پوکو X3 NFC با نمایشگر ۱۲۰ هرتز و قیمت ۲۷۰ دلار معرفی شد

شیائومی بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار از گوشی پوکو X3 NFC رونمایی کرد که جانشین پوکو X2 محسوب می‌شود. قلب تپنده این گوشی اسنپ‌دراگون ۷۳۲G است که چند روز قبل کوالکام از آن رونمایی کرد.

پوکو X3 NFC از نمایشگر ۶.۶۷ اینچی LCD با رزولوشن FHD+ بهره می‌برد و رفرش آن هم به ۱۲۰ هرتز می‌رسد. دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی این گوشی در یک حفره در میان بخش فوقانی نمایشگر تعبیه شده است که از فناوری ترکیب پیکسل‌ها هم پشتیبانی می‌کند.

در پنل پشتی آن دوربین چهارگانه قرار دارد که دوربین اصلی از سنسور ۶۴ مگاپیکسلی IMX682 سونی بهره می‌برد. علاوه بر این باید به دوربین اولترا واید ۱۳ مگاپیکسلی با زاویه دید ۱۱۹ درجه‌ای هم اشاره کنیم. در کنار آن‌ها، دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی هم تعبیه شده است.

از دیگر ویژگی‌های حائز اهمیت این گوشی باید به باتری ۵۱۶۰ میلی‌آمپر ساعتی آن اشاره کنیم که از شارژ سریع ۳۳ وات پشتیبانی می‌کند و خوشبختانه در جعبه آن یک شارژر ۳۳ وات قرار دارد. در کنار پورت USB-C هم یک جک هدفون تعبیه شده است.





این گوشی برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوخاک از استاندارد IP53 بهره می‌برد و بر روی پنل جلویی آن شیشه محافظ گوریلا گلس ۵ تعبیه شده است؛ باید خاطرنشان کنیم بدنه پوکو X3 NFC از جنس پلی‌کربنات است. شیائومی برای کنترل حرارت این گوشی، از یک لوله حرارتی مسی و یک ورق گرافیت استفاده کرده که می‌توانند به طور موثری گرمای تولید شده را کنترل کنند. حسگر اثر انگشت هم در لبه‌ی کناری درون دکمه پاور تعبیه شده است.

این گوشی در دو مدل ۶/۶۴ و ۶/۱۲۸ گیگابایتی با قیمت ۲۲۹ یورو (۲۷۰ دلار) و ۲۶۹ یورو (۳۱۸ دلار) از فردا راهی بازار اروپا می‌شود.

