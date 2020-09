RTX 3080 در برابر ۲۰۸۰ Ti؛ کدام یک برای انجام بازی به صورت ۴K بهتر است؟

در هفته گذشته شاهد رونمایی از کارت‌های گرافیک سری ۳۰۰۰ RTX شرکت «انویدیا» (Nvidia) بوده‌ایم. بعد از رونمایی از این کارت‌های گرافیک جدید، شرکت انویدیا اطلاعات جدیدتری را در رابطه با کارت گرافیک جدید RTX 3080 منتشر کرده است.

در ویدیو منتشر شده توسط این شرکت، به مقایسه دو کارت گرافیک RTX 3080 و Ti 2080 در زمان انجام بازی با رزولوشن ۴K پرداخته است. انویدیا برای انجام این مقایسه از بازی Doom Eternal استفاده کرده است.

نتایج منتشر شده نشان می‌دهند که کارت گرافیک جدید RTX 3080 در حدود %۵۰ از کارت گرافیک ۲۰۸۰ Ti از لحاظ نمایش فریم در ثانیه قوی‌تر است. در کارت گرافیک RTX 3080 میانگین فریم در ثانیه در زمان استفاده از رزولوشن ۴k و حداکثر تنظیمات، در حدود ۱۲۰ فریم در ثانیه است.

انویدیا در رابطه با کارت گرافیک RTX 3080 گفته است که قدرت این کارت جدید در حدود دو برابر کارت گرافیک RTX 2080 است. همان‌گونه که در ویدیو منتشر شده مشخص است قدرت این کارت گرافیک جدید در زمان بازی کردن با رزولوشن ۴K خیره کننده است.

دو سال پیش در زمان رونمایی از کارت گرافیک ۲۰۸۰ Ti شاهد قدرت خیره کننده‌ی این کارت در زمان بازی کردن با رزولوشن ۴K بودیم. اما اکنون به نظر می‌رسد که کارت گرافیک جدید RTX 3080 بتواند به راحتی بازی‌های جدید را به صورت ۱۴۴ هرتز اجرا کند.

با وجود اینکه کارت گرافیک RTX 3080 می‌تواند تا حدود %۵۰ قدرت بیشتری را در زمان انجام بازی‌های ویدیویی از خود نشان ‌می‌دهد اما قیمت آن هم در حدود %۵۰ نسبت به کارت گرافیک ۲۰۸۰ Ti کمتر است.

شرکت انویدیا در زمان عرضه کارت گرافیک ۲۰۸۰ Ti آن را با قیمت ۱۳۹۹ دلار عرضه کرده بود. اما اکنون شاهد عرضه کارت گرافیک RTX 3080 با قیمت ۶۹۹ دلار هستیم.

پیش‌بینی می‌شود که این کارت جدید در ۱۷ سپتامبر (۲۷ شهریور ماه) عرضه شود. به طور حتم این تصمیم انویدیا در کاهش قیمت این کارت گرافیک و افزایش توانایی آن خبر خوشحال کننده‌ای برای افراد دوست‌دار بازی خواهد بود.

در کارت گرافیک RTX 3080، انویدیا از ۸۷۰۴ هسته‌ی «کودا» (Cuda) استفاده کرده است، که دارای فرکانس بوست ۱.۷۱ گیگاهرتز هستند. استفاده از این ساختار باعث شده است که قدرت این کارت گرافیک به عدد شگفت‌انگیز ۳۰ ترافلاپس برسد.

کارت گرافیک RTX 3080 به تنهایی در حدود سه برابر از کنسول جدید سونی یعنی «پلی استیشن ۵» (PlayStation 5) و در حدود ۲ برابر هم از کنسول جدید مایکروسافت یعنی «ایکس‌باکس سری ایکس» (Xbox Series X) قوی‌تر است.

علاوه بر این قدرت خیره کننده، شرکت انویدیا در ساختار کارت گرافیک RTX 3080 از دو فن با طراحی جدید برای خنک‌سازی آن استفاده کرده است. انویدیا در رابطه با این طراحی جدید می‌گوید، استفاده از طراحی جدید برای فن‌ها باعث شده است که جریان هوایی عبور کننده از این کارت گرافیک %۵۵ افزایش داشته باشد. علاوه‌بر خنک کنندگی بیشتر، انویدیا گفته است که این کارت‌های جدید نسبت به قبل دارای صدای تولیدی کمتری در زمان استفاده هستند.

به طور حتم برای بررسی این کارت‌های گرافیک جدید باید که چندین هفته منتظر بمانیم. اما این ویدیو منتشر شده توانایی خیره کننده‌ی این کارت گرافیک را در زمان انجام بازی با رزولوشن ۴K نشان می‌دهد.

