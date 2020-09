بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند که در حدود %۵ از تشخیص‌های پزشکی در رابطه با شناسایی بیماری سرطان به صورت اشتباه انجام می‌شود. این تشخیص‌های اشتباه در زمان مراجعه فرد به مراکز درمانی، باعث به وجود آمدن مشکلاتی در آینده برای افراد بیمار خواهد شد.

با توجه به این موضوع، گوگل قصد دارد تا با توسعه‌ی هوش مصنوعی بر پایه‌ی پلتفرم متن‌باز TensorFlow به پزشکان کمک کند تا سلول‌های سرطانی را در عکس‌های گرفته شده به وسیله‌ی میکروسکوپ، با دقت بیشتری تشخیص دهند.

مهندسان این شرکت تاکنون با استفاده از پلتفرم Google Cloud Healthcare شبکه عصبی را برای انجام این کار توسعه داده‌اند. شبکه عصبی توسعه داده شده می‌تواند به شناسایی اطلاعات مورد نیاز در منابع اطلاعاتی و تقسیم بندی آن‌ها بپردازد.

زمانی که هوش مصنوعی توسعه داده شده توسط گوگل به طور کامل آموزش دید و آماده‌ی استفاده شد. این محققان با ساخت میکروسکوپ مخصوصی و استفاده از فناوری‌ «واقعیت افزوده» (Augmenter Reality) از این هوش مصنوعی استفاده خواهند کرد، تا به پزشکان در تشخیص بهتر سلول‌های سرطانی کمک کنند.

Mike Daniels نایب رئیس بخش جهانی Google Cloud در رابطه با این دستاورد جدید می‌گوید: «استفاده از روش‌های دقیق و سریع برای تشخیص سرطان بازدهی درمان را به شدت افزایش خواهد داد.»

او در ادامه گفت: «همکاری‌های صورت گرفته با بخش نوآوری وزارت دفاع باعث شده است تا بتوانیم از فناوری‌های جدید مانند «یادگیری ماشینی» (Machine Learning) و هوش مصنوعی برای کمک به پزشکان جهت تشخیص بیماری استفاده کنیم. استفاده از این روش تشخیص جدید، باعث افزایش شانس بهبودی در افراد نظامی و خانواده‌های‌شان خواهد شد.»

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند که هر چه بیماری سرطان به سرعت و در مراحل اولیه‌ی آن تشخیص داده شود، با افزایش بازدهی درمان، شانس بیمار برای بهبودی کامل افزایش می‌یابد.

گوگل امیدوار است که با استفاده از این تکنولوژی جدید بتوان به صورت راحت‌تر و با استفاده از اطلاعات کمتر به تشخیص پزشکی پرداخت. استفاده از اطلاعات کمتر و تشخیص بر اساس آن‌ها، باعث می‌شود که علاوه‌بر کاهش هزینه‌های درمانی، این کار با سرعت بیشتری انجام بگیرد که در نهایت به نفع بیماران خواهد بود.

البته انجام شدن سریع فرایند تشخیص پزشکی به معنای کاهش دقت در تشخیص نخواهد بود. با وجود پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه‌‌ی استفاده از هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف پزشکی، اما هنوز با استفاده‌ی عملی از این تکنولوژی‌های جدید در کارهای پزشکی فاصله داریم.

نمونه‌های اولیه ساخته شده از این میکروسکوپ دارای هوش مصنوعی به وزارت دفاع و برای کاربرد‌های تحقیقاتی تحویل خواهند شد. بعد از انجام تحقیقات، گوگل قصد دارد که از این میکروسکوپ‌های جدید در سیستم درمانی نظامیان آمریکا و همچنین بیمارستان‌هایی که به ارائه خدمات پزشکی به نظامیان این کشور می‌پردازند، استفاده کند.

وزارت دفاع آمریکا، سالانه در حدود ۱٫۷ میلیارد دلار بر روی تحقیقات مرتبط با سرطان سرمایه‌گذاری می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که رقم سرمایه‌گذاری سالانه‌ی این سازمان، برای انجام تحقیقات بیشتر در زمینه‌‌ی استفاده از هوش مصنوعی در کاربردهای پزشکی، افزایش پیدا کند.

گوگل توانسته است که قراردادی را با بخش نو‌آوری وزارت دفاع در رابطه با این میکروسکوپ جدید و همچنین استفاده از فناوری‌های جدید جهت افزایش دقت در تشخیص سرطان منعقد کند.

