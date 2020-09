اینطور که به نظر می‌رسد، سونی قصد دارد اکسپریا ۱ مارک ۲ و گوشی مورد انتظار اکسپریا ۵ مارک ۲ را به اندروید ۱۳ بروزرسانی کند. از آن جایی که این گوشی‌ها هنگام عرضه از اندروید ۱۰ بهره می‌برند، یعنی سونی هم مانند سامسونگ، برخی از گوشی‌های خود را به مدت سه‌سال از لحاظ نرم‌افزاری پشتیبانی خواهد کرد.

با معرفی گوشی‌های سری نوت ۲۰، سامسونگ اعلام کرد از این پس تمام پرچم‌دارها و برخی از گوشی‌های میان‌رده‌ی این شرکت به مدت سه سال بروزرسانی اندروید دریافت می‌کنند. یعنی آن دسته از گوشی‌هایی که با اندروید ۹ راهی بازار شده و مشمول سیاست جدید هستند، به اندروید ۱۲ و گوشی‌هایی هم که با اندروید ۱۰ عرضه شدند، نهایتا به اندروید ۱۳ بروزرسانی خواهند شد.

حال به نظر می‌رسد سونی نیز قصد دارد همین سیاست را در پیش بگیرد. البته این خبر فعلا در حد یک شایعه است و برای مطمئن شدن از صحت آن باید منتظر بمانیم تا خود شرکت در آینده‌ بیانیه‌ای در این رابطه صادر کند. این خبر از طریق یک وب‌سایت ژاپنی با نام androidnext به بیرون درز پیدا کرده و از آن جایی هم که سابقه‌ای از آن در اختیار نداریم، نمی‌توانیم به طور حتم، ادعاهای آن را تایید کنیم.

اما در کنار معرفی گوشی‌های واجد شرایط برای دریافت اندروید ۱۳، وب‌سایت یاد شده، آخرین بروزرسانی نرم‌افزاری برای برخی از گوشی‌های سونی را نیز اعلام کرد. بدین ترتیب، اکسپریا ۱ مارک ۲ و اکسپریا ۵ مارک ۲ مشمول دریافت سه سال بروزرسانی نرم‌افزاری شده و اندروید ۱۳ را هم به عنوان آخرین آپدیت، دریافت می‌کنند. اکسپریا ۱، اکسپریا ۵ و اکسپریا ۱۰ مارک ۲ نهایتا به اندروید ۱۱ بروزرسانی می‌شوند. گوشی‌های اکسپریا ۱۰ و ۱۰ پلاس، اکسپریا Ace و اکسپریا ۸ و ۸ لایت هم با اندروید ۱۰ به کار خود پایان خواهند داد.

اینطور که به نظر می‌رسد، سونی قصد دارد عملکرد ضعیف خود را در بازار گوشی‌های هوشمند، با ارائه‌ی طولانی مدت بروزرسانی نرم‌افزاری جبران کند. اما باز هم مشخص نیست آیا این اتفاق رخ دهد یا خیر. در نتیجه باید امیدوار باشیم شرکت ژاپنی به‌زودی بیانیه‌ای در این رابطه صادر کرده و کاربران را از این بابت مطلع سازد.

لازم به ذکر است گوشی اکسپریا ۵ مارک ۲ هنوز معرفی نشده اما با توجه به خبر اخیری که پیرامون این محصول منتشر شد، به نظر می‌رسد در نمایشگاه IFA 2020 باید شاهد رونمایی از آن باشیم.

