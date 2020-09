ساعاتی قبل گوشی هواوی Y9a رسما معرفی شد که از ویژگی‌های جذابی بهره می‌برد. این گوشی مجهز به نمایشگر یک‌دست ۶.۶۳ اینچی LCD با رزولوشن ۲۴۰۰ در ۱۰۸۰ است. تراشه Helio G80 مدیاتک به‌عنوان قلب تپنده آن انجام وظیفه می‌کند.

کاربران هواوی Y9a باید به ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش بسنده کنند ولی برای حافظه رم از بین ۶ یا ۸ گیگابایت حق انتخاب دارند. البته مدل ۸ گیگابایتی فقط در برخی کشورها عرضه خواهد شد. این گوشی در مجموع از ۵ دوربین بهره می‌برد و دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی آن مبتنی بر مکانیسم پاپ‌آپ است.







در پنل پشتی آن دوربین چهارگانه توجه را جلب می‌کند که از دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، ماکرو ۲ مگاپیکسلی و تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی تشکیل شده است. انرژی هواوی Y9a از طرف باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که از شارژ سریع ۲۲.۵ وات پشتیبانی می‌کند. البته در آفریقا، خاورمیانه و برخی کشورهای آسیای مرکزی مدل مبتنی بر باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژ ۴۰ وات عرضه خواهد شد.

از دیگر ویژگی‌های این گوشی می‌توانیم به حسگر اثر انگشت کناری، پورت USB-C و جک هدفون اشاره کنیم. پیشفروش این گوشی در عراق از تاریخ ۱۲ سپتامبر (۲۲ شهریور) با قیمت ۲۳۹ دلار آغاز می‌شود و هنوز معلوم نیست در چه تاریخی روانه‌ی بازار دیگر کشورها خواهد شد.

