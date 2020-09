بعد از مدت‌ها انتظار شرکت سامسونگ بالاخره گوشی تاشو گلکسی Z Fold 2 را عرضه کرد. در این مطلب قصد داریم این گوشی را با گلکسی Z Flip مقایسه کنیم تا ببینیم این دو گوشی تاشو سامسونگ در برابر یکدیگر چه حرف‌هایی برای گفتن دارند.

قیمت

اگرچه هر دو گوشی بسیار گران‌قیمت محسوب می‌شوند، ولی باید بگوییم که Z Flip قیمت بسیار پایین‌تری دارد. در حال حاضر سامسونگ این گوشی را با قیمت ۱۲۹۹ دلار به فروش می‌رساند ولی قیمت پایه گلکسی Z Fold 2 از ۱۹۹۹ دلار آغاز می‌شود. بنابراین از لحاظ قیمت هیچکدام از آن‌ها مقرون به صرفه به حساب نمی‌آیند ولی نمی‌توان اختلاف قیمت زیاد بین آن‌ها را کتمان کرد.

طراحی

طراحی از جمله موضوع‌های سلیقه‌ای است که نمی‌توان برای آن یک حکم کلی را صادر کرد. مهم‌ترین تفاوت بین آن‌ها از نظر ظاهری بحث جهت باز و بسته شدن آن‌ها است. به همین خاطر در نهایت این کاربران هستند که باید تصمیم بگیرند کدام طراحی را بیشتر می‌پسندند. البته نمی‌توان برخی المان‌های جذاب گلکسی Z Fold 2 مانند ماژول دوربین جذاب مشابه گلکسی نوت ۲۰ را از قلم بیندازیم. از طرف دیگر، Z Flip رنگ‌بندی جذابی دارد و شاید بدنه جمع‌وجور آن بتواند نظر کاربران را جلب کند.

نمایشگرها

اگر فقط به مشخصات نمایشگرها بپردازیم، برنده این رقابت گلکسی Z Fold 2 خواهد بود. اول از همه باید بگوییم این گوشی دارای نمایشگر تاشو ۷.۶ اینچی با رزولوشن ۲۲۰۸ در ۱۷۶۸ به همراه رفرش ریت ۱۲۰ هرتز است.

از طرف دیگر، گلکسی Z Flip مجهز به نمایشگر ۶.۷ اینچی با رزولوشن ۲۶۳۶ در ۱۰۸۰ است. البته این نمایشگر تراکم پیکسل بیشتری دارد و از تراکم ۴۲۵ پیکسل در اینچ بهره می‌برد و باید بگوییم که تراکم پیکسل Z Fold 2 به ۳۷۲ پیکسل در اینچ می‌رسد. اگرچه از لحاظ تئوری این موضوع به معنای جذابیت بیشتر نمایشگر است، اما معمولا کاربران معمولی چنین اختلافی را متوجه نمی‌شوند.

اما در مورد نمایشگرهای ثانویه چه می‌توان گفت؟ در این زمینه هم گلکسی Z Fold 2 برنده بی چون‌وچرا است زیرا از نمایشگر بیرونی ۶.۲ اینچی بهره می‌برد ولی Z Flip مجهز به نمایشگر ۱.۱ اینچی است. نمایشگر ۱.۱ اینچی در واقع غیر از نشان دادن ساعت و اینکه نوتیفیکیشن جدیدی دریافت کرده‌اید، کاربرد خاص دیگری ندارد.

تا شدن

گلکسی Z Flip به صورت عمودی تا می‌شود ولی Z Fold 2 مانند یک کتاب باز و بسته می‌شود. در این زمینه هم برنده نهایی به سلیقه مخاطب بستگی دارد. اما این دو گوشی بعد از بسته شدن به چه اندازه‌ای می‌رسند؟ اندازه Z Flip بعد از تا شدن ۸۷.۴ در ۷۳.۶ در ۱۷.۳ میلی‌متر است و در کل گوشی بسیار جمع‌وجوری محسوب می‌شود و در این حالت به راحتی می‌توانید آن را در جیب بسیاری از شلوارها قرار دهید. البته باید خاطرنشان کنیم که ضخامت آن در این حالت از گوشی‌های معمولی بیشتر است.

از طرف دیگر باید به ابعاد ۱۵۹.۲ در ۶۸ در ۱۶.۸ میلی‌متری گلکسی Z Fold 2 در حالت بسته بودن اشاره کنیم که نسبت به رقیب خود اندکی باریک‌تر ولی در کل بزرگ‌تر محسوب می‌شود.

