سونی اکسپریا ۵ مارک ۲ در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده شد

سونی اکسپریا ۵ مارک ۲ پرچم‌دار مورد انتظار سونی است که تا به این لحظه خبرهای زیادی در رابطه با آن منتشر شده. از اینکه نماینده‌ی جدید سونی قرار بود از لحاظ ظاهری چگونه باشد اطلاعی نداشتیم تا اینکه خوشبختانه روز گذشته در یک ویدیوی تبلیغاتی این محصول را تقریبا از تمام زوایا مشاهده کردیم.

اکسپریا ۵ مارک ۲ قرار است یک گوشی پرچم‌دار باشد و بنابراین انتظار داریم سونی قابلیت‌های بسیار خوبی را در آن قرار دهد. در این ویدیوی تبلیغاتی بیشتر به قدرت بالای این گوشی در انجام بازی‌ و مالتی‌مدیا پرداخته شده و این یعنی از لحاظ قدرت سخت‌افزاری، نقطه ضعفی را در این گوشی حس نخواهید کرد. از آن جایی که پرچم‌داران امسال از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ یا مدل پلاس آن بهره می‌برند، می‌توان انتظار داشت نماینده‌ی جدید سونی نیز به همین پردازنده مجهز شود. بنابراین هیچ بازی یا برنامه‌ای نیست که اکسپریا ۵ مارک ۲ از عهده‌ی اجرای آن برنیاید.

همچنین طبق آخرین شنیده‌ها، این گوشی قرار است از نمایشگری با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز و نرخ نمونه‌برداری لمس ۲۴۰ هرتز راهی بازار شود. بنابراین کار کردن با آن و همچنین گشت‌وگذار بین منوهای برنامه‌های مختلف بسیار لذت‌بخش خواهد بود. علاوه‌بر‌ این‌ها، اکسپریای جدید به دو بلندگوی استریو، نرم‌افزارهای بهینه‌ساز بازی و حتی جک ۳.۵ میلی‌متری نیز مجهز می‌شود.

دانلود mp4

مشخصات گوشی سونی اکسپریا ۵ مارک ۲ به طور کامل لو رفت

از دیگر بخش‌های جذاب این گوشی می‌توان به دوربین اشاره کرد. جایی که مانند اکسپریا ۱ مارک ۲، شاهد حضور لنز ساخته شده توسط شرکت آلمانی زایس هستیم. اکسپریا ۵ مارک ۲ به کمک این لنز می‌تواند ویدیو‌های حرکت آهسته با کیفیت ۴K و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه ضبط کند و تا سرعت ۲۰ فریم بر ثانیه، با فوکوس خودکار به عکاسی متوالی بپردازد (burst shooting) که قطعا تجربه‌ی بسیار فوق‌العاده‌ی خواهد بود.

گفته می‌شود روی پنل پشتی این گوشی سه دوربین تعبیه خواهد شد که همه‌ی آن‌ها از سنسوری به بزرگی ۱۲ مگاپیکسل بهره برده و شامل دوربین اصلی، دوربین فوق عریض با زاویه‌ی دید ۱۲۴ درجه‌ای و دوربین تله‌فوتو با بزرگ‌نمایی ۳ برابری اپتیکال می‌شوند. همچنین سونی روی فریم این گوشی یک کلید اختصاصی شاتر دوربین قرار داده که احتمالا در هر حالت با فشردن آن به برنامه‌ی دوربین هدایت خواهید شد.

سونی اکسپریا ۵ مارک ۲ احتمالا در نسخه‌ی پایه‌ی خود با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵، ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی راهی بازار می‌شود. همچنین انتظار داریم یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی نیز وظیفه‌ی تغذیه‌ی آن را بر عهده داشته باشد.

با تایید سونی، این گوشی طی یک مراسم مستقل در تاریخ ۱۷ سپتامبر (۵ شنبه ۲۷ شهریور) معرفی خواهد شد اما از آن جایی که معمولا عرضه‌ی پرچمداران اکسپریا به بازار با تاخیر همراه است، احتمال دارد این محصول تا اوایل اکتبر (اواسط مهر) نیز در دسترس قرار نگیرد. با این حال باید منتظر ماند و دید سونی چه برنامه‌ای برای عرضه‌ی این محصول در نظر خواهد داشت. لازم به ذکر است اکسپریا ۵ مارک ۲ با توجه به قیمت محصولات سال قبل سونی، احتمالا با قیمت ۱۰۰۰ دلار راهی بازار خواهد شد.

سونی اکسپریا ۱ مارک ۲ و اکسپریا ۵ مارک ۲ به اندروید ۱۳ به‌روزرسانی می‌شوند

منبع: GSMArena

The post سونی اکسپریا ۵ مارک ۲ در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala