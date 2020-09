براساس آخرین شایعه‌های منتشر شده درباره‌‌ی تلفن همراه جدید آیفون ۱۲ به احتمال زیاد شاهد استفاده‌ی اپل از رنگ جدیدی در این تلفن همراه هستیم. این رنگ جدید که در بسیاری از مدل‌های مفهومی ساخته شده از این تلفن همراه شاهد استفاده از آن هستیم، نوعی آبی تیره رنگ یا سورمه‌ای است.

از چندین ماه قبل گزارش‌های مختلفی وجود داشتند که پیش‌بینی می‌کردند، اپل رنگ «سبز نیمه شب» (Midnight Green) خود که در آیفون ۱۱ پرو شاهد استفاده از آن بودیم را، با رنگ آبی تیره در آیفون‌های ۱۲ پرو جایگزین خواهد کرد.

در ماه ژانویه (دی ماه) سال ۲۰۲۰ برای اولین بار کانال یوتیوب EverythingApplePro استفاده‌ی اپل از رنگ جدید سورمه‌ای را در آیفون‌های ۱۲ پیش‌بینی کرد. البته این فرضیه مطرح شده براساس اطلاعات منتشر شده توسط یکی از افشاگران به نام Max Weinbach بودند.

بعد از آن، اطلاعات دیگری در رابطه با این موضوع، یا دلایلی باور پذیرتر در رابطه با این رنگ جدید آبی منتشر نشدند. علاوه‌بر این، شاهد منتشر شدن شایعه‌های مشابه در رابطه با استفاده‌ی اپل از رنگ‌های آبی روشن، بنفش و نارنجی در آیفون ۱۲ بودیم.

اما امروز شاهد منتشر شدن اطلاعات جدیدی در رابطه با رنگ آبی سورمه‌ای در آیفون‌های ۱۲ هستیم. براساس اطلاعات منتشر شده توسط DigiTimes، اپل در آیفون‌های ۱۲ از رنگ آبی سورمه‌ای استفاده خواهد کرد. علاوه‌بر تأیید این رنگ جدید، این تحلیل‌گر پیش‌بینی می‌کند که اپل امسال بین ۶۳ تا ۶۸ میلیون تلفن همراه از سری آیفون ۱۲ را عرضه خواهد کرد.

البته این پیش بینی صورت گرفته ۵ میلیون کمتر از میزانی که اپل، از تلفن‌های همراه سری آیفون ۱۱ تولید کرده بود، به احتمال زیاد این کاهش عرضه به دلیل همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ در جهان است.

تأخیر در عرضه آیفون ۱۲ احتمالا فروش آن را کاهش می‌دهد

هر ساله و با معرفی آیفون‌های جدید، اپل علاوه‌بر تغییرات داخلی، برخی تغییرات را هم در ظاهر آیفون‌های جدید ایجاد می‌کند تا آن‌ها از نظر ظاهری با آیفون‌های قبلی متفاوت باشند. به عنوان مثال در زمان معرفی آیفون ۱۱ پرو، شاهد استفاده از ماژول دوربین با طراحی جدید دراین‌ آیفون‌ها بودیم.

همچنین در زمان معرفی آیفون X، اپل برای اولین بار از ماژول دوربین دوگانه به صورت عمودی در تلفن‌های همراه خودش استفاده کرد. علاوه‌بر این تغییرات ظاهری، این شرکت دوست دارد تا با استفاده از رنگ‌های جدید این تفاوت‌های ظاهری را بیشتر کند.

به عنوان نمونه، با وجود اینکه آیفون ۶ و آیفون ۶s هر دو دارای طراحی ظاهری کاملا مشابهی بودند، اما اپل از رنگ جدید رزگلد در آیفون ۶s استفاده کرد. با وجود تغییرات ظاهری کم آیفون ۷ نسبت به آیفون ۶s، اپل در زمان رونمایی از آیفون ۷ از دو نسخه‌ی مشکی رنگ این تلفن همراه با رنگ‌های مشکی براق و مشکی مات رونمایی کرد.

پیش‌بینی‌های صورت گرفته در رابطه با زمان عرضه‌ی آیفون‌های ۱۲، نشان می‌دهند که به احتمال زیاد باید شاهد عرضه مدل‌های جدید آیفون در ماه اکتبر (مهر ماه) باشیم.

آیفون ۱۲ دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی ولی با سنسوری جدید خواهد داشت

