمی فراتر از انتظار است. در واقع عجیب است محصولی را با این همه قابلیت جذاب ولی با قیمتی کمتر از ۳۰۰ یورو در اختیار داشته باشیم. با این حال پیش‌تر هم دیده بودیم که شیائومی با عرضه‌ی گوشی‌های قدرتمند و ارزان قیمت کاربران را حسابی خوشحال کند و امیدواریم اینبار نیز چنین اتفاقی رخ دهد.

از آن جایی که تیزر این محصول در حساب جهانی شیائومی در توییتر به اشتراک گذاشته شده، بنابراین باید انتظار داشته باشیم این گوشی در اروپا و دیگر بازارهای جهان (به جز هندوستان) عرضه شود. خبری که می‌تواند برای بسیاری از کاربران خوشحال کننده باشد.

