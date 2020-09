هرآنچه باید درباره موبایل سامسونگ گلکسی زد فولد ۲ بدانید

چند روز پیش و در جریان قسمت دوم از مراسم Unpacked سامسونگ توانستیم برای نخستین بار موبایل گلکسی زد فولد ۲ را مشاهده کنیم. اگر یادتان باشد، سامسونگ پیشتر برخی از جزییات رسمی مربوط به این موبایل تاشو را در ابتدای ماه آگوست و همزمان با رونمایی از خانواده گلکسی نوت ۲۰ منتشر کرده بود.

اما حالا (تقریبا) همه‌چیز را راجع به نسل دوم از موبایل‌های گلکسی فولد می‌دانیم. حداقل از بیرون، این‌طور به نظر می‌رسد که گلکسی زد فولد ۲ برخی از نقاط قوت موبایل قبلی را حفظ کرده و در عین حال به بهبود ضعف‌های بزرگ آن پرداخته است. اما دقیقا این تغییرات چه میزان است و آیا گلکسی زد فولد ۲ بالاخره به موبایل مناسب برای عموم مردم تبدیل شده؟ در این مقاله به مرور هرآن‌چیزی می‌پردازیم که باید درباره این موبایل بدانید.

گلکسی زد فولد ۲ – تغییرات چیست؟

اولین چیزی که هنگام مقایسه گلکسی زد فولد ۲ با مدل پیشین متوجه‌اش می‌شوید، ابعاد نمایشگر بیرونی است. این نمایشگر حالا بسیار بزرگ‌تر شده و تقریبا تمام محیط بخش جلویی دستگاه را در حالت بسته در بر می‌گیرد. علاوه بر این، فورا متوجه ماژول دوربین جدید در پشت می‌شوید که شباهت بسیار زیادی به همین ماژول در پشت گلکسی نوت ۲۰ دارد. خود دوربین‌ها هم ارتقا یافته‌اند و به گلکسی زد فولد ۲ اجازه می‌دهند که تصاویری بسیار باکیفیت‌تر از مدل قبلی به ثبت برساند.

اما آنچه کمتر به چشم می‌آید، تغییرات کوچک و بزرگ‌ در مکانیزم‌های داخلی دستگاه است. مثلا اکنون یک کاور شیشه‌ای فوق‌ باریک روی نمایشگر داخلی قرار گرفته که به مراتب مقاوم‌تر از لایه پلاستیکی روی نمایشگر مدل قبلی ظاهر می‌شود. از سوی دیگر، تکنولوژی «Sweeper» سامسونگ (که برای نخستین بار در گلکسی زد فلیپ مورد استفاده قرار گرفت) باعث می‌شود ذرات خاک روی لولاها ننشسته و راه‌ خود را به زیر نمایشگر باز نکنند.

اساسا گلکسی زد فولد ۲ سامسونگ قرار است اولین مدل فولد را صرفا بهبود دهد. اولین گلکسی فولد توانست شیوه استفاده ما از موبایل‌های هوشمند را دگرگون کند و حالا گلکسی زد فولد ۲ هم می‌خواهد اثبات کند که این موبایل‌ها، آینده دنیای تکنولوژی هستند.

یک تبلت در جیب‌تان

همانطور که پیشتر اشاره شد، گلکسی زد فولد ۲ قرار نیست فرمولی که با فولد به کار گرفته شد را از نو ابداع کند. بنابراین سامسونگ همچنان عقیده دارد که مردم به دنبال دیوایسی هستند که در حال عادی، تجربه «معمولی» یک موبایل‌ هوشمند را ارائه می‌کند و بعد به آسانی تبدیل به تبلت می‌شود.

همانطور که ممکن است انتظار داشته باشید، سامسونگ بار دیگر تمرکز مضاعفی روی قابلیت‌های مولتی‌تسکینگ در گلکسی زد فولد ۲ داشته است. قابلیت «App Continuity» -یعنی استفاده از یک اپلیکیشن روی نمایشگر بیرونی و بعد ادامه کار روی نمایشگر داخلی- همچنان برجسته‌ترین قابلیت دستگاه است. به اجرا درآوردن بغل به بغل اپلیکیشن‌های مختلف روی نمایشگر داخلی دستگاه هم چیزی است که در تمام تصاویر و ویدیوهای تبلیغاتی موبایل به چشم می‌خورد.

اما سامسونگ این بار روی توانایی‌های تصویربرداری گلکسی زد فولد ۲ هم قمار کرده است. اگر نگاهی به لیست مشخصات سخت‌افزاری دستگاه بیندازید، متوجه می‌شوید که سامسونگ این‌بار توجه بیشتری به دوربین‌ها نشان داده است. البته که هنوز باید دستگاه را در دنیای واقعی آزمایش کرد و توانایی‌های دوربین‌اش را سنجید، اما از همین لیست مشخص است که سامسونگ دریافته موبایلی به این گران‌قیمتی، باید تصاویری بسیار معرکه هم به ثبت برساند.

و در نهایت سامسونگ یک سرویس مشتری‌پسند نیز برای خریداران گلکسی زد ۲ فولد تدارک دیده. این سرویس که «Premier Service نام گرفته، مزایای فراوانی دارد، اما برجسته‌ترین مزایا این هستند که یک اپراتور سامسونگ در هر لحظه که مشکلی با دستگاه داشته باشید به کمک‌تان می‌آید و از سوی دیگر، این شرکت کره‌ای در صورت آسیب دیدن اتفاقی هرکدام از نمایشگرها، یک بار آن‌ را به رایگان برایتان تعمیر می‌کند.

رقبا و گزینه‌های جایگزین

به عنوان دستگاهی که ابتدا یک موبایل هوشمند است و بعد تبدیل به تبلت می‌شود، هنوز رقبای زیادی برای گلکسی زد فولد ۲ از راه نرسیده‌اند. اصلی‌ترین رقیب، موبایل Mate XS هواوی است که آن هم در برخی از کشورهای خاص عرضه شده و از اپلیکیشن‌های گوگل هم بی‌بهره است. بنابراین نمی‌توان آن را یک جایگزین مناسب برای آنچه سامسونگ ساخته تلقی کرد.

از سوی دیگر موبایل سرفیس Duo مایکروسافت را داریم که تا حدودی شبیه به گلکسی زد فولد ۲ است، از این لحاظ که آن هم لولاهایی دارد که دستگاه را تا می‌کنند. اما شباهت در همین نقطه به پایان می‌رسد، چرا که در مایکروسافت Duo خبری از نمایشگر بیرونی نیست و میان نمایشگرهای داخلی هم حاشیه فراوانی به چشم می‌خورد که باعث به دست آوردن تجربه بسیار متفاوتی نسبت به گلکسی زد فولد ۲ می‌شوند.

ال‌جی هم دیوایس‌هایی دو نمایشگره دارد که تجربه‌ای شبیه به تبلت فراهم می‌آورند، مانند LG Velvet که اخیرا معرفی شد. اما مجددا میان نمایشگرهای این موبایل هم به خاطر لولاها و حاشیه‌ها فاصله افتاده و بنابراین دستگاه ال‌جی نیز همچون یک موبایل تاشوی واقعی به نظر نمی‌رسد.

تنها رقیب واقعی سامسونگ در این حوزه، خودش است که گلکسی زد فلیپ را ساخته. این دیوایس البته نمایشگری شبیه به تبلت ندارد و در عوض تجربه کار با یک محصول جمع‌وجور و بسیار کوچک را در اختیارتان می‌گذارد که بعد تا شده و به یک اسمارت‌فون معمولی تبدیل می‌شود. موبایل Motorola Razr هم فرمتی مشابه دارد اما وقتی به مقایسه آن با گلکسی زد فلیپ می‌پردازید، برنده بی‌چون و چرا، محصول سامسونگ است.

سخن نهایی اینکه هیچ دستگاهی در بازار نمی‌یابید که شبیه به گلکسی زد فولد ۲ باشد. این موبایل یک تجربه کاملا منحصر به فرد در اختیارتان خواهد گذاشت.

قیمت‌گذاری و عرضه

گلکسی زد فولد ۲ سامسونگ به هیچ وجه موبایلی ارزان‌ قیمت نیست. این موبایل در کشور آمریکا ۲۰۰۰ دلار قیمت دارد و بنابراین خریدش از پس هرکسی برنمی‌آید. پیش‌خرید موبایل از دو روز پیش آغاز شده و از روز ۱۸ سپتامبر (معادل ۲۸ شهریورماه) نیز می‌توانید آن را در بازار بیابید.

سوالات متداول راجع به گلکسی زد فولد ۲

آیا گلکسی زد فولد ۲ از شبکه‌های ۵G پشتیبانی می‌کند؟

بله، بستگی به این دارد که موبایل از کدام اپراتور مخابراتی آمریکایی خریداری شده باشد و از اتصالات زیر ۶ گیگاهرتز و همینطور mmWave پشتیبانی می‌کند.

آیا گلکسی زد فولد ۲ جک هدفون دارد؟

نه، روی بدنه فولد ۲ هیچ جک هدفونی نمی‌یابید.

آیا گلکسی زد فولد ۲ درگاهی برای کارت‌های حافظه مایکرو اس‌دی دارد؟

نه، در صورت خرید این موبایل، تنها قادر به استفاده از حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایتی آن خواهید بود.

آیا گلکسی زد فولد ۲ به گونه‌ای تا می‌شود که در بیرون دو نمایشگر داشته باشد؟

نه، تا کردن دستگاه در چنین حالتی، باعث خرابی آن می‌شود. زد فولد ۲ تنها به میزانی تا می‌شود که به حالت تخت در بیاید.

آیا گلکسی زد فولد ۲ از شارژ بی‌سیم پشتیبانی می‌کند؟

بله. این دستگاه ضمنا از شارژ وایرلس معکوس هم پشیتبانی می‌کند و برای مثال می‌توانید از باتری آن برای شارژ هدفون گلکسی بادز استفاده کنید.

آیا نرخ به‌روزرسانی نمایشگر گلکسی زد فولد ۲ معادل ۱۲۰ هرتز است؟

بله و نه. نمایشگر داخلی می‌تواند به نرخ به‌روزرسانی ۱۲۰ هرتز دست پیدا کند، اما نمایشگر بیرونی به ۶۰ هرتز محدود شده است.

آیا گلکسی زد فولد ۲ از Dex پشتیبانی می‌کند؟

بله. می‌توانید از طریق اتصال بی‌سیم، داک یا کابل، تجربه‌ای شبیه به دسکتاپ با این موبایل داشته باشید.

آیا گلکسی زد فولد ۲ آپدیت اندروید ۱۱ را دریافت می‌کند؟

بله. قاعده جدید سامسونگ اینست که تمام موبایل‌های پرچمدار باید به مدت سه سال به‌روزرسانی‌های اندروید را دریافت کنند. در تئوری، فولد ۲ اندروید ۱۱، اندروید ۱۲ و احتمالا اندروید ۱۳ را دریافت خواهد کرد. اما هیچ تضمینی نیست و صرفا سامسونگ صحبت از این موضوع کرده.

آیا گلکسی زد فولد ۲ استایلوس هم دارد؟

نه. استایلوس S Pen روی گلکسی زد فولد ۲ پشتیبانی نمی‌شود و دلیل آن، شیشه فوق باریک و شکننده‌ای است که درون دستگاه استفاده شده.

آیا سامسونگ می‌تواند مهم‌ترین نقطه ضعف گلکسی زد فولد ۲ را برطرف کند؟

