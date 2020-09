سامسونگ در حال ساخت یک گوشی تاشو مشابه سرفیس Duo است

بر اساس گزارشی که به تازگی منتشر شده، به نظر می‌رسد سامسونگ در حال ساخت یک گوشی تاشو است که از مکانیسم مشابه سرفیس Duo مایکروسافت بهره می‌برد. گفته می‌شود این گوشی گلکسی زد فولد اس نام دارد و مجهز به لولای ۳۶۰ درجه است که به کاربران اجازه می‌دهد گجت موردنظر را به سمت داخل و بیرون باز و بسته کنند.

البته برخلاف سرفیس Duo، ظاهرا این گوشی دارای نمایشگر اولد انعطاف‌پذیر است. طبق این گزارش، طرف مقابل گلکسی زد فولد اس با شیشه پوشانده شده ولی معلوم نیست که آیا مانند گلکسی فولد و گلکسی زد فولد اس در این طرف هم نمایشگر قرار دارد یا نه. اگرچه به نظر می‌رسد این گجت جذابیت بیشتری نسبت به سرفیس Duo دارد، ولی در مورد موفقیت آن با قاطعیت نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم.

باید خاطرنشان کنیم در مورد موفقیت سرفیس Duo هم شک و تردیدهای زیادی وجود دارد و به تازگی گزارشی منتشر شده که طبق آن در بیشتر بازارها این گجت در سال ۲۰۲۱ به دست کاربران می‌رسد. در همین رابطه باید بگوییم که احتمالا گلکسی زد فولد اس در سال ۲۰۲۱ راهی بازار می‌شود.

هنوز در رابطه با این گوشی تاشو سامسونگ جزییات خاصی منتشر نشده و اگر سامسونگ واقعا در حال ساخت چنین محصولی باشد، به‌زودی گزارش‌های بیشتری در مورد آن منتشر خواهد شد.

