در هفته‌ای که گذشت، خبرهای زیادی در رابطه با گوشی اقتصادی وان پلاس یعنی وان پلاس کلاور (وان پلاس Clover) منتشر شد. محصولی که قرار است اولین گوشی پایین‌رده‌ی شرکت چینی باشد. در راستای افشای اطلاعات این محصول، روز گذشته شاهد حضور آن در گیک‌بنچ بودیم و بدین ترتیب برخی از مشخصات سخت‌افزاری آن نیز مشخص شد.

وان پلاس در حال حاضر وان پلاس نورد را با قیمت پایه‌ی ۳۴۹ یورو به عنوان گوشی میان‌رده‌ی خود به فروش می‌رساند اما اینطور که به نظر می‌رسد شرکت چینی قصد دارد در بخش‌های مختلف بازار هم نماینده‌های زیادی داشته باشد. یکی از گوشی‌هایی که به این منظور تولید خواهد شد، وان پلاس کلاور نام دارد که به‌تازگی در گیک‌بنچ نیز دیده شد.

شماره مدل این گوشی، OnePlus BE2012 است که از پردازنده‌ی اسنپداگون ۴۶۰ به همراه ۴ گیگابایت رم بهره می‌برد. همچنین امتیاز این گوشی در بخش تک و چند هسته‌ای به ترتیب به ۲۴۵ و ۱۱۷۴ رسید. لازم به ذکر است پردازده‌ی یاد شده ۸ هسته‌ای بوده و با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز فعالیت می‌کند.

وان‌پلاس در حال ساخت یک گوشی میان‌رده با تراشه اسنپ‌دراگون ۶۹۰ است

طبق آخرین شایعات پیرامون نماینده‌ی جدید وان پلاس، به نظر می‌رسد این گوشی از نمایشگری ۶.۵۲ اینچی با وضوح +HD بهره می‌برد. همچنین از ۶۴ گیگابایت حافظه‌ی داخلی نیز بهره می‌برد که به نظر می‌رسد حداکثر ظرفیت در نظر گرفته شده برای آن باشد. روی پنل پشتی وان پلاس کلاور احتمالا شاهد حضور سه دوربین خواهیم بود که شامل یک دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی و دو دوربین ۲ مگاپیکسلی (احتمالا سنجش عمق و ماکرو)‌ می‌شود.

تغذیه‌ی این مجموعه به عهده‌ی یک باتری پرظرفیت ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است که کاربر می‌تواند آن را با شارژر سریع ۱۸ واتی شارژ کند. از آن جایی هم که این محصول یک پایین‌رده به حساب می‌آید، بنابراین انتظار می‌رود اثر انگشت آن روی پنل پشتی قرار داشته باشد. همچنین جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون هم یکی از مواردی است که می‌توانیم با اطمینان در رابطه با حضور آن اظهار نظر کنیم.

وان پلاس نورد بعد از عرضه وارد بازار آمریکا نشد و به همین خاطر وان پلاس تصمیم گرفت دو نسخه‌ی متفاوت از آن را با نام‌های وان پلاس نورد بیلی ۱ و بیلی ۲ راهی بازار این کشور کند که یکی از آن‌ها از مشخصات پایینی بهره می‌برد. به نظر می‌رسد وان پلاس کلاور همان بیلی ۱ باشد اما هنوز چیزی مشخص نیست و ممکن است آن دو محصول از مشخصات فنی متفاوتی برخوردار باشند. چرا که اخیرا هم محصولی از وان پلاس در گیک‌بنچ دیده شد که امتیاز اندک بیشتری از وان پلاس کلاور داشت.

در حال حاضر وان پلاس محصولات زیادی را در بخش پایین‌رده ندارد. درواقع بهتر است بگوییم اصلا محصولی در این بخش‌ ندارد و با توجه به حضور قدرتمند رقبایی نظیر سامسونگ، شیائومی، هواوی و …، اگر شرکت چینی بخواهد آینده‌ای در دنیای گوشی‌های هوشمند داشته باشد، حتما باید در این بخش از بازار به صورت ویژه‌ای سرمایه‌گزاری کند.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا وان پلاس می‌تواند در آینده، رقبای سر سخت خود را در تولید گوشی‌های اقتصادی پشت سر بگذارد؟

وان پلاس Clover با باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و قیمت ۲۰۰ دلار راهی بازار می‌شود

