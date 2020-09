اینطور که به نظر می‌رسد، ردمی به‌زودی از گوشی ردمی نوت ۱۰ با پردازنده‌ی Dimensity 820 5G رونمایی می‌کند. بدین ترتیب ردمی نوت ۱۰ اولین گوشی از سری ردمی نوت خواهد بود که به اینترنت ۵G مجهز می‌شود.

ردمی یکی از محدود شرکت‌هایی است که هنوز هم گوشی‌هایی با مشخصات فنی خوب و قیمت مناسب تولید می‌کند. به همین خاطر محبوبیت بسیار بالایی در بین کاربران پیدا کرده. حال به نظر می‌رسد این شرکت قصد دارد گوشی‌ ردمی نوت ۱۰ را با اینترنت ۵G راهی بازار کند. البته اینطور که به نظر می‌رسد، یک محصول دیگر هم در کنار این گوشی با پردازنده‌ی Dimensity 720 عرضه می‌شود اما فعلا از نام آن بی‌خبریم.

در حال حاضر ردمی محصولی با نام ردمی ۱۰X 5G در سبد محصولات خود دارد که اتفاقا از پردازنده‌ی Dimensity 820 نیز بهره می‌برد. البته فروش این گوشی محدود به بازار چین است. بنابراین این احتمال وجود دارد که ردمی بخواهد اولین دسته از محصولات مجهز به پردازنده‌های Dimensity خود را راهی بازار جهانی کند.

متاسفانه تصویر زیر که نشان دهنده‌ی بنچمارک چند گوشی به علاوه ردمی نوت ۱۰ است، کیفیت خوبی ندارد اما به خوبی می‌توان این گوشی را که در ردیف دوم لیست حضور دارد مشاهده کرد که به پردازنده‌ی Dimensity 820 و ۸ گیگابایت رم مجهز شده.

در ماه آگوست امسال، مدیاتک اعلام کرد محصولات مجهز به پردازنده‌های Dimensity در فصل سوم سال ۲۰۲۰ راهی بازار جهانی خواهند شد و از آن جایی هم که تنها یک ماه به پایان فصل سوم باقی مانده، به نظر می‌رسد به زودی شاهد معرفی از این دو گوشی خواهیم بود. در رابطه با قیمت این گوشی‌ها اطلاعی نداریم اما از آن جایی که شرکت سازنده‌ی آن‌ها ردمی است، بنابراین نباید انتظار قیمت بالایی داشته باشیم.

در حال حاضر ردمی نوت ۸ پرو یکی از محدود گوشی‌های این شرکت است که به پردازنده‌ی ساخت مدیاتک مجهز شده و توانسته عملکرد بسیار خوبی هم در بازارهای جهانی از خود به نمایش بگذارد. حال باید دید آیا باز هم ردمی می‌تواند با همکاری مدیاتک، عملکرد موفقیت‌آمیزی داشته باشد یا خیر.

