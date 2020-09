سال گذشته که پاناسونیک اولین دوربین‌های بدون آینه و فول‌فریم خود را با مانت L معرفی کرد، مستقیما کاربران حرفه‌ای را هدف قرار داده بود و در رده قیمتی بالای ۲۰۰۰ دلار رقابت می‌کرد. حالا این شرکت دوربین جدید خود را با نام پاناسونیک لومیکس S5 معرفی کرده که با قیمت ۱۹۹۹ دلاری خود، همان سنسور ۲۴.۲ مگاپیکسلی استفاده شده در دوربین ۲۴۹۹ دلاری Lumix S1 را دارد.

این دوربین جدید هم برای عکاسی و هم برای فیلم‌برداری ساخته شده و به نوعی گزینه هیبریدی پاناسونیک در بین دوربین‌های بدون آینه فول‌فریم به حساب می‌آید.

پاناسونیک لومیکس S5 علاوه بر این‌که ۵۰۰ دلار از برادر خود یعنی S1 ارزان‌تر است، همزمان اندازه کوچک‌تر و وزن کمتری هم دارد. ابعاد دوربین جدید آنقدر خوب است که حتی از دوربین میکرو سه چهارم پاناسونیک GH5 هم کوچک‌تر به نظر می‌رسد. در تصویر زیر می‌توانید لومیکس S5 را در میان GH5 (سمت چپ) و لومیکس S1H (سمت راست) ببینید.

کوچک‌تر بودن S5 از GH5 واقعا نکته مهمی درباره این دوربین است چراکه سنسور S5 بسیار بزرگ‌تر از سنسوری است که در GH5 قرار گرفته است. پاناسونیک همچنین در زمان معرفی لومیکس S5 گفت که یک دوربین جدید از خانواده GH هم در دست توسعه است و احتمالا به زودی معرفی می‌شود.

نرخ ISO در دوربین پاناسونیک لومیکس S5 می‌تواند تا ۵۱۲۰۰ در هنگام عکاسی افزایش پیدا کند. همچنین امکان استفاده از ISO ثانویه از ۶۴۰ تا ۴۰۰۰ هم وجود دارد که کمک می‌کند نویز کلی تصویر کاهش پیدا کند. لرزشگیر داخلی سنسور هم برای این دوربین در نظر گرفته شده که پاناسونیک می‌گوید این لرزشگیر می‌تواند تا ۵ پله، لرزش‌ها را کاهش دهد.

در هنگام فیلم‌برداری، ین دوربین می‌تواند حداکثر با رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم در ثانیه در حالت ۴:۲:۰ به صورت ۱۰ بیتی فیلم‌برداری داشته باشد. همچنین فیلم‌برداری ۴K با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه در حالت ۴:۲:۲ و ۱۰ بیتی هم برای این دوربین در نظر گرفته شده و می‌توان پروفایل رنگی فلت V-Log/V-Gamut را هم برای فیلم‌برداری انتخاب کرد. جدا از این موارد، پاناسونیک می‌گوید دامنه دینامیکی این دوربین کمی بیشتر از ۱۴ پله است که عملا مثل دوربین‌های سینمایی این شرکت ژاپنی است.

چشمی الکترونیکی این دوربین رزولوشن ۲.۳۶ میلیون دات دارد و پنل آن که بزرگ‌نمایی ۰.۷۴ برابر دارد هم از نوع OLED است. صفحه نمایش پشتی دوربین که به صورت کامل می‌توند به سمت بیرون بچرخد نیز اندازه‌ای ۳ اینچی با رزولوشن ۱.۸۴ میلیون دات دارد و از نوع LCD است. دو درگاه کارت حافظه SD هم در این دوربین قرار گرفته که یکی از فناوری UHS-I پشتیبانی می‌کند و دیگری از فناوری UHS-II. باتری این دوربین نیز ظرفیت ۲۲۰۰ میلی‌آمپری دارد که می‌تواند با پورت USB-C خود دوربین شارژ شود. بدنه پاناسونیک S5 هم در برابر قطرات آب و گرد و خاک مقاوم است اما پاناسونیک رتبه‌بندی یا نمره خاصی به مقاومت این دوربین در این شرایط نداده است.

دوربین جذاب پاناسونیک لومیکس S5 قرار است از اواسط ماه سپتامبر به بازار عرضه شود و همانطور که گفتیم، بدنه این دوربین قیمت ۱۹۹۹ دلار خواهد داشت. یک کیت هم برای این دوربین در نظر گرفته شده که لنز ۲۰-۶۰ میلی‌متری با دیافراگم f/3.5-5.6 خواهد داشت و قیمت این کیت هم ۲۲۹۹ دلار خواهد بود. شما درباره این دوربین چه فکر می‌کنید؟

