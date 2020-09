شرکت TCL امروز و در آغاز نمایشگاه IFA 2020 چند گجت جذاب معرفی کرده که شامل یک جفت تبلت، یک هدفون کاملا بی‌سیم و یک ساعت هوشمند می‌شوند.

تبلت‌های اندرویدی احتمالا برای شما هم جزو هیجان‌انگیزترین محصولاتی هستند که امروز TCL معرفی کرده است. مدل رده‌بالای این تبلت‌ها، نمایشگر ۱۰.۳۶ اینچی با رزولوشن ۲۰۰۰ در ۱۲۰۰ پیکسل دارند که حاشیه‌های دور نمایشگر هم بسیار باریک است. این تبلت همچنین با یک قلم لمسی همراه خواهد بود. مشخصات سخت‌افزاری آن اما قرار نیست به خوبی تبلت پرچمداری چون سامسونگ گلکسی تب اس ۷ باشد اما در هر صورت TCL 10 Tab Max انتخابی عالی برای تماشای محتوای تصویری و یا حتی برقراری تماس‌های ویدیویی است که قیمت مقرون به‌صرفه‌ای دارد. این تبلت با قیمت ۲۹۹ یورو برای مدل ۴G و قیمت ۲۴۹ یورو برای مدل WiFi عرضه خواهد شد.

TCL اگرچه چیزی درباره پردازنده و رم این تبلت نگفته اما حداقل می‌دانیم که دوربین پشتی آن ۱۳ مگاپیکسلی است و دوربین سلفی آن هم ۸ مگاپیکسلی است. یک باتری ۸۰۰۰ میلی‌آمپری هم درون تبلت قرار گرفته و زمان عرضه این تبلت هم سه ماهه پایانی سال جاری میلادی تعیین شده است.

در کنار تبلت ۱۰ Tab Max، تبلت TCL 10 Tab Mid هم معرفی شده که حتی ارزان‌تر هم خواهد بود. این محصول حاشیه‌های بزرگ‌تری در اطراف نمایشگر ۸ اینچی خود دارد. پردازنده ۱۰ Tab Mid هم اسنپدراگن ۶۶۵ است و TCL می‌گوید نکته حائز اهمیت درباره این تبلت، بلندگوهای قدرتمند آن هستند. هر دو تبلت دارای یک حالت Kids Mode هم خواهند بود تا کودکان هم بتوانند چند ساعتی با این تبلت‌ها سرگرم شوند. این تبلت هم سه ماهه پایانی سال جاری میلادی و با قیمت ۲۲۹ یورو عرضه خواهد شد.

با کنار گذاشتن این تبلت‌ها، می‌رسیم به هدفون کاملا بی‌سیم TCL MoveAudio S200 که قرار است با قیمتی کمتر از صد یورو همراه باشند. طراحی این هدفون‌ها الهام گرفته از ایرپادز معمولی است و TCL می‌گوید باتری درون هر گوشی، امکان ۳.۵ گوش دادن به موسیقی به صورت مداوم را فراهم می‌آورد. همچنین با استفاده از باتری قاب محافظ این هدفون‌ها، می‌توان تا ۲۳ ساعت دیگر از این محصول شارژدهی گرفت. TCL ویژگی‌های مختلفی برای این هدفون‌ها در نظر گرفته و برای مثال به محض خارج کردن یکی از آن‌ها از گوش، موسیقی در حال پخش متوقف می‌شود. همچنین در مجموع چهار میکروفون روی دو گوشی این هدفون قرار گرفته که در هنگام تماس‌ها می‌توانند نویز محیط را حذف کنند.

TCL MoveAudio S200 گواهی استاندارد IP54 را هم داراست و با قیمت ۹۹ یورو در پایان ماه جاری عرضه می‌شود. رنگ‌های قابل انتخاب برای این هدفون شامل مشکی، سفید و آبی می‌شوند.

آخرین مورد ساعت هوشمند TCL MoveTime Family Watch است. این ساعت امکان پایش فعالیت‌های ورزشی کاربر را دارد، ویژگی Fall Detection برای زمین خوردن کاربر را دارد، امکان پایش ضربان قلب به صورت لحظه‌ای را دارد و امکان برقراری تماس با آن نیز وجود دارد. این ساعت همچنین به کاربر یادآوری می‌کند تا داروهای خودش را سر وقت بخورد و یا فعالیت‌های ورزشی داشته باشد.

در صورت فعال بودن ویژگی Fall Detection هم به محض اینکه کاربر زمین بخورد و دیگر فعالیتی نداشته باشد، ساعت Family Watch طی ۶۰ ثانیه به مخاطبین اورژانسی او اطلاع می‌دهد و موقعیت مکانی کاربر را برای آن‌ها ارسال می‌کند. جدا از این مورد، اگر این ساعت متوجه ضربان قلب نامنظم هم بشود نیز به کاربر اطلاع می‌دهد تا در صورت لزوم به دکتر مراجعه کند.

روی سطح این ساعت رو نمایشگر OLED با ابعاد ۴۱ در ۴۸.۵ میلی‌متر فرا گرفته است. همچنین بدنه این ساعت گواهی IP67 را دارد که این می‌تواند سی دقیقه در عمق یک متری آب دوام بیاورد. TCL همچنین گفته که برای حفظات از اطلاعات کاربران این ساعت، توافق‌نامه‌های CCPA و GDPR را هم امضا کرده است. این ساعت هوشمند در پاییز امسال و با قیمت ۲۲۹ یورو عرضه خواهد شد.

منبع: The Verge

The post TCL دو تبلت اندرویدی، یک هدفون کاملا بی‌سیم و یک ساعت هوشمند معرفی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala