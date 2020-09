چرا موبایل گلکسی نوت ۲۰ اولترا سامسونگ گزینه خوبی برای گیمرها نیست؟

گلکسی نوت ۲۰ اولترا سامسونگ یکی از بدترین موبایل‌های بازار برای گیمرها به حساب می‌آید. شاید عجیب به نظر برسد اما حقیقت دارد. البته نباید از این گفته به این برداشت اشباه رسید که موبایل مورد نظر قادر به اجرای سنگین‌ترین بازی‌های موبایل نیست.

سامسونگ در روز پنجم آگوست امسال به صورت رسمی از خانواده گلکسی نوت ۲۰ رونمایی کرد که یک مدل اولترا هم دارد و به نظر برای گیمرهایی ساخته شده که به دنبال بالاترین حد از کیفیت هستند. لیست مشخصات سخت‌افزاری این موبایل در اکثر موارد بسیار تحسین‌برانگیز است.

گلکسی نوت ۲۰ اولترا همراه با چیپست اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس عرضه می‌شود که قابلیت‌هایی مخصوص گیمرها دارد. نمایشگر موبایل‌ هم واقعا بزرگ است و حتی نیازی نیست به نرخ به‌روزرسانی ۱۲۰ هرتزی آن اشاره کنیم. بنابراین اگر بازی‌ها از این قابلیت پشتیبانی کنند، به نرخ فریمی بسیار روان و دلچسب دست خواهید یافت. از سوی دیگر، مایکروسافت هم به صورت رسمی سرویس Xbox Game Pass Ultimate خود را به این موبایل آورده. با درنظرگیری تمام این مسائل، چرا می‌گوییم خرید گلکسی نوت ۲۰ اولترا از سوی گیمرها اشتباه است؟ به دلایل متعدد.

گلکسی نوت ۲۰ اولترا موبایلی بسیار گران‌قیمت است

بزرگ‌ترین دلیل برای این ادعا چیست؟ قیمت دستگاه. گلکسی نوت ۲۰ اولترا هزینه بسیار زیادی روی دست‌تان می‌گذارد، خصوصا در دوران پاندمی کرونا ویروس که همه به دنبال کاهش هزینه‌های خود تا حد ممکن هستند. علاوه بر این، گیمرها انبوهی از گزینه‌های جایگزین و ارزان‌قیمت‌تر دارند.

برای مثال شرکت ایسوس در ماه جولای از موبایل گیمینگ ROG Phone 3 رونمایی کرد که ۸۰۰ دلار قیمت‌گذاری شده است. برای مقایسه، مدل پایه گلکسی نوت ۲۰ اولترا ۱۲۹۹ دلار قیمت دارد. بنابراین با خرید گلکسی نوت ۲۰ اولترا به جای ROG Phone 3 (که به صورت خاص برای گیمرها و نیازهایشان طراحی شده) نه‌تنها هزینه‌ به مراتب بیشتری می‌پردازید، بلکه مشخصات سخت‌افزاری ضعیف‌تری هم گیرتان می‌آید.

حال اگر بخواهید به سراغ مدل بهتر گلکسی نوت ۲۰ اولترا بروید که مشخصاتی مشابه به ROG Phone 3 دارد، باید مدل مجهز به حافظه ۵۱۲ گیگابایتی را خریداری کنید که ۱۴۴۹ دلار قیمت دارد. این یعنی علاوه بر ۵۰۰ دلار قبل، حالا باید ۱۵۰ دلار دیگر هم بپردازید. همه این‌ها ما را می‌رساند به تفاوت قیمت ۶۵۰ دلاری میان گلکسی نوت ۲۰ اولترا و ROG Phone 3 ایسوس.

تکنولوژی خنک‌کننده ضعیف‌تر

وقتی از پردازنده‌ها و پردازشگرهای گرافیکی موبایل‌ها برای مدتی طولانی استفاده می‌کنید، می‌توانند بسیار داغ شوند. برای مثال موبایل ROG Phone 2 یکی از مثال‌های خوب بروز این مشکل است و در بسیاری از نقدها به آن اشاره شده. اما همان منتقدین بارها گفته‌اند که این شرایط به ندرت ظهور می‌کند و اکثر بازی‌ها به شکلی روان اجرا می‌شوند، بدون اینکه موبایل را داغ‌تر از آن کنند که نتوانید در دست‌تان نگهش دارید. یکی از دلایل تلطیف این مشکل، تکنولوژی خنک‌کننده‌ای است که ایسوس در موبایل‌هایش به کار گرفته و در ROG Phone 3 نیز بهبودشان داده.

سایر موبایل‌های گیمینگ هم سیستم خنک‌کننده بسیار خوبی دارند. برای مثال سیستم خنک‌کننده موبایل Legion Phone Duel، ماه‌ها پیش از رونمایی رسمی آن تبلیغ می‌شد. و وقتی لنوو بالاخره از تکنولوژی خود پرده برداشت، به زحمت می‌توانستید از نتیجه کار ناراضی باشید. این موبایل می‌توان هنگام اجرای سنگین‌ترین بازی‌ها نیز خنک باقی بماند.

موبایل Razer Phone 2 هم یک مثال خوب دیگر است. این موبایل اکنون دو سال دارد و هنوز هم به خوبی خنک می‌ماند. و این مهم به لطف سیستم خنک‌کننده محفظه بخار ریزر امکان‌پذیر شده است.

سامسونگ موبایل گلکسی نوت ۲۰ اولترا را به عنوان یک موبایل گیمینگ نساخته است. بنابراین انتظار هم نمی‌رود که انبوهی از بهینه‌سازی‌های مختلف و مخصوص گیمرها داشته باشد. اما سیستم خنک‌کننده خوب چیزی است که چنین موبایلی «باید» به آن مجهز باشد تا از سایر موبایل‌هایی که وظایف سبک‌تری برعهده دارند خنک‌تر باقی بماند.

سرویس اکس باکس گیم پس آلتیمیت در انحصار این موبایل نیست

یکی از بزرگ‌ترین مانورهای تبلیغاتی سامسونگ این بود که گلکسی نوت ۲۰ اولترا نخستین موبایلی است که رسما همراه با سرویس Xbox Game Pass Ultimate از راه می‌رسد. این موضوع به خاطر همکاری نزدیک سامسونگ و مایکروسافت بود. اما این همکاری به معنای انحصار نیست.

انبوهی از موبایل‌های اندرویدی طی سال اخیر به نسخه پیش‌نمایش سرویس استریم بازی xCloud دسترسی داشته‌اند و بعد از اتمام دوره پیش‌نمایش و قرار گرفتن xCloud در باندل گیم پس آلتیمیت، این دسترسی کماکان وجود خواهد داشت.

تا زمانی که گیمرها اشتراک این سرویس را خریده باشند، روی هرکدام از موبایل‌ها و تبلت‌های اندرویدی خود قادر به استفاده از آن خواهند بود. بنابراین کاربران گلکسی نوت ۲۰ از هیچ مزیت خاصی برخوردار نشده‌اند و نخواهند شد.

و این ما را برمی‌گرداند به فاکتور قیمت. گلکسی نوت ۲۰ بیشتر از سایر موبایل‌هایی که به ایکس باکس گیم پس آلتیمیت دسترسی دارند قیمت‌گذاری شده. بنابراین اگر نیازی غیر از گیمینگ نداریم، چرا به پرداخت این هزینه بیشتر تن بدهیم؟

باتری کوچک‌تر نسبت به برخی موبایل‌های گیمینگ

گلکسی نوت ۲۰ اولترا مشکل بزرگی از نظر عمر باتری ندارد و از ظرفیت ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعتی در باتری برخوردار شده. اما در قیاس با برخی از موبایل‌های گیمینگ موجود در بازار، این باتری‌ آنقدرها هم معرکه به نظر نمی‌رسد. برای مقایسه، ROG Phone 2 و ROG Phone 3 همراه با ظرفیت ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعتی باتری از راه می‌رسند و برای مدت بیشتری همراهی‌تان می‌کنند.

از سوی دیگر، موبایل Legion Phone Duel لنوو هم به باتری ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعتی مجهز شده. حتی Black Shark 3 که جزو پریمیوم‌ترین موبایل‌های گیمینگ بازار نیست هم ظرفیت باتری ۴۷۵۰ میلی آمپر ساعتی دارد. تمام این موبایل‌ها ضمنا با قیمتی کمتر از گلکسی نوت ۲۰ اولترا به دست‌تان می‌رسند. تازه جالب است بدانید که ایسوس پورت‌های شارژ موبایل خود را در کناره‌ها قرار می‌دهد و این یعنی هنگام تجربه بازی‌ها در حالت لنداسکیپ، می‌توانید به شارژ دستگاه مشغول باشید و کابل شارژ مانعی برای گرفتن صحیح دستگاه در دست نخواهد بود.

خبری از اسپیکرهای جلویی یا تریگرهای حساس به لمس نیست

اگرچه تمام گیمرها قرار نیست از AirTrigger های تعبیه شده روی موبایل ROG Phone 3 ایسوس استفاده کنند، اما داشتن چنین گزینه‌هایی می‌تواند خوب باشد و در برخی از بازی‌ها حسابی کاربردی ظاهر شود. این قابلیت از آن‌جایی اهمیت دارد که احساسی شبیه به دسترسی به یک کنترلر سنتی القا می‌کند، بدون اینکه نیازی به یک کنترلر جداگانه داشته باشید. این تریگرها کارآمدتر از آن چیزی هستند که ممکن است تصور کنید (خصوصا در بازی‌های شوتر اول‌شخص) و اکنون موبایل‌های گیمینگ بیشتری همراه آن‌ها از راه می‌رسند.

گلکسی نوت ۲۰ اولترا یکی از آن موبایل‌ها نیست و ضمنا اسپیکری هم در جلو ندارد. اسپیکرهای این موبایل استریو هستند، اما در بخش زیرین تعبیه شده‌اند و بنابراین به راحتی با دست پوشانده می‌شوند. چنین اتفاقی تاثیر منفی فراوانی روی تجربه صوتی می‌گذارد و مجبورتان می‌کند که به استفاده از هدفون‌هایی روی بیاورید که آن‌ها هم تاخیر صوتی دارند.

جمع‌بندی

وقتی به صورت کلی و به عنوان یک پکیج به آن نگاه کنیم، گلکسی نوت ۲۰ اولترا بدون تردید موبایلی بسیار قدرتمند است. این دستگاه هیچ مشکلی هنگام اجرای امثال کال آو دیوتی موبایل یا پابجی موبایل یا دیگر بازی‌هایی که در آینده از راه خواهند رسید ندارد و برای استریم بازی هم کاملا مناسب است.

اما علی‌رغم تمام مزایایش، انبوهی از موبایل‌های دیگر را در بازار می‌یابید که عملکردی بهتر هنگام اجرای بازی‌ها خواهند داشت. موبایل‌هایی که حافظه رم بیشتر، حافظه داخلی بیشتر، قابلیت‌های مخصوص گیمرها و صدای گوش‌نوازتر دارند و به اندازه نوت ۲۰ اولترا روی دست‌تان هزینه نمی‌گذارند.

اما موبایل‌های گیمینگ هم برای همه ساخته نشده‌اند و بدون تردید بی‌شمار گیمر داریم که علاوه بر قابلیت‌های گیمینگ، به دیگر ویژگی‌های گلکسی نوت ۲۰ اولترا علاقه‌مند هستند. ولی اگر جزو افرادی تلقی می‌شوید که گیمینگ را در اولویت قرار می‌دهند، گلکسی نوت ۲۰ اولترا یکی از بدترین گزینه‌هاییست که برای شما ساخته شده. همه‌چیز به این بستگی دارد که چه انتظاراتی از دستگاه دارید و چه چیزی برایتان مهم‌تر است.

با پول گلکسی نوت ۲۰ اولترا چه چیز‌هایی می‌توان خرید؟

