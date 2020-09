تا زمان معرفی پرچم‌دارهای سری اس سامسونگ مدت زمان زیادی باقی مانده (احتمالا در بهمن ماه سال ۹۹) اما به‌تازگی مشخصات باتری گلکسی اس ۲۱ و اس ۲۱ پلاس طبق لیست گواهی ۳C افشا شد.

تا به این لحظه‌ خبرهای موثق زیادی در رابطه با پرچم‌دران بعدی سامسونگ منتشر نشده اما امروز دو محصول گلکسی اس ۲۱ و اس ۲۱ پلاس در لیست گواهی ۳C دیده شدند تا بدین ترتیب از اولین اطلاعات قطعی در رابطه با آ‌ن‌ها آگاه شویم.

طبق این لیست، گلکسی اس ۲۱ و اس ۲۱ پلاس با شماره مدل‌های SM-G991 و SM-G996 به ترتیب به باتری‌های ۳۸۸۰ و ۴۶۶۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز خواهند شد. اینطور هم که به نظر می‌رسد این باتری‌ها قرار نیست توسط سامسونگ تولید شوند و به جای آن، شرکت چینی Ningde Amperex وظیفه‌ی ساخت منبع تغذیه‌ی کهکشانی‌های جدید را بر عهده خواهد گرفت.

البته معمولا ظرفیت باتری اعلام شده در لیست ۳C همیشه کمتر از ظرفیت معمول است بنابراین این احتمال وجود دارد که گلکسی اس ۲۱ با باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و اس ۲۱ پلاس هم با باتری ۴۸۰۰ یا حتی ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی راهی بازار شوند. اگر این اتفاق رخ دهد، تغییری در ظرفیت باتری نسخه‌ی استاندارد شاهد نخواهیم بود اما مدل پلاس با افزایش قابل توجهی مواجه خواهد شد چرا که اس ۲۰ پلاس اکنون از یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. عدم افزایش چشمگیر ظرفیت باتری هم احتمالا به خاطر پردازنده‌های ۵ نانومتری است که علی‌رغم توان پردازشی بالا، به انرژی بسیار کمی نیاز دارند.

سامسونگ احتمالا از سال بعد قصد دارد تغییراتی در عرضه‌ی گوشی‌های پرچم‌دار خود پدید بیاورد. شایعات از این موضوع حکایت دارند که غول کره‌ای قصد دارد پرچم‌داران سری نوت خود را با سری اس ادغام کرده و هر سال از یک سری گوشی معمولی و یک سری گوشی تاشو رونمایی کند. بدین ترتیب پرچم‌داران سری اس ممکن است از لحاظ قابلیت و طراحی دستخوش تغییرات اساسی شوند.

با این حال باید منتظر ماند و دید در ماه‌های آتی چه خبرهای بیشتری پیرامون پرچم‌داران جدید سامسونگ منتشر می‌شود.

گلکسی اس ۳۰ اولترا احتمالا همراه با قلم S Pen عرضه خواهد شد

منبع: GSMArena

The post مشخصات باتری گلکسی اس ۲۱ و اس ۲۱ پلاس فاش شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala