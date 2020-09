سامسونگ گوشی‌های خانواده‌ی گلکسی اس ۲۰ را در ماه فوریه‌ی امسال (بهمن) رونمایی کرد. اما این محصولات از قیمت بسیار بالایی نیز برخوردار بودند. با توجه به عملکرد خوب سری اس و نوت ۱۰ لایت، غول کره‌ای تصمیم گرفت این بار هم نسخه‌ای ارزان قیمت ار پرچم‌داران خود را با نامی متفاوت راهی بازار کند. یعنی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن یا همان نسخه‌ی هواداران. در رابطه با مشخصات گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن خبرها و شایعات زیادی منتشر شده که البته طبیعی است چون این گوشی قرار است همین امسال راهی بازار شود. در همین راستا در این مطلب به بررسی تمام آنچه که در رابطه با این محصول می‌دانیم می‌پردازیم تا ببینیم باید چه انتظاری از نماینده‌ی قدرتمند سامسونگ داشته باشیم.

نام، تاریخ عرضه، رنگ‌بندی و قیمت

از این بابت که محصول جدید سامسونگ گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن نام دارد تقریبا مطمئن هستیم. بسیاری از خبرگزاری‌ها و افشاگران معروف روی همین نام اتفاق نظر دارند و حتی صفحه‌ی یوتیوب شعبه‌ی بلغارستان سامسونگ نیز آن را تایید کرد. بنابراین به نظر می‌رسد دلیلی برای نپذیرفتن آن وجود ندارد. همچنین به نظر می‌رسد این محصول در دو نسخه‌ی ۴G و ۵G به دست کاربران خواهد رسید.

گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن قرار بود در بخش دوم رویداد آنپکد و به همراه گلکسی زد فولد ۲ معرفی شود اما این اتفاق نیفتاد. ظاهرا خبرهایی که به اواخر ماه سپتامبر و اوایل اکتبر به عنوان تاریخ عرضه‌ی این گوشی اشاره می‌کردند صحت بیشتری داشتند. بنابراین در بدترین حالت باید تا یک ماه دیگر منتظر رونمایی از این محصول باشیم.

در رابطه با رنگ‌بندی اس ۲۰ فن ادیشن هم اولین بار ایوان بلس، یکی از معروف‌ترین افشاگران حوزه‌ی فناوری، در توییتر خبر داده بود. به گفته‌ی او، پرچم‌دار مقرون به صرفه‌ی سامسونگ قرار است کاملا متنوع و در ۶ رنگ راهی بازار شود که شامل سرمه‌ای، سفید، سبز، یاسی، قرمز و نارنجی می‌شوند.

در رابطه با قیمت این گوشی هم هنوز اطلاعات موثقی در دسترس نیست اما با توجه به شایعات، احتمالا سامسونگ آن را ۷۹۹ دلار قیمت‌گذاری خواهد کرد. این یعنی محصول جدید با توجه به بهره‌مندی از مشخصات سخت‌افزاری تقریبا مشابه با گلکسی نوت ۲۰، ۲۰۰ دلار از آن ارزان‌تر است.

تصاویر و مشخصات فنی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن لو رفت

طراحی، نمایشگر

به لطف تصاویر زیادی که از این گوشی منتشر شده، به نظر می‌رسد طراحی آن شباهت بسیار زیادی با گلکسی اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس داشته باشد. اگر بخواهیم به تصویری که ایوان بلس از این گوشی منتشر کرده اعتماد کنیم، باید بگوییم تنها تفاوت بین این گوشی و دو پرچم‌دار یاد شده تنها به حواشی بیشتر نمایشگر بر می‌گردد. البته این فقط ظاهر داستان است. چرا که ظاهرا در بدنه‌ی آن از پلاستیک استفاده شده.

گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن احتمالا قرار است به نمایشگری ۶.۵ اینچی از نوع +FHD مجهز شود که از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز نیز پشتیبانی می‌کند. از لحاظ اندازه، این گوشی بین اس ۲۰ (۶.۲ اینچی) و اس ۲۰ پلاس (۶.۷ اینچی) قرار می‌گیرد. همچنین سامسونگ احتمالا برای محافظت از نمایشگر این محصول از گوریلاگلس ۳ استفاده می‌کند که اگرچه قدیمی است اما می‌تواند تا حدودی از نمایشگر گوشی در برابر خط و خش و ضربه محافظت کند.

سامسونگ به احتمال بسیار فراوان حسگر اثر انگشت را هم درون این نمایشگر تعبیه خواهد کرد اما اینکه این حسگر از نوع اولتراسونیک خواهد بود یا اپتیکال مشخص نیست. این شرکت معمولا در گوشی‌های پرچم‌دار خود از سنسور اولتراسونیک استفاده می‌کند ولی از آن جایی که اس ۲۰ فن ادیشن یک محصول شبه‌ پرچم‌دار است، بنابراین شانس بیشتری برای سنسور اپتیکال وجود خواهد داشت.

