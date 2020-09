یک سال پیش بود که فوجی خبر از توسعه یک لنز ۵۰ میلی‌متری با f/1.0 داده بود. حالا امروز رسما این لنز معرفی و قیمت آن هم اعلام شد. لنز فوجی فیلم XF 50mm F1.0 R WR که اسم کامل این محصول است، اولین لنز f/1.0 برای دوربین‌های بدون آینه به حساب می‌آید که فوکوس خودکار هم دارد. تا پیش از این لنزهایی از این سریع‌تر هم دیده بودیم اما همه آن‌ها فوکوس دستی داشته‌اند.

همچنین به گفته فوجی، این لنز ۳۵مین لنز بری خانواده دوربین‌های X-Series این شرکت است. با توجه به سنسور APS-C دوربین‌های این خانواده و کراپ ۱.۵ نسبت به سنسور فول‌فریم، این لنز فاصله کانونی معادل ۷۵ میلی‌متر در دوربین‌های فول‌فریم را در دوربین‌های این خانواده به ارمغان می‌آورد.

تا پیش از این لنز ۵۶ میلی‌متر f/1.2، عنوان سریع‌ترین لنز فوجی را داشت. معمولا شرکت‌های دیگر مثل کانن و نیکون هم سریع‌ترین لنزهای خود که فوکوس خودکار دارند را با f/1.2 عرضه می‌کنند. حالا که صحبت از کانن و نیکون شد، بد نیست لنز جدید فوجی را با سریع‌ترین لنزهای این دو شرکت هم مقایسه کنیم. پیش‌تر یک بار کانن با لنز ۵۰ میلی‌متری f/1.0 خود، لنزی مشابه لنز فوجی را برای دوربین‌های DSLR ساخته بود که آن لنز هم فوکوس خودکار داشت. اما ۵۰ میلی‌متری f/1.0 که فوکوس خودکار داشته باشد، تا پیش‌از این برای دوربین‌های بدون آینه ساخته نشده بود.

دو شرکت نیکون و لایکا هم همین حالا لنزهایی با f/0.95 دارند اما این دو لنز هم تنها با فوکوس دستی همراه هستند. این میزان از گشودگی دیافراگم در عکاسی و فیلم‌برداری کمک می‌کنند تا عمق میدان کم‌تر شود و در نتیجه، پس‌زمینه سوژه بیشتر بلور شود. البته این همه داستان نیست و چنین لنزهایی به دلیل اینکه می‌توانند نور بسیار بیشتری به سنسور برسانند، به عکاس اجازه می‌دهند با سرعت شاتر سریع‌تر و ISO کمتری هم عکاسی کند.

لنز فوجی فیلم XF 50mm F1.0 R WR بیشتر از آنکه لنزی کاربردی برای کاربران دوربین‌های این شرکت باشد، یک بیانیه از طرف فوجی برای به نمایش گذاشتن توانایی‌های این شرکت است. تفاوت عمق میدان در این لنز با لنز ۵۶ میلی‌متری f/1.2 فوجی فیلم آنقدری زیاد نیست که کاربران آن لنز را قانع به خرید لنز جدید کند. مخصوصا اینکه این لنز جدید با وزن ۸۴۵ گرمی خود سنگین‌تر نیز هست. البته یک تفاوت لنز جدید با مدل‌های ۵۶ میلی‌متری این است که این لنز جدید در برابر قطرات آب مقاومت بیشتر دارد.

فروش لنز ۵۰ میلی‌متری F1.0 فوجی فیلم قرار است با قیمت ۱۴۹۹ دلار در فصل پاییز آغاز شود. شما درباره این لنز چه فکر می‌کنید؟

