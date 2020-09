همانطور که احتمالا می‌دانید، تمام مدل‌های خانواده آیفون ۱۲ قرار است از اینترنت ۵G پشتیبانی کنند ولی در این زمینه با دو فناوری مهم مواجه هستیم: امواج میلی‌متری و فرکانس‌های پایین‌تر از ۶ گیگاهرتز. فناوری نخست سرعت بسیار بیشتری دارد و حالا طبق یک گزارش جدید، فقط گوشی ۶.۷ اینچی آیفون ۱۲ پرو مکس از امواج میلی‌متری پشتیبانی می‌کند.

به گفته یک منبع آگاه که با سایت Fast Company صحبت کرده، فقط آیفون ۱۲ پرو مکس از فضای کافی برای تعبیه آنتن‌های موردنیاز به منظور پشتیبانی از امواج میلی‌متری بهره می‌برد و همچنین به‌لطف اندازه بزرگ‌تر، اپل می‌تواند باتری بزرگ‌تری را تعبیه کند تا افزایش مصرف انرژی جبران شود.

علاوه بر این، طبق این گزارش آیفون ۱۲ پرو مکس مربوط به بازارهای آمریکا، کره و ژاپن از این ویژگی پشتیبانی خواهند کرد زیرا در باقی کشورها هنوز زیرساخت‌های مربوط با امواج میلی‌متری به طور گسترده آماده نشده است. به طور خلاصه، امواج میلی‌متری سریع‌ترین شبکه‌های ۵G محسوب می‌شوند که سرعت آن‌ها به ۱ گیگاهرتز می‌رسد. اما به دلیل هزینه‌های بالا و این موضوع که فقط محدوده‌های کوچکی را پوشش می‌دهند، بهره‌گیری از آن فقط برای مناطق شهری پرجمعیت منطقی است.

فناوری فرکانس‌های پایین‌تر از ۶ گیگاهرتز هم از میانگین سرعت اینترنت ۴G LTE سرعت بیشتری دارد ولی کندتر از امواج میلی‌متری محسوب می‌شود. اما پیاده‌سازی این تکنولوژی بسیار راحت‌تر و ارزان‌تر است و به همین خاطر بسیاری از کشورها برای اینترنت ۵G از این رویکرد بهره می‌برند.

در زمینه‌ی تاریخ عرضه خانواده آیفون ۱۲ شایعات مختلفی منتشر شده که طبق آن‌ها، مدل‌های ارزان‌تر زودتر معرفی خواهند شد. همچنین برخی شایعات حاکی از آن هستند که مدل‌های پرو این خانواده از امواج میلی‌متری پشتیبانی می‌کنند و مدل‌های ارزان‌تر مبتنی بر فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز خواهند بود.

تأخیر در عرضه آیفون ۱۲ احتمالا فروش آن را کاهش می‌دهد

منبع: MacRumors

The post فقط آیفون ۱۲ پرو مکس از امواج میلی‌متری اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala