اینطور که به نظر می‌رسد، اپل قصد دارد در فصل دوم سال ۲۰۲۱، به‌جای فروش مجبوب‌ترین گوشی سال ۲۰۱۸ خود یعنی آیفون XR، محصول دیگری را با نام آیفون ۱۲ اس (آیفون ۱۲s) راهی بازار کند.

اخیرا خبری منتشر شد مبنی براینکه اپل قصد دارد بعد از معرفی گوشی‌های سری آیفون ۱۲، تولید برخی از گوشی‌های قدیمی را نظیر آیفون ۱۱ پرو متوقف کند. آیفون XR هم در پایان اولین فصل سال ۲۰۲۱ حداقل در فروشگاه‌های اپل موجود نخواهد شد و این یعنی کاربران باید این گوشی را از خرده‌فروشی‌ها یا به صورت دست دوم خریداری کنند. اما اینطور که به نظر می‌رسد اپل جایگزین خوبی برای این گوشی خود آماده کرده و آن را فصل دوم سال بعد راهی بازار خواهد کرد.

به گفته‌ی یکی از افشاگران با نام Komiya، اپل آیفون ۱۲ اس را به عنوان جایگزین آیفون XR در نظر دارد. بعد از موفقیت بی‌نظیر این گوشی در سال گذشته و همچنین آیفون ۱۱ و حتی آیفون SE 2020 در سال جاری، به نظر می‌رسد کوپرتینویی‌ها قصد دارند تمرکز خود را بیشتری روی گوشی‌های پرچم‌دار، اما مقرون به صرفه‌ معطوف کنند. حال نکته‌ی جالب اینجاست که اپل در گذشته از چنین پسوندی برای نام‌گذاری محصولات بالارده‌ی خود استفاده می‌کرد.

با این حال آیفون ۱۲ اس چند ماه بعد از فروش سری آیفون ۱۲ راهی بازار می‌شود. طبق آخرین خبرها، نباید انتظار داشته باشیم آیفون‌های جدید در این ماه عرضه شوند. اینطور که گفته می‌شود، اپل قصد دارد در ماه اکتبر (۱۰ مهر – ۱۰ آبان) این محصولات را رونمایی کند و در حال حاضر بسیاری از خبرگزاری‌ها هم روی همین ماه اتفاق نظر دارند.

تأخیر در عرضه آیفون ۱۲ احتمالا فروش آن را کاهش می‌دهد

به گفته‌ی Komiya، عرضه‌ی آیفون‌ها در فروشگاه رسمی اپل به صورت زیر خواهد بود:

فصل چهارم سال ۲۰۲۰ – فصل اول سال ۲۰۲۱

آیفون SE

آیفون XR

آیفون ۱۱

آیفون ۱۲

آیفون ۱۲ پرو

فصل دوم سال ۲۰۲۱ – فصل چهارم سال ۲۰۲۱

آیفون SE

آیفون ۱۱

آیفون ۱۲ اس

آیفون ۱۲

آیفون ۱۲ پرو

برخی از شایعات از این موضوع حکایت دارند که آیفون ۱۲ اس در واقع همان آیفون ۱۲ ۴G است که گفته می‌شود فوریه‌ی سال ۲۰۲۱ (فصل اول سال بعد) راهی بازار می‌شود. اما این تاریخ با آنچه که در رابطه با آیفون ۱۲ اس گفته می‌شود مطابقت ندارد. با این حال اگر این فرضیه درست باشد، چون تاریخ معرفی سری آیفون ۱۲ ۵G با تاخیر مواجه شد، شاید اپل عرضه‌ی نسخه‌ی ۴G آن را به بعد موکول کند.

بر اساس شایعات، آیفون ۱۲ اس احتمالا با قیمت ۸۰۰ دلار راهی بازار می‌شود که خب اصلا ارزان نیست اما با توجه به قیمت پرچم‌دارها در سال بعد، می‌توان آن را به نوعی پرچم‌دار مقرون به صرفه در نظر گرفت. چندی پیش، جان ژانگ، تحلیل‌گر موسسه تحقیقاتی Rosenblatt Securities، ادعا کرد اپل دو مدل از گوشی‌های جدید خود را با پشتیبانی از اینترنت ۴G راهی بازار می‌کند که شباهت زیادی هم بین آن‌ها و مدل‌های ۵G وجود نخواهد داشت. اما خب صحت گفته‌های وی هنوز تایید نشده.

در رابطه با آیفون‌های جدید هم خبرهای زیادی منتشر شده. مثلا تمام مدل‌های مختلف این سری که از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کنند به پردازنده‌ی قدرتمند A14 نیز مجهز خواهند شد. به علاوه، انتظار می‌رود شاهد نمایشگر OLED، دو دوربین در مدل‌های استاندارد و سه دوربین به علاوه‌ی سنسور لایدار (LiDAR) در مدل‌های پرو باشیم. همچنین تنها دو مدل پرو از اینترنت ۵G با موج میلی‌متری پشتیبانی می‌کنند.

در حال حاضر شایعات زیادی پیرامون تاریخ عرضه‌ی گوشی‌های آیفون ۱۲ و قابلیت‌های آن‌ها وجود دارد که انتظار داریم در هفته‌های آتی، به صورت صد درصد از صحت آن‌ها مطمئن شویم.

از خانواده آیفون ۱۲ چه می‌دانیم؟

منبع: PhoneArena

