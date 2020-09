به تازگی ویدیویی منتشر شده که در آن شاهد تغییر رنگ پنل پشتی یک گوشی هستیم. افشاگری که این ویدیو را منتشر کرده، گفته که پنل پشتی موردنظر از جنس شیشه الکتروکرومیک است که با بهره‌گیری از تغییرات ولتاژ می‌تواند رنگ خود را تغییر دهد.

همانطور که در ادامه می‌توانید ببینید، با بهره‌گیری از یک دکمه کاربر موردنظر می‌تواند رنگ پنل پشتی این گوشی را تغییر دهد. در ادامه می‌توانید این ویدیو را تماشا کنید.

ساعاتی بعد از انتشار این ویدیو، ویوو اعلام کرد که مشغول توسعه این تکنولوژی است و در این رابطه ویدیویی منتشر کرده است. در پست شرکت ویوو در شبکه اجتماعی Weibo آمده که آن‌ها برای این منظور از شیشه الکتروکرومیک استفاده کرده‌اند. همچنین طبق اعلام این شرکت، تغییر رنگ پنل پشتی گوشی موردنظر با فشردن یک دکمه صورت می‌گیرد.

گفته می‌شود این تکنولوژی انرژی زیادی را مصرف نمی‌کند و به همین خاطر احتمالا قرار نیست عمر باتری گوشی را به طور قابل توجهی کاهش دهد. در ادامه می‌توانید ویدیو منتشر شده از جانب ویوو را مشاهده کنید.

شیشه الکتروکرومیک مفهوم جدیدی نیست. از این شیشه‌ها در هواپیماها، ماشین‌های لوکس و حتی هتل‌ها به‌عنوان جایگزین پرده استفاده می‌کنند اما بهره‌گیری از آن‌ها برای تغییر رنگ گوشی‌ها چشم‌انداز هیجان‌انگیزی را ترسیم می‌کند. البته به نظر نمی‌رسد این شیشه‌ها در آینده نزدیک بتوانند به رنگ‌های مختلفی دربیایند و کاربران فعلا باید به ۲ رنگ بسنده کنند.

در همین زمینه می‌توانیم به گوشی وان‌پلاس کانسپت وان هم اشاره کنیم که برای مخفی کردن دوربین‌های خود از چنین شیشه‌ای استفاده کرد و حتی عکاسان می‌توانستند از آن به‌عنوان یک نوع فیلتر برای عکس‌برداری استفاده کنند.

با این وجود، این تکنولوژی گران‌قیمت است و لایه دیگری از پیچیدگی و هزینه را به گوشی‌های هوشمند تحمیل می‌کند. شما در مورد این فناوری چه فکر می‌کنید؟ آیا می‌تواند جذابیت گوشی‌های هوشمند را افزایش دهد یا صرفا یک ویژگی پر زرق‌وبرق ولی بی‌فایده محسوب می‌شود؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

