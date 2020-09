هواوی Enjoy 20 و Enjoy 20 پلاس با پشتیبانی از اینترنت ۵G معرفی شدند

هواوی دقایقی پیش از دو گوشی میان‌رده‌ی خود با نام‌های هواوی Enjoy 20 و Enjoy 20 پلاس رونمایی کرد. محصولاتی که به پردازنده‌ی Dimensity 720 مجهز شده و از اینترنت ۵G نیز پشتیبانی می‌کنند.

از مدت‌ها قبل شایعات و خبرهای زیادی پیرامون گوشی‌های سری Enjoy 20 هواوی منتشر شده بود تا اینکه بالاخره امروز غول چینی آن‌ها را رسما معرفی کرد. این گوشی‌ها در دو مدل استاندارد و پلاس عرضه می‌شوند که هر دو از یک پردازنده با قابلیت پشتیبانی از اینترنت ۵G بهره می‌برند.

هواوی Enjoy 20 پلاس ۵G

هواوی Enjoy 20 پلاس از لحاظ ظاهری شباهت زیادی به میت ۳۰ پرو، پرچم‌دار سال گذشته‌ی هواوی دارد. با این تفاوت که روی پنل جلوی این محصول هیچگونه ناچ، حفره یا حاشیه‌ای را شاهد نیستیم چرا که مانند بسیاری از محصولات این شرکت، دوربین سلفی درون دستگاه وجود داشته و به صورت مکانیزم پاپ‌آپ، حین عکاسی سلفی از فریم بالایی گوشی خارج می‌شود.

این گوشی از نمایشگر ۶.۶۳ اینچی IPS LCD با وضوح ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ بهره می‌برد که نسبت تصویر در آن به ۲۰:۹ می‌رسد. از قابلیت‌های خوب این نمایشگر، پشتیبانی آن از رفرش ریت ۹۰ هرتزی است که باعث می‌شود فرایند اسکرول کردن و گشت‌و‌گذار بین منوهای مختلف بسیار لذت بخش و روان باشد. همچنین به لطف طراحی پاپ‌آپ دوربین سلفی، ۹۲ درصد از پنل جلو را نمایشگر تشکیل می‌دهد.

اما قلب تپنده‌ی این گوشی اینبار نه کرین، بلکه مدیاتک Dimensity 720 5G است. پردازنده‌ای که پشتیبانی از اینترنت ۵G را هم به میان‌رده‌ی هواوی اضافه کرده تا بدین ترتیب غول چینی نیز نماینده‌ای مقرون به صرفه با سریع‌ترین شبکه‌ی اینترنت همراه داشته باشد. در کنار این پردازنده اما ۶/۸ گیگابایت حافظه‌ی رم از نوع LPDDR4X و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی نیز قرار گرفته که از طریق کارت حافظه‌ی NMc ard هواوی (نانو مموری)، تا ۲۵۶ گیگابایت قابل ارتقا است.

مدیاتک برای فروش تراشه به هواوی از دولت آمریکا درخواست مجوز کرد

روی پنل پشتی، ماژولی کاملا مشابه ماژول بکار رفته در سری میت ۳۰ قرار دارد که میزبان سه دوربین اصلی با سنسور ۴۸ مگاپیکسل و گشودگی دیافراگم f/1.8، فوق عریض ۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.4 و ماکروی ۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.4 است.

به عنوان منبع تغذیه‌ی این محصول یک باتری ۴۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی ایفای نقش می‌کند که کاربر می‌تواند آن را با شارژر سریع ۴۰ واتی شارژ کند. از مشخصه‌های دیگر هواوی Enjoy 20 پلاس می‌توان به پشتیبانی آن از جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون و حسگر اثرانگشت (ادغام شده با کلید پاور گوشی) اشاره کرد.

هواوی Enjoy 20 پلاس با اندروید ۱۰ سوار بر رابط کاربری EMUI 10.1، با قیمت ۳۳۵ دلار برای مدل ۶ گیگابایتی و ۳۵۵ دلار برای مدل ۸ گیگابایتی و در رنگ‌های مشکی، گرادیانی آبی، سبز و صورتی در دسترس قرار می‌گیرد.

هواوی Enjoy 20 5G

نسخه‌ی استاندارد اما به جز پردازنده، در دیگر بخش‌ها کمی ضعیف‌تر از مدل پلاس است. مثلا به نمایشگر ۶.۶ اینچی با وضوح +HD یا ۱۶۰۰ × ۷۲۰ و رفرش ریت ۶۰ هرتز مجهز شده. پردازنده‌ی Dimensity 720 5G در این محصول با ۴/۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی همراه شده که کاربر می‌تواند آن را از طریق درگاه microUSB تا ۵۱۲ گیگابایت افزایش دهد.

روی پنل پشتی هواوی Enjoy 20 شاهد حضور ۳ دوربین هستیم که به ترتیب شامل دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.8، دوربین فوق عریض ۵ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 و دوربین ماکروی ۲ مگاپیکسلی می‌شود. همچنین دوربین سلفی نیز با سنسوری به بزرگی ۸ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/2.0 به صورت u شکل، روی نمایشگر تعبیه شده.

باتری بکار رفته در این گوشی ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است اما در کمال تعجب نهایتا از شارژری با سرعت ۱۰ وات پشتیبانی می‌کند. همانند مدل پلاس، این گوشی نیز به اندروید ۱۰ سوار بر رابط کاربری EMUI 10.1 و سنسور اثرانگشت ادغام شده با کلید پاور مجهز شده است.

هواوی Enjoy 20 5G با قیمت ۲۵۰ دلار برای مدل ۴ گیگابایتی و ۲۸۰ دلار برای مدل ۶ گیگابایتی و در رنگ‌های مشکی، گرادیانی آبی، سبز و صورتی راهی بازار می‌شود. لازم به ذکر است این دو گوشی اکنون برای پیش خرید در دسترس قرار دارند و از تاریخ ۱۰ سپتامبر (۲۰ شهریور ۹۹) رسما وارد بازار می‌شوند. هواوی فعلا در رابطه با عرضه‌ی این محصولات در بازارهای جهانی صحبتی نکرده بنابراین باید برای مشخص شدن این موضوع منتظر بمانیم.

تحریم‌های جدید آمریکا و آینده گوشی‌های هواوی

