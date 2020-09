دقایقی قبل آنر رسما از دو ساعت هوشمند به نام‌های واچ GS پرو و واچ ES رونمایی کرد که هر دو گجت عمر باتری بالایی دارند و آنر قیمت مناسبی برای آن‌ها در نظر گرفته است.

آنر واچ GS پرو

اول از همه باید به ساعت هوشمند آنر واچ GS پرو بپردازیم که از نمایشگر ۱.۳۹ اینچی امولد با رزولوشن ۴۵۴ در ۴۵۴ بهره می‌برد. حاشیه‌ی اطراف نمایشگر از جنس فولاد ضدزنگ است و بدنه آن هم از نوع پلی‌کربنات محسوب می‌شود. این گوشی مناسب افرادی است که اهل کوهنوردی، شنا و اسکی هستند زیرا در این زمینه از ویژگی‌های مفیدی بهره می‌برد.

روی هم رفته، آنر واچ GS پرو از ۱۰۰ حالت ورزشی مختلف پشتیبانی می‌کند و از بین دیگر قابلیت‌های آن نباید پایش ضربان قلب و سنجش میزان اکسیژن خون را از قلم بیندازیم. قلب تپنده این ساعت هوشمند تراشه کایرین A1 است که از بین گجت‌های مجهز به این تراشه می‌توانیم هواوی واچ GT 2 و فری بادز ۳ را نام ببریم.

طبق اعلام آنر، در حالت low power عمر باتری این ساعت به ۲۵ روز می‌رسد و در صورتیکه تحت فشار قرار بگیرد و GPS فعال باشد، برای ۴۸ ساعت می‌توانید از آن استفاده کنید. در ضمن باید به پشتیبانی این ساعت از بلوتوث ۵.۱ هم اشاره کنیم. پیشفروش این ساعت در اروپا از تاریخ ۷ سپتامبر آغاز می‌شود و کاربران برای خرید آن باید مبلغ ۲۵۰ یورو بپردازند.

آنر واچ ES

آنر واچ ES یک ساعت هوشمند معمولی است که بیشتر برای قابلیت‌های مربوط به تندرستی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مجهز به نمایشگر ۱.۶۴ اینچی با رزولوشن ۴۵۶ در ۲۸۰ است. از بین امکانات آن می‌توانیم به نمایشگر همیشه روشن و شخصی‌سازی ویجت‌ها و واچ فیس‌ها اشاره کنیم.

این ساعت هوشمند می‌تواند به‌عنوان یک نوع مربی مجازی شخصی برای فعالیت‌های ورزشی انجام وظیفه کند و از ۹۵ حالت ورزشی مختلف هم پشتیبانی می‌کند. در ضمن نباید قابلیت پایش ضربان قلب و سنجش اکسیژن خون را از قلم بیندازیم که در کنار مشخصه پایش خواب و ردیابی استرس جذابیت این گجت را افزایش می‌دهند.

عمر باتری آنر واچ ES به ۱۰ روز می‌رسد و در ضمن به لطف پشتیبانی از شارژ سریع، در عرض ۳۰ دقیقه شارژ آن از ۰ به ۷۰ درصد می‌رسد. کاربران اروپایی از تاریخ ۷ سپتامبر می‌توانند این ساعت را با پرداخت مبلغ ۱۰۰ یورو پیش‌خرید کنند.

ساعت‌های هوشمند در برابر دستبند‌های سلامتی: تفاوت‌ها چیست؟

منبع: GSM Arena

The post ساعت‌های هوشمند آنر واچ GS پرو و واچ ES معرفی شدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala