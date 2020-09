تقریبا دو سال قبل تراشه اسنپدراگون ۸cx برای لپ‌تاپ‌های ویندوزی معرفی شد و و ساعاتی قبل کوالکام از نسل دوم این تراشه رونمایی کرد که نسبت به مدل قبلی از توان پردازشی نسبتا بیشتری بهره می‌برد.

کوالکام در مورد اینکه تراشه مذکور در مقایسه با نسل قبلی دقیقا چه بهبودهایی پیدا کرده، آمار مشخصی ارائه نداده است. با این حال طبق اعلام کوالکام، نسل دوم تراشه اسنپدراگون ۸cx در مقایسه با نسل دهم پردازنده i5 اینتل و پردازنده‌های سری Lakefield این شرکت حرف زیادی برای گفتن دارد.

از دیگر بهبودهای صورت گرفته باید به افزایش عمر باتری اشاره کنیم که به گفته کوالکام، باتری لپ‌تاپ‌های مبتنی بر این تراشه می‌توانند برای بیش از ۲۵ ساعت استفاده مداوم انرژی موردنظر را تامین کنند که البته این ادعا در عمل باید مورد بررسی قرار بگیرد. از دیگر ویژگی‌های آن می‌توانیم به پشتیبانی از نسل ششم وای‌فای، بلوتوث ۵.۱ و پشتیبانی از دو نمایشگر اکسترنال ۴K اشاره کنیم. همچنین کوالکام به بهبود قابلیت‌های هوش مصنوعی هم اشاره کرده است.

اگرچه این تراشه از پسوند ۵G بهره می‌برد، ولی در این زمینه تفاوتی با نسل قبلی ندارد و همچنان از مودم X24 LTE و X55 5G پشتیبانی می‌کند که بهره‌گیری از آن‌ها به نظر تولیدکنندگان لپ‌تاپ‌ها بستگی دارد. روی هم رفته اگرچه عمر باتری لپ‌تاپ‌های ویندوزی مبتنی بر تراشه‌های ARM بسیار عالی محسوب می‌شود، اما از لحاظ پشتیبانی از برنامه‌های مختلف هنوز ضعف‌های زیادی دارند. در همین زمینه می‌توانیم به گلکسی بوک فلکس ۵G ساخت سامسونگ اشاره کنیم که از نسل یازدهم پردازنده‌های اینتل و مودم ۵G سامسونگ بهره می‌برد و رقیب قدری برای لپ‌تاپ‌های ویندوزی مجهز به تراشه‌های ARM خواهد بود.

کوالکام می‌گوید به‌زودی لپ‌تاپ‌های مجهز به نسل دوم تراشه اسنپدراگون ۸cx روانه‌ی بازار می‌شوند که در این زمینه، می‌توانیم به معرفی لپ‌تاپ ایسر Spin 7 اشاره کنیم که اولین لپ‌تاپ مجهز به این تراشه محسوب می‌شود.

منبع: The Verge

The post کوالکام از نسل دوم تراشه اسنپدراگون ۸cx برای لپ‌تاپ‌های ویندوزی رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

