چرا هواوی در نمایشگاه IFA 2020 از تراشه جدید کایرین رونمایی نکرد؟

اگرچه هواوی مدت‌ها قبل اعلام کرده بود که در تاریخ ۳ سپتامبر از جدیدترین تراشه کایرین رونمایی می‌کند، اما چنین اتفاقی رخ نداد. باید خاطرنشان کنیم طی سال‌های گذشته این نخستین باری است که تراشه پرچم‌دار کایرین در نمایشگاه IFA معرفی نمی‌شود. حالا طبق گزارش یکی از رسانه‌های چینی، می‌توانیم به دلایل این تصمیم هواوی اشاره کنیم.

احتمالا می‌دانید که چند ماه قبل تحریم‌های جدید آمریکا بخش تراشه‌سازی هواوی را هدف قرار گرفتند و به همین خاطر ارتباط این شرکت با TSMC قطع شد و TSMC دیگر نمی‌تواند تراشه‌های طراحی شده توسط هواوی را تولید کند. بر اساس این تحریم، TSMC فقط تا ۱۴ سپتامبر می‌تواند تراشه‌های موردنظر هواوی را تولید کند و بعد از این تاریخ روند تولید متوقف خواهد شد.

حالا گفته می‌شود به خاطر این محدودیت، هواوی از تحویل تعداد کافی تراشه کایرین ۹۰۰۰ اطمینان ندارد و به همین خاطر نمی‌خواهد با معرفی آن توجهات زیادی را نسبت به این تراشه جلب کند. طبق گزارش‌ها، کارخانه‌های TSMC سخت مشغول فعالیت هستند تا بتوانند تعداد موردنظر این تراشه را برای گوشی‌های هواوی میت ۴۰ تولید کنند.

انتظار داشتیم کایرین ۹۰۰۰ به‌عنوان اولین تراشه ۵ نانومتری معرفی شود که متاسفانه چنین اتفاقی رخ نداده و ظاهرا هواوی قرار است ۱۵ میلیون عدد از تراشه موردنظر را دریافت کند. باید ببینیم آیا این تعداد تراشه برای گوشی‌های میت ۴۰ کافی هستند یا اینکه هواوی قرار است با مشکل کمبود تراشه دست و پنجه نرم کند.

