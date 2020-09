بر اساس یک گزارش جدید از سوی کمیسیون ارتباطات فدرال، حذف تجهیزات هواوی و ZTE برای اپراتورهای مخابراتی کوچک در آمریکا حدود ۱.۸ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. این گزارش برآورد کرده که تا ۱.۶ میلیارد دلار این هزینه از سوی دولت آمریکا جبران خواهد شد اما کنگره هنوز تامین این مبلغ را تایید نکرده است.

دولت آمریکا از ماه‌ها قبل نگرانی شدید خود را در مورد استفاده از تجهیزات هواوی و ZTE در شبکه‌های مخابراتی این کشور مطرح کرده است اما هنوز هم بسیاری از اپراتورهای مخابراتی کوچک به دلیل هزینه‌ی بالای حذف این تجهیزات، با این موضوع دست و پنجه نرم می‌کنند. به‌عنوان مثال، یکی از این شرکت‌ها به نام Eastern Oregon گفته که تعویض تجهیزات ۵۰۰ هزار دلاری هواوی برای این شرکت حدود ۱.۵ میلیون دلار هزینه دارد که برای یک شرکت کوچک هزینه‌ی بسیار بالایی محسوب می‌شود. حالا این گزارش جدید نشان می‌دهد که چنین مشکلی برای بسیاری از اپراتورها مشکلی جدی به حساب می‌آید.

این گزارش مشخصا به اپراتورهایی پرداخته که از طرف صندوق خدمات همگانی کمک مالی دریافت می‌کنند و هدف آن کمک به فعالیت اپراتورها در مناطق محروم است. این گزارش البته به تمام شرکت‌هایی که از تجهیزات هواوی یا ZTE استفاده می‌کنند نپرداخته و شاید در این میان اپراتورهای واجد شرایطی وجود داشته باشند که هنوز جزییات مربوط به تجهیزات خود را گزارش نداده‌اند. به همین خاطر شاید هزینه واقعی حذف تجهیزات چینی از ۱.۸ میلیارد دلار تخمین زده شده هم بیشتر شود.

در ماه ژوئن، کمیسیون ارتباطات فدرال شرکت‌های هواوی و ZTE را رسما به‌عنوان شرکت‌های خطرناک برای امنیت ملی اعلام کرد و به اپراتورها اعلام شد که دیگر نمی‌توانند از یارانه‌های فدرال برای خرید تجهیزات این شرکت‌ها استفاده کنند. اما هنوز برای حذف تجهیزات هواوی و ZTE از اپراتورها کار چندانی صورت نگرفته زیرا بسیاری از شرکت‌ها بدون کمک گرفتن از دولت نمی‌توانند چنین کاری را انجام دهند.

در کنار این گزارش، رییس کمیسیون ارتباطات فدرال هم بیانیه‌ای منتشر کرده که در آن از کنگره خواسته شده اقدامات لازم برای تامین بودجه موردنیاز به منظور حذف تجهیزات چینی از اپراتورهای مخابراتی انجام شود.

خط زمانی تحریم هواوی از سوی آمریکا؛ مروری بر تمام اتفاقات یک سال اخیر

منبع: The Verge

The post حذف تجهیزات هواوی و ZTE از شبکه‌های مخابراتی آمریکا ۱.۸ میلیارد دلار هزینه دارد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala