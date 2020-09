گلکسی زد فولد ۲ جدیدترین گوشی تاشوی سامسونگ است که به‌تازگی و در جریان دومین بخش از رویداد آنپکد این شرکت معرفی شد. این گوشی به نسبت قبل پیشرفت‌های بسیار بیشتری داشته که از جمله‌ مهم‌ترین آن می‌توان به نمایشگر ۷.۶ اینچی، پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس و باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی اشاره کرد. در این مطلب به تست باتری گلکسی زد فولد ۲ می‌پردازیم تا ببینیم عملکرد این محصول در برابر شدیدترین تست‌ها چگونه خواهد بود.

گلکسی زد فولد از نمایشگری ۷.۶ اینچی بهره می‌برد که از نسخه‌ی ۷.۳ اینچی بکار رفته در گلکسی فولد اندکی بزرگ‌تر است. همچنین وضوح و میزان رفرش‌ریت نمایشگر زد فولد ۲ نیز به مقدار محسوسی از مدل بکار رفته در نسخه‌ی قبل بیشتر است. (۱۲۰ هرتز در مقابل ۶۰ هرتز – ۲۲۰۸ × ۱۷۶۸ در مقابل ۲۱۵۲ × ۱۵۳۶). از طرفی نمایشگر ثانویه‌ی کهکشانی جدید هم بسیار بزرگ‌تر از گوشی قدیمی است و از ۴.۶ اینچ به ۶.۲۳ اینچ افزایش یافت. اما همه‌ی این موارد باعث شده گلکسی زد فولد ۲ مصرف باتری بیشتری داشته باشد.

نکته‌ی جالب اما این جاست که سامسونگ برای گلکسی نوت ۲۰ اولترا با نمایشگر ۶.۹ اینچی، از باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی استفاده کرده و حالا می‌بینیم گلکسی زد فولد ۲ هم علی‌رغم استفاده از دو نمایشگر، به همین باتری مجهز شده. بنابراین نتیجه‌ی این تست می‌تواند بسیار جالب باشد.

در حال حاضر گوشی‌های سامسونگ با بیشترین ظرفیت باتری شامل گلکسی اس ۲۰ اولترا با باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، نوت ۲۰ اولترا و گلکسی زد فولد ۲ با باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی می‌شوند که شما عزیزان می‌توانید عملکرد باتری آن‌ها را در زیر مشاهده کنید. به خاطر داشته باشید هر سه گوشی از نمایشگری ۱۲۰ هرتزی بهره می‌برند اما برای مقایسه‌ی بهتر، عملکرد گوشی‌ها در هر دو میزان رفرش ریت ۶۰ و ۱۲۰ هرتز اندازه‌گیری شد. مثل همیشه این تست در سه مرحله‌ی وب‌گردی، تماشای ویدیو و انجام بازی‌های سنگین انجام می‌شود.

وب‌گردی

همانطور که مشاهده می‌کنید، ظاهرا گشت‌و‌گذار در نمایشگر ۷.۶ اینچی و ۱۲۰ هرتزی گلکسی زد فولد ۲ مصرف شدید باتری را در پی خواهد داشت. حتی در صورتی که نمایشگر روی رفرش ریت ۶۰ هرتز تنظیم شده، گوشی تاشوی سامسونگ ۵ ساعت زودتر از نوت ۲۰ اولترا و همتایش از سری اس خاموش شد. اما نکته‌ی قابل توجه، عملکرد نه چندان بد آن در رفرش ریت ۱۲۰ هرتزی است. در حالی که اس ۱۰ اولترا و نوت ۲۰ اولترا حدودا ۲ ساعت کمتر دوام آوردند، گلکسی زد فولد ۲ تنها یک ساعت افت داشت و توانست به نسبت حالت قبل خود، حدودا ۲۲ دقیقه بیشتر روشن بماند.

تماشای ویدیو در یوتیوب

در این تست، عملکرد زد فولد ۲ با نوت ۲۰ اولترا تقریبا مشابه بود اما این دو گوشی با اختلاف تقریبا ۳ ساعته به نسبت اس ۲۰ اولترا در مقام بعدی قرار گرفتند. البته ۷ ساعت تماشای مداوم ویدیو از یوتیوب مدت زمان بسیار خوبی است اما با نگاهی به عملکرد پرچم‌دار سری اس، می‌توانیم بگویم ۷ ساعت آنقدرها هم کافی به نظر نمی‌رسد.

انجام بازی

گلکسی زد فولد ۲ محصول بسیار قدرتمندی است. بهره‌مندی از ۱۲ گیگابایت رم، پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس و نمایشگر ۱۲۰ هرتزی،‌ آن را به انتخابی ایده‌آل برای انجام بازی‌ها بدل می‌کند و از آن جایی هم که این ترکیب سخت‌افزاری بهترین گزینه‌ی موجود است، بنابراین هر بازی که در پلی استور وجود داشته باشد در این گوشی به راحتی اجرا خواهد شد. اما کاربر تنها می‌تواند ۵ ساعت با آن به انجام بازی بپردازد. گلکسی نوت ۲۰ اولترا هم عملکرد مشابهی با این محصول داشت اما هر دوی آن‌ها با اختلاف ۲ ساعته، پایین‌تر از اس ۲۰ اولترا قرار می‌گیرند. عملکرد گلکسی زد فولد ۲ در رفرش ریت ۶۰ هرتز هنوز بررسی نشده و به زودی اعلام خواهد شد.

هرآنچه باید درباره‌ی سامسونگ گلکسی زد فولد ۲ بدانید

نتیجه

اما قبل از اینکه طول عمر باتری کم گلکسی زد فولد ۲ نگرانتان کند باید به این نکته هم توجه داشته باشید که این محصول با یک نمایشگر ثانویه‌ی ۶.۲۳ اینچی تقریبا می‌تواند پاسخ‌گوی همه‌ی نیازهای شما باشد. اگرچه در شرایطی که قصد دارید به تماشای فیلم، انجام برخی پروژه‌ها یا انجام بازی بپردازید به نمایشگر بزرگ آن احتیاج خواهید داشت اما خب جز در انجام بازی، در دیگر بخش‌ها، نماینده‌ی تاشوی سامسونگ شما را راضی نگه می‌دارد.

البته این گوشی ۲۰۰۰ دلار قیمت‌گذاری شده و خب انتظار داشتیم سامسونگ تا جای ممکن، ظرفیت باتری آن را افزایش دهد. اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد اما با این حال باز هم در برخی از زمینه‌ها عملکرد این گوشی با گلکسی نوت ۲۰ اولترا مشابه بود و این به خودی خود یک دستاورد بزرگ محسوب می‌شود.

با این حال فکر می‌کنید گلکسی زد فولد ۲ با نمایشگر ۷.۶ اینچی و طراحی جذاب و چشم‌نوازی که دارد، ارزش خرید بیشتری به نسبت گلکسی نوت ۲۰ اولترا دارد؟ این دو گوشی به ترتیب ۲۰۰۰ و ۱۳۰۰ دلار قیمت‌گذاری شده‌اند بنابراین برای خرید مدل تاشو باید ۷۰۰ دلار بیشتر پرداخت کنید. آیا این اختلاف قیمت را با توجه به قابلیت‌های هر یک، منطقی می‌دانید؟

با پول گلکسی نوت ۲۰ اولترا چه چیز‌هایی می‌توان خرید؟

