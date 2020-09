با افزایش فشارهای بر روی هواوی، این شرکت می‌خواهد وابستگی خود را به پلتفرم اندروید کاهش دهد. روز گذشته «ریچارد یو» مدیرعامل بخش گجت‌های مصرفی هواوی اعلام کرد که اولین گوشی‌های دارای سیستم‌عامل هارمونی سال آینده عرضه خواهند شد.

در حال حاضر تلویزیون‌های مبتنی بر این سیستم‌عامل در چین به فروش می‌رسند ولی هواوی امیدوار است که بتواند هرچه زودتر سیستم‌عامل هارمونی را به جایگزین اندروید تبدیل کند. هواوی در این راستا اعلام کرده که ۷۰۰ میلیون کاربر فعال ماهانه از گوشی‌های این شرکت استفاده می‌کنند و ۱.۶ میلیون توسعه‌دهنده هم در ارتباط با هواوی هستند؛ همچنین باید به ارتباط ۸۱ هزار اپلیکیشن با HMS Core اشاره کنیم که جایگزین سرویس‌های گوگل پلی محسوب می‌شود.

این شرکت به‌تازگی از HMS Core 5.0 رونمایی کرده که در هفت حوزه سرویس‌های اپلیکیشن، گرافیک، مدیا، هوش مصنوعی، گجت‌های هوشمند، امنیت و سیستم خدمات ارائه می‌دهد. علاوه بر مشکلات نرم‌افزاری، هواوی حالا از نظر سخت‌افزاری هم با چالش‌های بسیار مهمی دست و پنجه نرم می‌کند. بعد از تصویب تحریم‌های جدید آمریکا، TSMC ارتباط خود را با هواوی قطع کرد و بعد از تاریخ ۱۴ سپتامبر (۲۴ شهریور) دیگر هیچ تراشه‌ای تحویل هواوی نمی‌دهد. به گفته ریچارد یو، تراشه کایرین ۹۰۰۰ احتمالا آخرین تراشه پرچم‌دار کایرین خواهد بود.

طبق گزارش‌ها، هواوی می‌خواهد برای گوشی‌های جدید خود از تراشه‌های مدیاتک استفاده کند که البته تحریم‌های جدید آمریکا جلوی این کار را می‌گیرند. به همین خاطر مدیاتک از دولت آمریکا خواسته برای این کار مجوز دهد که ارائه‌ی چنین مجوزی بعید به نظر می‌رسد.

گفته می‌شود در تاریخ ۱۰ سپتامبر (۲۰ شهریور) هواوی از دومین نسخه سیستم‌عامل هارمونی در کنفرانس توسعه‌دهندگان این شرکت موسوم به HDC رونمایی کند. همچنین احتمالا در این رویداد تعدادی گجت شامل گوشی‌های هوشمند هم معرفی خواهند شد.

تحریم‌های جدید آمریکا و آینده گوشی‌های هواوی

