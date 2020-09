چند هفته دیگر خانواده آیفون ۱۲ رسما معرفی می‌شوند و تا حالا اطلاعات زیادی در مورد این گوشی‌ها فاش شده است. از بین این شایعات، می‌توانیم به تغییر طراحی بدنه و پشتیبانی این گوشی‌ها از ۵G اشاره کنیم. اگرچه هنوز هم برخی نکات ناگفته در مورد آن‌ها باقی مانده، ولی روی هم رفته با قاطعیت زیادی می‌توانیم در مورد مشخصات این گوشی‌ها اظهارنظر کنیم.

۴ آیفون با ۲ اندازه جدید

حتی اگر تمام خبرها حقیقت نداشته باشند، با خیال راحت می‌توانیم بگوییم که اپل قرار است از ۴ مدل آیفون ۱۲ رونمایی کند که اندازه آن‌ها از این قرار است:

آیفون ۵.۴ اینچی

آیفون ۶.۱ اینچی با مشخصات سخت‌افزاری مشابه مدل ۵.۴ اینچی

آیفون ۶.۱ اینچی با مشخصات سخت‌افزاری بهتر

آیفون غول‌پیکر ۶.۷ اینچی

در ابتدا مینگ چی کو که مشهورترین تحلیلگر محصولات اپل محسوب می‌شود، این خبر را اعلام کرد و مدتی قبل هم توسط وال استریت ژورنال تایید شد. در نهایت هفته گذشته خبرگزاری بلومبرگ هم بار دیگر عرضه ۴ آیفون با این ابعاد را تایید کرده است.

طراحی بدنه مشابه آیفون ۴ و ۵

اپل از زمان آیفون ۶ از بدنه مشابهی برای گوشی‌های خود استفاده کرده که در این مدت شاهد استفاده از لبه‌های خمیده بوده‌ایم. اما حالا طبق خبرهای متعدد، اپل می‌خواهد بار دیگر به دوران آیفون ۴ و ۵ برگردد و از لبه‌های تخت برای بدنه این گوشی‌ها استفاده کند. باید خاطرنشان کنیم مدل جدید آیپد پرو هم از چنین بدنه‌ای بهره می‌برد.

در ادامه می‌توانید تصاویر مربوط به ماکت‌های بدنه آیفون ۱۲ را مشاهده کنید که بر اساس این اطلاعات فاش شده ساخته شده‌اند.

طبق گزارش‌های بلومبرگ، دو مدل ارزان‌تر با لبه‌های از جنس آلومینیوم روانه‌ی بازار می‌شوند و مدل‌های گران‌تر از لبه‌های مبتنی بر فولاد ضد زنگ خواهند بود. اگر می‌خواهید ببینید که خانواده آیفون ۱۲ نسبت به نسل‌های قبلی از لحاظ اندازه در چه جایگاهی قرار دارد، می‌توانید این تصویر منتشر شده را مشاهده کنید:

همانطور که می‌بینید، آیفون ۵.۴ اینچی میان نسل قبلی و نسل جدید آیفون SE قرار می‌گیرد. روی هم رفته هنوز هم بسیاری از کاربران خواهان استفاده از گوشی‌های جمع‌وجور هستند و احتمالا آیفون ۵.۴ اینچی می‌تواند توجه این افراد را جلب کند.

اولین آیفون‌های ۵G

آیفون‌های ۲۰۲۰ اولین آیفون‌هایی هستند که از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کنند. وال استریت ژورنال در ماه آوریل اعلام کرد که فقط بخشی از این مدل‌ها دارای این قابلیت خواهند بود ولی همان زمان بلومبرگ اعلام کرد که هر ۴ مدل چنین قابلیتی را دریافت خواهند کرد. در این میان، سایت Fast Company گزارش داده که فقط گران‌ترین مدل از فناوری امواج میلی‌متری اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کند.

در ماه ژانویه، مینگ چی کی کو اعلام کرده بود که هر ۴ مدل از هر دو فناوری فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز و امواج میلی‌متری پشتیبانی می‌کنند ولی این افشاگر هفته گذشته اعلام کرده عرضه مدل‌های مبتنی بر امواج میلی‌متری پایین‌تر از حد انتظار خواهد بود.

بنابراین با توجه به اخبار و شایعات فعلی، پشتیبانی تمام مدل‌ها از ۵G موضوعی قطعی محسوب می‌شود ولی معلوم نیست که کدام مدل‌ها از کدام فناوری‌های ۵G پشتیبانی می‌کنند.

بهره‌گیری تمام مدل‌ها از نمایشگرهای اولد

بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار قرار است تمام مدل‌های آیفون همراه با نمایشگر اولد روانه‌ی بازار شوند. اگرچه از چند سال قبل اپل به بهره‌گیری از نمایشگرهای اولد روی آورده، اما در این میان گوشی‌هایی مانند آیفون XR و آیفون ۱۱ با نمایشگر LCD عرضه شده‌اند.

علاوه بر اولد بودن نمایشگر، اخیرا تقریبا تمام پرچم‌داران اندرویدی به بهره‌گیری از رفرش ریت بالا روی آورده‌اند که این مشخصه می‌تواند انواع محتوا را به‌صورت روان‌تر و جذاب‌تری نمایش دهد. در مورد رفرش ریت گزارش‌ها حاکی از آن است که دو مدل گران‌تر آیفون ۱۲ از نمایشگر ۱۲۰ هرتز و دو مدل ارزان‌تر از نمایشگر ۶۰ هرتز بهره می‌برند.

تعداد دوربین‌های اصلی

گفته می‌شود امسال آیفون‌های ارزان‌تر از دوربین دوگانه و آیفون‌های گران‌تر از دوربین سه‌گانه بهره می‌برند. همچنین به نظر می‌رسد گران‌ترین مدل مجهز به سنسور LIDAR خواهد بود که با بهره‌گیری از لیزر می‌تواند اشیاء اطراف گوشی را شناسایی کند. بنابراین از لحاظ تئوری در زمینه‌ی واقعیت افزوده حرف بیشتری برای گفتن دارد.

اپل اولین بار برای نسل جدید آیپدهای پرو از سنسور LIDAR استفاده کرد و باید ببینیم آیا در آیفون موردنظر این سنسور قابلیت‌ها و جذابیت بیشتری پیدا کرده یا نه.

حذف شارژر و هدفون از جعبه آیفون ۱۲



یکی از مهم‌ترین تغییرات خانواده آیفون ۱۲ مربوط به جعبه‌ی آن‌ها خواهد بود. مینگ چی کو چند ماه قبل اعلام کرد که جعبه این گوشی‌ها فاقد شارژر و ایرباد است. البته ظاهرا در جعبه این گوشی‌ها کابل تبدیل لایتنینگ به USB-C قرار می‌گیرد تا کاربران بتوانند از شارژر موجود در خانه برای شارژ کردن آیفون خریداری شده استفاده کنند.

همچنین ظاهرا اپل قصد دارد شارژر جدید ۲۰ وات را به صورت جداگانه به فروش برساند که نسبت به شارژر ۱۸ وات ارائه شده همراه با آیفون ۱۱ پرو و برادر بزرگ‌ترش سرعت بیشتری دارد. باید خاطرنشان کنیم آیفون ۱۱ همراه با شارژر ۵ وات به دست کاربران می‌رسد.

آیا خریداران آیفون ۱۲ با حذف شارژر از جعبه کنار می‌آیند؟

با توجه به حذف شارژر و هدفون، گفته می‌شود آیفون‌های جدید از جعبه‌های بسیار باریک‌تری بهره می‌برند. در همین زمینه تصویری از جعبه آیفون ۱۲ منتشر شده که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده کنید. بدون شک اپل در مراسم رونمایی از خانواده آیفون ۱۲ ادعا می‌کند که چنین تصمیمی برای کمک به محیط زیست اتخاذ شده است.

بهره‌گیری از تراشه‌های جدید

مطابق روند همیشگی اپل، نسل جدید آیفون‌ها از جدیدترین تراشه‌های این شرکت بهره می‌برند. طبق گزارش‌ها این تراشه‌ها نسبت به نسل قبلی ارتقای قابل توجهی پیدا کرده‌اند و اپل به‌خصوص بر روی بهبود قابلیت‌های هوش مصنوعی و واقعیت افزوده تمرکز کرده است. با توجه به نامگذاری تراشه‌های اپل طی چند سال گذشته، به احتمال زیاد آن‌ها به‌عنوان A14 Bionic معرفی خواهند شد.

تاخیر در عرضه خانواده آیفون ۱۲

اپل طی سال‌های گذشته مدل‌های جدید آیفون را در ماه سپتامبر عرضه می‌کرد اما برای امسال اپل اعلام کرده که عرضه این گوشی‌ها با تاخیر چند هفته‌ای روبرو می‌شوند. طبق گزارش بلومبرگ، مدل‌های ارزان‌تر زودتر از مدل‌های گران‌تر روانه‌ی بازار می‌شوند. البته این اخبار به معنای آن نیست که در سپتامبر شاهد برگزاری رویداد معرفی خانواده آیفون ۱۲ نخواهیم بود ولی در این مورد هنوز گزارش موثقی منتشر نشده است. در ضمن به دلیل بحران کرونا، اپل مانند رویداد WWDC مراسم معرفی آیفون ۱۲ را به احتمال زیاد به طور مجازی برگزار خواهد کرد.

دیگر شایعات

یکی از افشاگران اعلام کرده که مدل‌های ارزان‌تر با حافظه پایه ۶۴ گیگابایتی و مدل‌های گران‌تر با حافظه پایه ۱۲۸ گیگابایتی به دست کاربران می‌رسند. همچنین برای این مدل‌ها باید به ترتیب انتظار بهره‌گیری از ۴ گیگابایت و ۶ گیگابایت حافظه رم را داشته باشیم.

در رابطه با ظرفیت باتری این گوشی‌ها هم گزارش موثقی منتشر شده است. به نظر می‌رسد انرژی مدل ۵.۴ اینچی از طرف باتری ۲۲۲۷ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و برای دو مدل ۶.۱ اینچی باید انتظار بهره‌گیری از باتری ۲۷۷۵ میلی‌آمپر ساعت را داشته باشیم. در نهایت نباید باتری ۳۶۸۷ میلی‌آمپر ساعتی آیفون ۶.۷ اینچی را از قلم بیندازیم. در مقایسه با نسل قبلی آیفون‌ها، در کل با باتری‌های کوچک‌تری سروکار داریم.

با وجود اینکه ارزان‌ترین مدل آیفون ۱۲ اندازه کوچک‌تری نسبت به آیفون ۱۱ دارد، هنوز معلوم نیست که آیا شاهد قیمت ارزان‌تری خواهیم بود یا نه. آیفون ۱۱ با قیمت پایه ۶۹۹ دلار راهی بازار شد که ۵۰ دلار ارزان‌تر از آیفون XR بود. امیدواریم اپل بار دیگر ۵۰ دلار قیمت پایه آیفون ۱۲ را کاهش دهد و این گوشی با قیمت ۶۴۹ دلار به دست کاربران برسد.

در رابطه با نامگذاری این گوشی‌ها، به احتمال زیاد با پسوند S مواجه نخواهیم شد و بر اساس شایعات مختلف با آیفون ۱۲، آیفون ۱۲ مکس، آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس روبرو می‌شویم.

آیا معرفی آیفون ۱۲ منجر به عرضه گوشی‌های اندرویدی کوچک می‌شود؟

منبع: The Verge

