قیمت و تاریخ عرضه پیکسل ۵ لو رفت

به نظر می‌رسد نسل جدید گوشی‌های پیکسل زودتر از حد انتظار روانه‌ی بازار می‌شوند. طبق یک سند فاش شده از طرف شعبه آلمان اپراتور مخابراتی Vodafone، در تاریخ ۲۵ سپتامبر (۴ مهر) گوشی‌های پیکسل ۵ و پیکسل ۴a 5G رسما عرضه خواهند شد. در این میان همانطور که انتظار داشتیم خبری از گوشی پیکسل ۵ ایکس‌ال نیست.

همچنین به گفته یک یوتیوبر آلمانی، پیکسل ۵ با قیمت ۶۳۰ یورو (با احتساب مالیات ارزش افزوده این کشور که ۱۶ درصد است) روانه‌ی بازار آلمان می‌شود. با وجود مالیات ۱۶ درصدی، چنین قیمتی برای یک گوشی دارای اسنپ‌دراگون ۷۶۵G نسبتا گران محسوب می‌شود و برای مقایسه می‌توانیم به پیکسل ۴ اشاره کنیم که در این کشور با قیمت پایه ۷۳۰ یورو راهی بازار شده است.

پیکسل ۴a 5G هم ۴۸۷ یورو قیمت خواهد داشت که حدود ۱۵۰ یورو از مدل استاندارد گران‌تر است. البته باید خاطرنشان کنیم علی‌رغم شباهت در نام این دو گوشی، از لحاظ سخت‌افزاری تفاوت زیادی با یکدیگر دارند و ۴a 5G را می‌توان به‌نوعی جایگزین پیکسل ۵ ایکس‌ال در نظر گرفت.

این گوشی مانند پیکسل ۵ همراه با تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵G به دست کاربران می‌رسد ولی پیکسل ۴a از اسنپ‌دراگون ۷۳۰G بهره می‌برد. همچنین نباید ۶.۲ اینچی بودن نمایشگر آن را از قلم بیندازیم. در ضمن به لطف تصویری که به تازگی منتشر شده، به نظر می‌رسد باید انتظار تعبیه دو دوربین اصلی و اولترا واید را در پنل پشتی آن داشته باشیم.