متاسفانه تا به این لحظه تصویر زیادی از نمای پشتی این گوشی منتشر نشده اما دو افشاگر با نام کاربری PriceBaba و OnLeaks، یک تصویر از آن را در توییتر با کاربران به اشتراک گذاشتند که با تصاویری که ایوان بلس منتشر کرده مطابقت دارد. بنابراین می‌توان به صحت آن تا حد زیادی اعتماد کرد.

اگر این طراحی درست باشد، بنابراین اس ۲۰ فن ادیشن روی پنل پشتی خود درست مانند اس ۲۰ و نوت ۲۰ از سه دوربین بهره می‌برد که گفته می‌شود شامل سنسورهای ۱۲ مگاپیکسلی اصلی، ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض با زاویه‌ی دید ۱۲۳ درجه و ۸ مگاپیکسلی تله‌فوتو با بزرگ‌نمایی سه برابری هیبریدی است. دوربین سلفی هم با سنسوری به بزرگی ۳۲ مگاپیکسل و گشودگی دیافراگم f/2.0، در مرکز نمایشگر تعبیه شده.

طبق خبرهای منتشر شده، دوربین‌ اصلی بکار رفته در این گوشی کیفیت مشابهی با اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس خواهد داشت و این یعنی توانایی بسیار بالا در زمینه‌ی عکاسی و فیلم‌برداری. همچنین به نظر می‌رسد دوربین اس ۲۰ جدید توانایی ضبط ویدیو‌های ۸K را هم خواهد داشت.

گوشی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن با پردازنده اگزینوس ۹۹۰ در گیک‌بنچ دیده شد

مشخصات فنی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن

همانطور که اشاره شد، اس ۲۰ فن ادیشن در دو مدل ۴G و ۵G به فروش می‌رسد. مطابق انتظار، این نسخه‌ی ۴G خواهد بود که از اینترنت ۵G بهره نمی‌برد چون مدل‌های مجهز به اسنپدراگون ۸۶۵ باید مودم ۵G هم داشته باشند. بنابراین برخلاف گلکسی اس ۱۰ لایت، این محصول مانند پرچم‌دارهای سامسونگ با دو پردازنده‌ی مختلف راهی بازار می‌شود.

اما خبر خوب این جاست که سامسونگ ظاهرا نمی‌خواهد فروش مدل مجهز به اسنپدراگون را تنها به بازار آمریکا محدود کند. طبق شنیده‌ها، غول کره‌ای در بازار اروپا هم از هر دو مدل رونمایی خواهد کرد بنابراین می‌توان امیدوار بود هنگام خرید، نسخه‌ی اسنپدراگون هم در دسترس باشد. اگر این اتفاق رخ دهد، اولین بار در تاریخ گوشی‌های سامسونگ خواهد بود که محصولی با دو پردازنده به صورت همزمان در یک بازار عرضه شود. لازم به ذکر است ظاهرا در مدل ۴G، این گوشی با ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی به فروش خواهد رسید که برای مدل ۵G احتمالا این مقدار به ۸/۱۲۸ ارتقا خواهد یافت.

منبع تغذیه‌ی این مجموعه‌ی قدرتمند را یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تشکیل می‌دهد که با در نظر گرفتن اندازه و کیفیت نمایشگر، می‌تواند بسیار عملکرد خوبی از خود نشان دهد. اما یک نقطه ضعف در این بخش می‌تواند شارژر این محصول باشد. ۳ روز پیش شاهد حضور کهکشانی جدید در وب‌سایت ۳C بودیم که با توجه به آن، شارژر این گوشی از سرعت ۱۵ وات بهره می‌برد.

بنابراین برخلاف بسیاری از گوشی‌های سامسونگ با باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی که از شارژر ۲۵ واتی بهره می‌برند و حتی اس ۱۰ لایت با پشتیبانی از شارژر ۴۵ واتی، کاربران اس ۲۰ فن ادیشن باید مدت زمان بیشتری تا شارژ کامل محصول خود منتظر بمانند. البته شاید نسخه‌های ۵G، از شارژر سریع‌تری پشتیبانی کنند اما در حال حاضر آن چیزی که در این رابطه می‌دانیم، وجود شارژر ۱۵ واتی درون جعبه است.

در بخش نرم‌افزار هم قطعا شاهد اندروید ۱۰ سوار بر رابط کاربری One UI 2.5 خواهیم بود اما با توجه به سیاست جدید سامسونگ مبنی بر بروزرسانی نرم‌افزاری سه‌ساله، کاربران می‌توانند اندروید ۱۱، ۱۲ و ۱۳ را نیز با این محصول تجربه کنند.

در حال حاضر این تمام خبرهایی است که تاکنون در رابطه با مشخصات گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن منتشر شده. برای مشخص شدن جزئیات بیشتر در رابطه با این گوشی و همچنین مطمئن شدن از شایعات پیرامون آن، باید حداقل یکی دو هفته منتظر بمانیم.

مقایسه اگزینوس ۹۹۰ با اسنپدراگون ۸۶۵؛ کدام نسخه از گلکسی اس ۲۰ بهتر است؟

منبع: PhoneArena ,Android Authority

The post درباره‌ی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن چه‌ می‌دانیم؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala