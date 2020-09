آیفون SE 2020 یکی از بهترین و ارزان‌ترین گوشی‌هایی است که اپل تاکنون تولید کرده. این گوشی با پردازنده‌ی قدرتمند A13 و ۳ گیگابایت حافظه‌ی رم، تنها ۴۰۰ دلار (قیمت پایه) قیمت‌گذاری شد و طراحی آن کاملا مشابه آیفون‌های قدیمی است. در طرف مقابل اما آیفون ۱۱ پرفروش‌ترین گوشی اپل در سال ۲۰۲۰ است. محصولی که تنها تفاوت آن با SE در سخت‌افزار، رم ۴ گیگابایتی آن است. با این حال در بخش‌های دیگر هم تفاوت بین این دو دیده می‌شود که از مهم‌ترین آن‌، دوربین است. در این مطلب به مقایسه‌ی دوربین آیفون SE با آیفون ۱۱ می‌پردازیم تا ببینیم آیا نماینده‌ی ۴۰۰ دلاری می‌تواند پا به پای یک پرچم‌دار پیش برود یا خیر.

همانطور که می‌دانید، آیفون SE 2020 از لحاظ سخت‌افزاری نقطه ضعف خاصی ندارد. بنابراین تنها نگرانی کاربران احتمالا دوربین آن خواهد بود که آیا می‌تواند در حد یک گوشی پرچم‌دار باشد یا خیر. این گوشی از یک دوربین ۷ مگاپیکسلی روی پنل پشتی خود بهره می‌برد که کیفیت بسیار خوبی هم دارد. ویدیوی کالبد شکافی این گوشی به خوبی نشان داد که لنز بکار رفته در آن همان لنزی است که اپل در آیفون ۸ استفاده کرده بود. بنابراین انتظاری جز کیفیت بالای عکاسی نداریم خصوصا اینکه از لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، آیفون SE در شرایط بسیار بهتری قرار دارد.

اما برای مقایسه‌ی عملکرد، آن را در مقابل پرفروش‌ترین گوشی امسال اپل یعنی آیفون ۱۱ قرار دادیم که از دو دوربین ۱۲ مگاپیکسلی اصلی و فوق عریض بهره می‌برد. آیفون ۱۱ در عکاسی کیفیت بسیار بالایی دارد. حداقل اینکه از آیفون ۸ توانایی عکاسی بیشتری دارد بدیهی است. اما در هر دو گوشی پردازنده‌ی بسیار توانمند A13 قرار گرفته که می‌تواند با قدرت بالای خود در پردازش تصویر، به بهبود کیفیت آن‌ها کمک کند. در نتیجه‌ی این مقایسه هم به خوبی متوجه خواهید شد که افزایش کیفیت تصاویر، کمترین ربط را با مگاپیکسل دارد و در واقع بیشتر به پردازش‌های نرم‌افزاری و قدرت پردازنده وابسته است.

اما قبل از پرداختن به مقایسه‌ی اصلی مشخصات دوربین‌ این دو گوشی را کنار هم قرار می‌دهیم تا تاثیر عملکرد پردازنده و پردازش‌های بعد عکاسی را بیشتر متوجه شویم. ترکیب پردازنده‌ی A13 با سیستم عامل iOS 13، کیفیت دوربین آیفون SE را به طرز چشم‌گیری افزایش داد. دوربین اصلی این گوشی از لنزی ۲۸ میلی‌متری با گشودگی دیافراگم f/1.8 بهره می‌برد. در حالی که لنز آیفون ۱۱، ۲۶ میلی‌متری بوده با گشودگی دیافراگم یکسان. از آن جایی هم که محصول کوچک اپل از دوربین فوق عریض بهره نمی‌برد، بنابراین مقایسه را صرفا به دوربین اصلی محدود می‌کنیم.

دوربین اصلی

تصویر شماره‌ی ۱

در نور روز، و در شرایطی که همه‌ی عوامل محیطی در بهترین حالت قرار داشته باشند، تصاویر ثبت شده تفاوت محسوسی با هم ندارند. اگر به تصویر بالا نگاه کنید به خوبی متوجه این موضوع خواهید شد. حتی اگر بزرگ‌نمایی هم کنید، تفاوت چندانی را مشاهده نخواهید کرد. البته در نگاه اول، اینطور به نظر می‌رسد که آیفون SE تصویر گرم‌تری را ثبت کرده و به نوعی رنگ تصویر به زردی متمایل شده که خب بسیار نامحسوس است. همچنین این گوشی عملکرد ضعیف‌تری هم در کادربندی داشت و گوشه‌های منظره را از دست داد.

تصویر شماره‌ی ۲





در این تصویر هم که از تعدادی تخته‌چوب تهیه شد، تفاوت خاصی را شاهد نیستیم. مانند تصویر قبل، حتی اگر بزرگ‌نمایی هم کنید باز هم می‌بینید که هر دو گوشی در نمایش جزئیات عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشتند. البته در بخش‌های تیره‌ی تصویر در هر دو گوشی مقداری نویز هم دیده می‌شود که خب طبیعی است و به سختی قابل مشاهده هست.

به طور کلی، اگر در روز روشن و در شرایط ایده‌آل به ثبت تصاویر بپردازید، فرقی نمی‌کند آیفون ۱۱ پرو مکس در اختیار داشته باشید یا آیفون SE. از آن جایی که هر دو از قابلیت SmartHDR بهره می‌برند، تصاویر به بهترین شکل ممکن بهینه می‌شوند تا میزان نویز به حداقل و میزان جزئیات در آن‌ها به حداکثر برسد.

تصویر شماره‌ی ۳





تصویر بالا اما می‌تواند نقطه شروعی باشد برای تفاوت بین این دو محصول. چرا که می‌توان تاثیر پردازش SmartHDR را به خوبی در آن مشاهده کرد. در واقع چون HDR به‌منظور افزایش محدوده‌ی دینامیکی تصویر (نسبت روشنایی به تاریکی) فعال می‌شود و در تصویر بالا، هم نقاط درخشان وجود دارد و هم نقاط تیره، بنابراین به راحتی می‌توان عملکرد قابلیت جدید اپل را مورد بررسی قرار داد.

اگر با دقت به تصویر ثبت شده توسط آیفون ۱۱ نگاه کنید، به خوبی متوجه خواهید شد که چگونه در نقاط تیره، جزئیات را بهتر از برادر کوچک‌تر خود ثبت کرده. چرا که میزان تیرگی آن‌ها کمتر است بنابراین می‌توان جزئیات را بهتر مشاهده کرد. اگر به آسمان هم نگاه کنید به خوبی می‌توانید عملکرد نه چندان خوب دو گوشی را در کنترل نقاط روشن ببینید. هرچند که در مجموع آیفون ۱۱ تصویر بهتری را ثبت کرد. بنابراین به نظر می‌رسد دوربین بکار رفته در آیفون ۱۱، می‌تواند در اعمال محدوده دینامیکی بهتر از آیفون SE عمل کند.

تصویر شماره‌ی ۴: حالت پرتره

هم آیفون ۱۱ و هم آیفون SE 2020 از حالت پرتره پشتیبانی می‌کنند و عملکرد بسیار خوبی هم از خود به نمایش می‌گذارند. البته آیفون ۱۱ در کنار ثبت پرتره از انسان‌، می‌تواند از حیوانات نیز عکاسی کند اما آیفون SE تنها می‌تواند از انسان پرتره تهیه کند که خب اگر علاقه‌مند به ثبت تصاویر زیبا از حیوانات باشید می‌تواند نکته‌ی منفی بزرگی به حساب بیاید.

اما تصویر بالا به خوبی نشان می‌دهد آیفون ۱۱ توانسته نور بیشتری را جذب کرده و در نتیجه جزئیات را بهتر به نمایش بگذارد. اگر به تارهای موی سر روی پیشانی سوژه دقت کنید، به خوبی می‌توانید کیفیت بیشتر تصویر ثبت شده توسط پرچم‌دار اپل را مشاهده کنید. همچنین پس زمینه‌ی پشت شانه‌ی فرد در آیفون ۱۱ کاملا طبیعی محو شده اما SE نتوانست با آن دقت و کیفیت این کار را انجام دهد. البته شاید عملکرد خوب آیفون ۱۱ در این بخش به این خاطر باشد که این گوشی از هر دو لنز خود برای ثبت چنین تصویری کمک می‌گیرد.

تصویر شماره‌ی ۵: تاثیر پردازش دیپ فیوژن در نور کم

اما وقتی به محیط درون خانه می‌رسیم، بدیهی است شرایط نوری کمی به نسبت فضای بیرون نامساعد‌تر می‌شود. بنابراین تفاوت بین دو گوشی بیشتر به چشم خواهد آمد. برنده هم مشخصا آیفون ۱۱ است چرا که این محصول از پردازش دیپ فیوژن (Deep fusion) بهره می‌برد که تاثیر چشم‌گیری در بهبود کیفیت تصاویر و حذف نویز دارد. نحوه‌ی عملکرد آن هم به این صورت است که با فشردن کلید شاتر، ۹ تصویر ثبت شده و تنها در یک ثانیه، یک تصویر واحد از ترکیب آن‌ها خارج می‌شود که هم کیفیت بیشتری دارد، هم بهترین میزان نوردهی را دارد و هم جزئیات زیادی را به نمایش می‌گذارد. متاسفانه آیفون SE از این قابلیت بی‌بهره است.





تصویر بالا از دوچرخه در شرایط نوری معمولی به ثبت رسیده. علاوه بر اینکه کادربندی تصویر در آیفون SE کمی بد صورت گرفته، تفاوت محسوسی هم در کیفیت آن‌ها وجود دارد. اگر به قسمتی که چراغ دیواری قرار دارد نگاه کنید به خوبی متوجه این تفاوت خواهید شد. البته به دلیل کادربندی نادرست، آیفون SE نتوانست چراغ دیواری را در تصویر ثبت کند اما دیواری که در نتیجه‌ی نور آن روشن شده گویای تفاوت بین دو محصول هست. همچنین قسمت پایین-راست تصویر ثبت شده توسط SE به دلیل وجود سایه کمی نویز دارد اما آیفون ۱۱ به دلیل بهره‌مندی از پردازش دیپ فیوژن به خوبی توانسته جزئیات را حتی در گوشه‌های تصویر نیز حفط کند.

تصویر شماره‌ی ۶: عکاسی در شب

در این مورد هم آیفون ۱۱ دست بالا را دارد چرا که از حالت شب (Night Mode) بهره می‌برد اما در SE شاهد وجود چنین قابلیتی نیستیم که خب یک تفاوت بزرگ دیگر بین دو گوشی است. در حالت شب، گوشی چند تصویر را با سرعت‌های متفاوت شاتر ثبت می‌کند و سپس با ادغام آن‌ها، تصویر روشنی را پدید می‌آورد. البته این خودتان هستید که تعیین می‌کنید به چنین قابلیتی نیاز دارید یا خیر. فراموش نکنید آیفون ۱۱ یک برتری دیگری هم دارد و آن دوربین فوق عریض است.





تصویر بالا در تاریکی شب به ثبت رسیده و می‌توان گفت کاملا تاریک است. چرا که اگر به تصویر ثبت شده توسط آیفون SE دقت کنید به خوبی متوجه خواهید شد وضعیت روشنایی منظره به چه صورت است. بدیهی است در این بخش آیفون ۱۱ برنده خواهد بود به همین خاطر در تصویر بعدی منظره را کمی روشن‌تر در نظر می‌گیریم تا بتوانیم عملکرد SE را بهتر بسنجیم.





این تصویر از لحاظ روشنایی به نسبت تصویر بالا بسیار بهتر است اما آنقدرها تاریک بود که آیفون ۱۱ به صورت خودکار حالت شب را فعال کرد. همانطور که می‌بینید، آیفون ۱۱ توانست تصویر شارپ‌تری ثبت کند و این موضوع به خصوص با مشاهده‌ی قطره‌ی چشم بیشتر حس می‌شود. در نهایت هم می‌رسیم به نام نویسنده روی کتاب، جایی که آیفون کوچک‌تر تصویر نرم‌تری ثبت کرده و اگرچه همه چیز واضح به نظر می‌رسد اما کیفیت و تعادل رنگی که پرچم‌دار اپل در تصویر ایجاد کرده در تصویر ثبت شده توسط SE دیده نمی‌شود.

فیلم‌برداری

همانند عکاسی در نور روز، عملکرد دو گوشی در فیلم‌برداری در شرایط مشابه، نتیجه‌ی مشابهی داشت. یعنی نمی‌توانیم به راحتی بین این دو برنده‌ای را انتخاب کنیم. هر دو گوشی توانایی ضبط ویدئو‌های ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه را دارا بوده و از قابلیت محدودیت دینامیکی گسترده هم پشتیبانی می‌کنند (HDR). البته در آیفون ۱۱ کاربر می‌تواند حتی در ضبط ویدئو‌های ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه نیز از این حالت استفاده کند منتها برای آیفون SE این قابلیت در وضوح یاده شده تنها به سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه محدود می‌شود.

دانلود mp4

در ویدئوی بالا، هنگامی که دو تصویر با هم مقایسه می‌شوند، اینطور به نظر می‌رسد که کنتراست تصویر ثبت شده توسط آیفون SE بیشتر است اما از طرفی به لطف محدوده دینامیکی گسترده در آیفون ۱۱ در وضوح ۴K/60، این گوشی توانست کنترل خوبی روی نقاط روشن ایجاد شده توسط لامپ داشته باشد.

دوربین سلفی

دانلود mp4

دوربین سلفی آیفون ۱۱ نه تنها روی کاغذ بلکه در عمل نیز کیفیت بسیار بیشتری دارد. این دوربین ۱۲ مگاپیکسلی به لطف بهره‌مندی از سنسور بزرگ‌تری که دارد می‌تواند جزئیات بیشتری را ثبت کرده و در وضوح ۴K نیز فیلم‌برداری کند. حتی فیلم‌برداری حالت آهسته نیز با دوربین سلفی این گوشی ممکن است. آیفون SE 2020 اما تنها می‌تواند در وضوح ۱۰۸۰P فیلم‌برداری کند و از حالت آهسته نیز پشتیبانی نمی‌کند. حتی از لحاظ کیفیت و وضوح صدا نیز عملکرد پرچم‌دار اپل به شکل محسوسی بهتر از آیفون SE بود. البته آیفون کوچک‌تر در محدوده‌ی قیمتی خود یک محصول بسیار خوب به حساب می‌آید و نباید فراموش کنیم که در حال مقایسه‌ی آن با یک پرچم‌دار هستیم.





همچنین دوربین سلفی این دو گوشی از حالت پرتره نیز پشتیبانی می‌کند اما درست مانند پرتره‌ی دوربین اصلی، آیفون SE نتوانست در نمایش جزئیات، عملکرد خوبی داشته باشد. این موضوع به خصوص در رنگ پوست و کیفیت موی سر به خوبی قابل مشاهده است.

نتیجه

مقایسه‌ی دوربین آیفون SE 2020 با آیفون ۱۱ یک برنده دارد و آن هم بدون شک پرچم دار اپل است. در واقع مقایسه‌های این چنینی به این دلیل انجام می‌شود که ارزش خرید محصول میان‌رده یا مقرون به صرفه مورد بررسی قرار گیرد که در نهایت می‌توان گفت آیفون SE 2020 نمره‌ی قبولی را دریافت می‌کند. این گوشی توانست به جز در حالت شب، تصاویری ثبت کند که از کیفیت بسیار بالایی برخوردار بودند. اینکه آیفون ۱۱ عمکلرد به مراتب‌ بهتری دارد، به دلیل بهره‌مندی آن از حالت‌های نرم‌افزاری مختلف و یکی از بهترین دوربین‌های موجود است. بنابراین نباید SE را دست کم گرفت.

با پردازنده‌ی قدرتمند A13 و ۳ گیگابایت رم، پشتیبانی طولانی مدت از نسخه‌های مختلف iOS، قیمت مناسب و عملکردی عالی در بخش‌های مختلف (به جز باتری)، آیفون SE می‌تواند برای آن دسته از کاربرانی که هنوز به گوشی‌های اپل با طراحی قدیمی علاقه دارند یک گزینه‌ی بسیار ایده‌آل باشد.

