کوالکام قصد دارد در سال ۲۰۲۱ تراشه‌های پایین‌رده سری ۴۰۰ را همراه با قابلیت پشتیبانی از فناوری ۵G روانه‌ی بازار کند تا گوشی‌های ارزان‌قیمت هم بتوانند از این قابلیت بهره ببرند.

کوالکام با سرعت زیادی در حال ارائه‌ی قابلیت ۵G برای انواع و اقسام تراشه‌های خود است. در سال ۲۰۱۹، فقط تراشه‌های پرچم‌دار این شرکت از ۵G پشتیبانی می‌کردند که این موضوع برای تولیدکنندگان گوشی‌ها اختیاری بود و به همین خاطر فقط تعداد اندکی از گوشی‌ها با این قابلیت به دست کاربران رسیدند.

این تراشه‌ها می‌توانند فناوری ۵G را برای گوشی‌های بسیار ارزان‌قیمت ارائه کنند.

اما امسال به غیر از تراشه‌های پرچم‌دار اسنپ‌دراگون ۸۶۵، شاهد عرضه تراشه‌های سری ۷۰۰ و ۶۰۰ مانند اسنپ‌دراگون ۷۶۵ و اسنپ‌دراگون ۶۹۰ بودیم که قابلیت ۵G را برای گوشی‌های موردنظر به ارمغان آورده‌اند. اما پشتیبانی تراشه‌های سری ۴۰۰ از این مشخصه موضوع بسیار مهمی محسوب می‌شود زیرا معمولا گوشی‌های ارزان‌تر از ۲۰۰ دلار از این تراشه‌ها بهره می‌برند و با این کار تقریبا تمام گوشی‌ها از فناوری ۵G پشتیبانی خواهند کرد. باید خاطرنشان کنیم در حال حاضر گوشی‌های ۵G با متوسط قیمت ۵۰۰ دلار راهی بازار می‌شوند.

کوالکام هنوز در مورد این تراشه‌های ۵G جزییات خاصی را اعلام نکرده است؛ به‌عنوان مثال معلوم نیست کوالکام می‌خواهد از مودم یکپارچه یا جداگانه استفاده کند و در مورد پشتیبانی این تراشه‌ها از امواج میلی‌متری یا فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز هم هنوز نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم.

گفته می‌شود اولین گوشی‌های دارای تراشه‌های ۵G سری ۴۰۰ در اوایل ۲۰۲۱ به دست کاربران می‌رسند و به زودی جزییات آن‌ها مطرح خواهد شد. اوپو، شیائومی و موتورولا از جمله شرکت‌هایی هستند که می‌خواهند اولین گوشی‌های پایین‌رده مبتنی بر این تراشه‌ها را به دست کاربران برسانند.

کوالکام از تراشه میان‌رده اسنپدراگون ۷۳۲G رونمایی کرد