آیا وسط نمایشگر تاشو این دو گوشی چین خوردگی دیده می‌شود؟ بله، اما در هر صورت با توجه به وضعیت فعلی نمایشگرهای تاشو نمی‌توان این ضعف را برطرف کرد ولی در کل بعد از کمی استفاده دیگر کاربر متوجه این چین‌خوردگی نمی‌شود.

دوربین‌ها

بر روی کاغذ، مشخصات دوربین هر دو گوشی مشابه یکدیگر هستند البته با این تفاوت که گلکسی Z Fold 2 از دوربین سه‌گانه و Z Flip از دوربین دوگانه بهره می‌برد. گلکسی Z Fold 2 از یک دوربین تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی بهره می‌برد که Z Flip فاقد چنین دوربینی است.

دوربین اصلی هر دو گوشی مبتنی بر سنسور ۱۲ مگاپیکسلی هستند و از سیستم لرزشگیر اپتیکال بهره می‌برند. همچنین دوربین اولترا واید آن‌ها هم مبتنی بر سنسور ۱۲ مگاپیکسلی هستند. در رابطه با دوربین سلفی هم باید بگوییم که Z Fold 2 از دو دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی بهره می‌برد ولی Z Flip فقط مجهز به یک دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی است. البته هر دو گوشی با استفاده از دوربین‌های اصلی می‌توانند عکس‌های سلفی را ثبت کنند.

سخت‌افزار و عملکرد

گلکسی Z Fold 2 به لطف بهره‌گیری از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس در این زمینه حرف بیشتری برای گفتن دارد و Z Flip از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ پلاس بهره می‌برد. علاوه بر این، در کنار تراشه جدیدتر Z Fold 2 باید به نمایشگر ۱۲۰ هرتز آن هم اشاره کنیم که این دو مشخصه در کنار یکدیگر باعث می‌شوند احساس سرعت بیشتری را به کاربر منتقل کنند.

Z Fold 2 همچنین از ۱۲ گیگابایت حافظه رم بهره می‌برد ولی رقیب آن مجهز به ۸ گیگابایت حافظه رم است. اگرچه ۸ گیگابایت حافظه رم تقریبا برای تمام کاربران کافی محسوب می‌شود، اما کاربرانی که تا حد زیادی اهل بهره‌گیری از قابلیت‌های چندوظیفگی هستند، احتمالا از داشتن ۱۲ گیگابایت رم استقبال می‌کنند.

نرم‌افزار

هر دو گوشی مبتنی بر اندروید ۱۰ هستند و گلکسی Z Fold 2 همراه با رابط کاربری One UI 2.5 به دست کاربران رسیده است. از طرف دیگر Z Flip هم به تازگی این نسخه از رابط کاربری را دریافت کرده و به همین خاطر در این زمینه تفاوتی ندارند.

یکی از مزیت‌های این گوشی‌های تاشو سامسونگ، قابلیتی موسوم به Flex Mode است که مثلا اپلیکیشن دوربین را به دو قسمت تقسیم می‌کند تا فضای نمایشگر تاشو بهتر مورد استفاده قرار بگیرد. روی هم رفته سامسونگ توجه ویژه‌ای به نرم‌افزار این گوشی‌ها نشان داده تا بتوانند بیش از پیش پتانسیل‌های گوشی‌های تاشو را عملی کنند.

باتری

اگرچه گلکسی Z Fold 2 از باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد و Z Flip دارای باتری ۳۳۳۰ میلی‌آمپر ساعتی است، اما متاسفانه باتری Z Fold 2 در بررسی‌های صورت گرفته حرف کمتری برای گفتن دارد. طی بررسی عمر باتری این دو گوشی، Z Fold 2 در زمینه‌ی مواردی مانند وب‌گردی، استفاده از یوتیوب و اجرای بازی‌های سه‌بعدی نبرد را به رقیب خود واگذار کرده است.

به‌عنوان مثال در زمینه‌ی وب‌گردی، اختلاف عمر باتری آن‌ها به بیش از ۱ ساعت می‌رسد و در ضمن باید خاطرنشان کنیم در این آزمایش نمایشگر هر دو گوشی مبتنی بر رفرش ریت ۶۰ هرتز بوده است. این یعنی اگر از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز استفاده شود، اختلاف عمر باتری آن‌ها بیشتر خواهد بود.

