به نظر می‌رسد تحریم شرکت‌های چینی مانند هواوی و ZTE از طرف دولت آمریکا اول کار است و دولت ترامپ قصد دارد این روند تحریم‌ها را ادامه دهد. وال استریت ژورنال به نقل از مقامات وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که آن‌ها در حال بررسی افزودن مهم‌ترین شرکت سازنده تراشه در چین موسوم به SMIC به لیست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا هستند.

از آنجایی که شرکت‌های تولیدکننده تراشه برای این کار تا حد زیادی به تجهیزات آمریکایی نیاز دارند، در صورت تحریم SMIC این شرکت دیگر نمی‌تواند تجهیزات آمریکایی مورد نیاز خود را خریداری کند. طبق گزارش وال استریت ژورنال، نگرانی‌هایی در مورد همکاری SMIC با زیرساخت‌های دفاعی چین وجود دارد.

یکی از پیمانکاران وزارت دفاع آمریکا به نام SOS International اخیرا گزارشی منتشر کرده که در آن آمده SMIC مشغول همکاری با یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های دفاعی چین است و محققین دانشگاهی مرتبط با ارتش چین از تکنولوژی SMIC بهره می‌برند. SOS در این گزارش خاطرنشان کرده که احتمالا این محققین چاره‌ای جز استفاده از تراشه‌های SMIC ندارند.

کمپانی SMIC با انتشار یک بیانیه هرگونه ارتباط با شرکت‌های دفاعی را تکذیب کرده است. در این بیانیه تاکید شده که تراشه‌های SMIC «صرفا برای مصارف غیرنظامی» مورد استفاده قرار می‌گیرد و این شرکت «هیچ ارتباطی با ارتش چین ندارد.» این در حالی است که در گزارش SOS به ارتباط گسترده بین SMIC و پروژه‌های نظامی اشاره شده است. در هر صورت این ارتباطات هنوز تایید نشده و به همین خاطر در حال حاضر معلوم نیست بزرگترین شرکت سازنده تراشه در چین تحریم می‌شود یا نه.

با این حال، اگر دولت آمریکا SMIC را به لیست سیاه خود اضافه کند، چنین اقدامی می‌تواند تنش مربوط به جنگ تجاری آمریکا و چین را تشدید کند. با توجه به اینکه در زمینه‌ی تولید تراشه فناوری‌های آمریکایی اهمیت زیادی دارند چنین اقدامی SMIC را با مشکلات متعددی روبرو می‌کند. اگرچه این احتمال وجود دارد دولت چین دست به اقدامات تلافی‌جویانه علیه شرکت‌های آمریکایی بزند، ولی چنین کاری به ضرر اقتصاد چین خواهد بود.

