روز گذشته سایت Android Central به نقل از یک منبع آگاه مشخصات وان‌پلاس ۸T را فاش کرد. بر اساس این گزارش، وان‌پلاس ۸T مانند نسل قبلی خود از نمایشگر ۶.۵۵ اینچی امولد بهره می‌برد اما رفرش ریت ۱۲۰ هرتز را به ارمغان می‌آورد که از این لحاظ مشابه مدل ۸ پرو محسوب می‌شود.

از دیگر ویژگی‌های این گوشی می‌توانیم به دوربین چهارگانه اشاره کنیم که البته مانند نسل قبلی همچنان شاهد تعبیه دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی و اولترا واید ۱۶ مگاپیکسلی هستیم. اما این بار، در کنار آن‌ها دوربین ماکرو ۵ مگاپیسلی و سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی تعبیه شده است. البته ظاهرا دوربین اصلی از سنسور بهتری می‌برد و به همین خاطر احتمالا کیفیت عکاسی بهتر از نسل قبلی خواهد بود.

این گوشی از لحاظ طراحی تفاوت خاصی با وان‌پلاس ۸ ندارد ولی تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس به‌عنوان قلب تپنده آن انجام وظیفه خواهد کرد. گفته می‌شود کاربران با خرید این گوشی ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی نصیبشان می‌شود و معلوم نیست آیا مدل مجهز به ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی روانه‌ی بازار می‌شود یا نه.

اگر این گزارش صحت داشته باشد، وان‌پلاس ۸T در اواخر سپتامبر (یا اوایل اکتبر) با رابط کاربری OxygenOS 11 (و در نتیجه اندروید ۱۱) به دست کاربران می‌رسد. روی هم رفته گوشی‌های سری T وان‌پلاس نسبت به مدل‌های اصلی از ارتقاهای جزئی بهره می‌برند و وان‌پلاس ۸T هم از این قاعده مستثنا نخواهد بود.

منبع: Android Authority

