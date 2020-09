حدود یک سال قبل ساعت هوشمند هواوی واچ GT 2 معرفی شد و حالا این شرکت می‌خواهد از نسل جدید ساعت موردنظر به نام واچ GT 2 پرو رونمایی کند که البته تفاوت زیادی هم با مدل قبلی ندارد.

یکی از افشاگران به نام Roland Quandt دو تصویر رندر از این ساعت منتشر کرده و مشخصات کلیدی آن را هم افشا کرده است. به گفته او، هواوی واچ GT 2 پرو از قابلیت شارژ بی‌سیم پشتیبانی می‌کند که این مشخصه در نسل قبلی دیده نمی‌شود. اما همانطور که گفتیم، از لحاظ طراحی و دیگر مشخصات این گجت تفاوت خاصی با نسل قبلی ندارد و همچنان شاهد نمایشگر ۱.۳۹ اینچی اولد با رزولوشن ۴۵۴ در ۴۵۴ خواهیم بود.

او می‌گوید این ساعت هوشمند از ۴ گیگابایت حافظه داخلی، چیپ GPS و باتری ۴۵۵ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد که این یعنی با هر بار شارژ می‌تواند حدود ۱۴ روز انرژی لازم را تامین کند. روی هم رفته پشتیبانی از شارژ بی‌سیم مهم‌ترین تفاوت این ساعت با مدل قبلی به حساب می‌آید ولی باید خاطرنشان کنیم که مهم‌ترین مشکل GT 2 مربوط به نرم‌افزار آن بود.

سیستم‌عامل Lite OS هواوی در مقایسه با WearOS و تایزن سامسونگ حرف زیادی برای گفتن ندارد. علاوه بر این باید به مشکلات مربوط به سازگاری اپلیکیشن‌های ثالث مربوط به تندرستی هم اشاره کنیم. هنوز معلوم نیست که آیا هواوی برای این ساعت مشکلات موردنظر را برطرف کرده یا اینکه قرار است بار دیگر با مشکلات قدیمی مواجه شویم.

در هر صورت به گفته‌ی این افشاگر، هواوی واچ GT 2 پرو طی هفته‌های آینده با قیمت ۲۸۰ یورو (۳۳۱ دلار) روانه‌ی بازار آلمان می‌شود. هنوز در مورد قیمت و تاریخ عرضه این ساعت در دیگر کشورها اطلاعاتی منتشر نشده است.

