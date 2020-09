مدیرعامل شرکت HTC استعفا داد

ساعاتی قبل شرکت HTC اعلام کرد که مدیرعامل این شرکت،Yves Maitre، به دلایل شخصی استعفا داده و این در حالی است که فقط چند روز دیگر سالگرد مدیرعامل شدن او در این شرکت بود. در نتیجه‌ی این استعفا، خانم «شر ونگ» (Cher Wang) که هم‌بنیان‌گذار و رییس هیئت‌مدیره HTC محسوب می‌شود بار دیگر مسوولیت مدیرعامل را بر عهده گرفته است.

در بیانیه HTC آمده که محدودیت‌های شدید سفرهای بین‌المللی به دلیل بحران کرونا تاثیر زیادی بر روی زندگی این مدیرعامل فرانسوی داشته زیرا بیشتر ۱۱ ماه گذشته را به دور از خانواده خود گذرانده است. بنابراین هیئت مدیره با استعفای او موافقت کرده‌اند.

در طول مدیریت آقای Maitre، او تلاش کرد فعالیت این شرکت در حوزه واقعیت مجازی افزایش پیدا کند و حتی وعده داد که نسل جدید محصولات این شرکت جمع‌وجورتر خواهند بود. این کمپانی همچنین در این مدت از اولین گوشی ۵G خود به نام U20 هم رونمایی کرد.

با این حال، او هم نتوانست وضعیت شرکت HTC را چندان بهبود ببخشد. در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۰، این شرکت برای نهمین دوره متوالی متحمل ضرر شد و طی این مدت حدود ۶۲ میلیون دلار ضرر کرده است. این در حالی است که میزان ضرر HTC در سه‌ماهه قبل از آن ۵۷ میلیون دلار بوده است.

پس از اخراج گروهی از کارکنان در ماه دسامبر، این شرکت اعلام کرد که در ماه ژوئن هم گروه دیگری از کارکنان اخراج می‌شوند که البته در این زمینه هیچوقت آمار دقیقی اعلام نشد. به گفته یکی از منابع آگاه، جدیدترین دور اخراج‌ها تصمیم Maitre نبوده که احتمالا نشان می‌دهد او ماه‌ها قبل استعفا داده بوده و فقط به تازگی این خبر رسما اعلام شده است.

حالا که خانم «ونگ» بار دیگر مدیرعامل HTC شده، نه‌تنها باید با مسائل مالی دست و پنجه نرم کند بلکه باید به فکر مبارزه با جدیدترین گجت واقعیت مجازی فیسبوک باشد که قرار است به‌زودی عرضه شود. در عین حال، خانم «ونگ» باید در مورد پایداری کسب‌وکار گوشی‌های هوشمند-یا هرآنچه از باقی مانده-اطمینان حاصل کند.

منبع: Engadget

