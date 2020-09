گوشی جدید شیائومی با دوربین سلفی زیر نمایشگر در یک ویدیو دیده شد

بدیهی است شیائومی در آینده‌ای نزدیک گوشی جدید خود را با دوربین سلفی زیر نمایشگر راهی بازار می‌کند اما اینطور که به نظر می‌رسد این اتفاق زودتر از آنچه که انتظار داشتیم رخ می‌دهد. با توجه با یکی از افشاگران در توییتر، اولین گوشی شیائومی با دوربین سلفی زیر نمایشگر بین ماه‌های اکتبر – نوامبر (۱۰ مهر – ۱۰ آذر) رونمایی خواهد شد.

این کاربر که با نام کاربری KaroulSahil در توییتر فعالیت می‌کند، ویدیوی مربوط به این گوشی را دو روز پیش در توییتر منتشر کرد و می ۱۰ اولترا را نیز برای مقایسه در کنار آن قرار داد. همانطور که می‌بینید از لحاظ طراحی، گوشی جدید دقیقا همان می ۱۰ اولترا با دوربین سلفی زیر نمایشگر است. اینطور به نظر می‌رسد که غول چینی قصد دارد می ۱۰ اولترا را در نسخه‌ی جدید و تنها با طراحی متفاوت دوربین سلفی راهی بازار کند.

گوشی ۵G جدید شیائومی به‌زودی و با قیمت کمتر از ۳۰۰ یورو راهی بازار می‌شود

نکته‌ی بسیار عجیب در این ویدیو این بود که این شخص اصلا عملکرد دوربین سلفی را بررسی نکرد. در واقع اگر قرار بود این ویدیو، فناوری هیجان‌انگیزی چون دوربین سلفی زیر نمایشگر را به نمایش‌ بگذارد، انتظار داشتیم آن را در عمل ببینیم. در واقع این کار می‌تواند سه علت داشته باشد.

اول اینکه احتمالا این شخص قصد نداشت چهر‌ه‌ی خود را فاش کند. دوم اینکه ممکن است گوشی مورد نظر تنها یک طراحی اولیه باشد و بنابراین دوربین سلفی زیر نمایشگر به درستی کار نکند. دلیل سوم هم می‌تواند این باشد که اصلا چنین محصولی وجود ندارد و درواقع این ویدیو ویرایش شده است. هرچند هیچ شواهدی هم مبنی بر اینکه ویدیو ویرایش شده وجود ندارد. شیائومی هم اخیرا اعلام کرده بود تا قبل از سال ۲۰۲۱، محصولی با دوربین سلفی زیر نمایشگر راهی بازار نمی‌کند.

با این حال به نظر می‌رسد مثل همیشه باید منتظر بمانیم ببینیم در آینده چه خبرهای بیشتری پیرامون گوشی جدید شیائومی منتشر می‌شود. لازم به ذکر است در حال حاضر تنها شرکت ZTE رسما از گوشی خود با چنین قابلیتی رونمایی کرد (Axon 20).

شیائومی از سومین نسل تکنولوژی دوربین زیر نمایشگر رونمایی کرد

منبع: GSMArena

