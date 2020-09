نوکیا ۹.۳ PureView 5G یکی از پرچم‌داران مورد انتظار سال ۲۰۲۰ است که رونمایی آن بارها به دلایل مختلف به تعویق افتاده. اما خبرهای جدید از این موضوع حکایت دارند که HMD گلوبال در فصل چهارم سال جاری این محصول را معرفی و عرضه خواهد کرد.

نوکیا در حال حاضر پرچم‌دار شایسته‌ای برای رقابت با شرکت‌های مطرح بازار در اختیار ندارد. از طرفی این شرکت در تلاش است اعتبار سابق خود را بازگرداند و این هدف بدون عرضه‌ی یک پرچم‌دار قدرتمند دست نیافتنی خواهد بود. در حال حاضر نوکیا ۹ PureView پرچم‌دار فعلی این شرکت است که حتی زمان عرضه‌ به بازار هم نتوانست با نمایندگان دیگر شرکت‌ها رقابت کند. بنابراین وجود یک پرچم‌دار در بین محصولات نوکیا به شدت حس می‌شود تا بتواند نام این شرکت را مجددا سر زبان‌ها بیاندازد.

نوکیا ۹.۳ PureView 5G اما محصولی است که قرار است این وظیفه‌ی سنگین را به دوش بکشد. متاسفانه چندین بار تاریخ رونمایی از این گوشی به تعویق افتاد اما امیدواریم این موضوع دلیلی شود تا نوکیا بتواند تغییرات بیشتری را روی آن اعمال کرده و محصول خود را با قابلیت‌های بیشتر و بروزتری راهی بازار کند. با این حال گفته می‌شود این گوشی قرار است در فصل چهارم امسال (سال میلادی) معرفی و عرضه شود. این اطلاعات در حالی به بیرون درز پیدا کرده که تصاویری از قاب محافظ این پرچم‌دار در برخی از خرده‌فروشی‌ها نیز دیده شده.

متاسفانه این تصاویر به درخواست شخص افشاگر منتشر نشده اما وب‌سایت NokiaPowerUser صحت آن را تایید کرده است. خبرهایی هم که در گذشته منتشر می‌شد، فصل چهارم امسال را به عنوان تاریخ عرضه‌ی نوکیا ۹.۳ PureView بسیار محتمل می‌دانستند. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که اکنون این محصول در مرحله‌ی نهایی ساخت قرار داشته باشد و به‌زودی تولید انبوه آن نیز آعاز شود.

نوکیا ۹.۳ PureView از قابلیت فیلم‌برداری ۸K پشتیبانی می‌کند

اینطور که به نظر می‌رسد، نوکیا ۹.۳ PureView 5G قرار است به نمایشگری ۶.۳ اینچی با فناوری PureDisplay V3 مجهز شود که از حواشی بسیار کمی برخوردار است. همچنین جنس فریم آن از آلومینیوم و بدنه نیز کاملا از شیشه‌ای خواهد بود. برای رقابت با پرچم‌داران کنونی بازار، این نمایشگر احتمالا از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز نیز پشتیبانی خواهد کرد.

قلب تپنده‌ی این گوشی را قطعا پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ (یا مدل پلاس) تشکیل خواهد داد که در کنار آن باید حداقل شاهد ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی باشیم. گفته می‌شود نسخه‌ی ۸/۲۵۶ گیگابایتی پرچم‌دار جدید نوکیا نیز در دست ساخت قرار دارد؛ بنابراین از لحاظ سخت‌افزاری، به نظر می‌رسد نوکیا بتواند خودی نشان دهد. هرچند که اکنون بسیاری از پرچم‌دارها در نسخه‌هایی با ۱۲ و یا حتی ۱۶ گیگابایت رم راهی بازار می‌شوند.

روی پنل پشتی این محصول اما احتمالا مانند قبل شاهد ۵ دوربین خواهیم بود که از لنز زایس بهره می‌برند. همچنین به نظر می‌رسد دوربین اصلی این مجموعه بتواند در وضوح ۸K، ویدیوهایی با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه ضبط کند. دوربین‌های دیگر هم احتمالا شامل سنسورهای فوق عریض، دو دوربین تله‌فوتو و یک سنسور سنجش عمق خواهند شد اما در این رابطه خبری قطعی منتشر نشده و باید منتطر بمانیم.

اینکه نوکیا برای دوربین سلفی (طبق شایعات، ۳۲ مگاپیکسلی) از چه طراحی استفاده می‌کند مشخص نیست اما به نظر می‌رسد مانند بسیاری از شرکت‌های دیگر، شاهد تعبیه‌ی آن به شکل حفره‌ای، روی نمایشگر باشیم. با این حال احتمال اینکه نوکیا دوربین سلفی را زیر نمایشگر هم تعبیه کند بسیار زیاد است.

اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، احتمالا در ماه اکتبر شاهد رونمایی از نوکیا ۹.۳ PureView 5G خواهیم بود. هنوز خبری در رابطه با قیمت احتمالی این گوشی منتشر نشده اما برخی از افشاگران ادعا می‌کنند نوکیا برای مدل پایه‌ی این محصول، ۷۹۹ دلار را در نظر خواهد گرفت. با این حال این بحث‌ها صرفا یک گمانه‌زنی است و برای مطمئن شدن از صحت آن‌ها باید تا منتشر شدن خبری رسمی از سوی شرکت یا افشاگران معروف منتظر بمانیم. در حال حاضر می‌توان با اطمینان گفت به تاریخ رونمایی از این گوشی بسیار نزدیک شده‌ایم.

سرمایه‌گذاری هنگفت گوگل و کوالکام در HMD Global؛ آیا نوکیا دوباره احیا می‌شود؟

منبع: PhoneArena

The post نوکیا ۹.۳ PureView 5G اواخر امسال راهی بازار می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala