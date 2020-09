آنر در کنار معرفی ۲ ساعت هوشمند، از ۳ لپ‌تاپ مجهز به تراشه‌های سری Ryzen 4000 و ۲ تبلت رونمایی کرد که در ادامه به مشخصات این محصولات می‌پردازیم.

آنر مجیک‌بوک پرو

ماه‌ها قبل آنر مجیک‌بوک پرو مجهز به تراشه نسل دهم اینتل معرفی شد ولی حالا مدل جدید این لپ‌تاپ از تراشه AMD Ryzen 5 4600H بهره می‌برد. البته همچنان کاربران می‌توانند از ۱۶ گیگابایت حافظه رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه NVMe SSD بهره ببرند. در ضمن از آنجایی که این تراشه از گرافیک Vega بهره می‌برد، این مدل آنر مجیک‌بوک پرو فاقد کارت گرافیک اختصاصی است.

وزن این لپ‌تاپ ۱۶.۱ اینچی به ۱.۷ کیلوگرم می‌رسد و از نمایشگر مبتنی بر رزولوشن ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ بهره می‌برد که به لطف حاشیه‌های بسیار باریک اطراف آن، جذابیت این نمایشگر دوچندان شده است. ظرفیت باتری این لپ‌تاپ مانند مدل اینتل ۵۶ وات ساعت است که یعنی می‌تواند به مدت ۱۱ ساعت ویدیو پخش کند. همچنین به لطف شارژر ۶۵ وات، در عرض ۳۰ دقیقه شارژ این باتری از ۰ به ۵۰ درصد می‌رسد.

در بدنه این لپ‌تاپ آنر پورت‌های HDMI 2.0، USB-C و USB-A دیده می‌شود و در ضمن باید به حسگر اثر انگشت و دوربین پاپ‌آپ هم اشاره کنیم. پیش‌فروش مدل جدید آنر مجیک‌بوک پرو از تاریخ ۷ سپتامبر در آلمان و از تاریخ ۸ سپتامبر در بریتانیا و فرانسه آغاز می‌شود و کاربران با پرداخت مبلغ ۹۰۰ یورو می‌توانند آن را خریداری کنند.

آنر مجیک‌بوک ۱۴ و ۱۵

مجیک‌بوک ۱۴ و ۱۵ دو لپ‌تاپ سبک‌وزنی هستند که از تراشه AMD Ryzen 5 4500U بهره می‌برند. کاربران برای هر دو مدل از بین ۸ یا ۱۶ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت حافظه SSD حق انتخاب دارند. باید خاطرنشان کنیم نسل قبلی این لپ‌تاپ‌ها با تراشه‌های سری Ryzen 3000 روانه‌ی بازار شده‌اند.

مجیک‌بوک ۱۵ از نمایشگر ۱۵.۶ اینچی و مجیک‌بوک ۱۴ از نمایشگر ۱۴ اینچی بهره می‌برد که رزولوشن هر دو به ۱۰۸۰p می‌رسد. در ضمن وزن بدنه مدل ۱۴ و ۱۵.۶ اینچی به ترتیب ۱.۳۸ و ۱.۵۳ کیلوگرم است. مانند نسل قبلی، این بار هم مدل کوچک‌تر از باتری بزرگ‌تری بهره می‌برد و در نتیجه مدل ۱۴ اینچی با باتری ۵۶ وات ساعت و مدل ۱۵.۶ اینچی با باتری ۴۲ وات ساعت به دست کاربران می‌رسند.

مجیک‌بوک ۱۴ از تاریخ ۲۱ سپتامبر با قیمت ۷۵۰ یورو روانه‌ی بازار بریتانیا، آلمان و فرانسه می‌شود و کاربران این کشورها برای خرید مجیک‌بوک ۱۵ باید تا اوایل اکتبر صبر کنند و برای خرید آن مبلغ ۷۰۰ یورو بپردازند.

آنر پد ۶

در کنار این لپ‌تاپ‌ها، آنر از ۲ تبلت هم رونمایی کرده که یکی از آن‌ها آنر پد ۶ نام دارد و از نمایشگر ۱۰.۱ اینچی با رزولوشن ۱۹۲۰ در ۱۲۰۰ بهره می‌برد. بدنه این تبلت از جنس آلومینیوم است و وزن آن به ۴۶۰ گرم می‌رسد. قلب تپنده آن تراشه کایرین ۷۱۰A است و کاربران از بین دو مدل ۳/۳۲ و ۴/۶۴ گیگابایت حق انتخاب دارند. آنر پد ۶ در دو مدل وای‌فای و LTE روانه‌ی بازار می‌شود و هنوز قیمت و تاریخ عرضه آن اعلام نشده است.

آنر پد X6

در نهایت باید به آنر پد X6 بپردازیم که مجهز به نمایشگر ۶.۷ اینچی با رزولوشن ۱۲۸۰ در ۸۰۰ است. قلب تپنده این تبلت هم کایرین ۷۱۰A محسوب می‌شود ولی کاربران برای خرید آن باید به فقط ۳ گیگابایت حافظه رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی بسنده کنند. مانند تبلت آنر پد ۶، این تبلت از هم دوربین اصلی ۵ مگاپیکسلی و دوربین سلفی ۲ مگاپیکسلی بهره می‌برد.

منبع: GSM Arena

The post آنر از ۳ لپ‌تاپ و ۲ تبلت رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala