امسال خبری از وان پلاس ۸T پرو نخواهد بود

اینطور که به نظر می‌رسد، وان پلاس قصد ندارد امسال از گوشی وان پلاس ۸T پرو رونمایی کند و به احتمال زیاد تنها شاهد معرفی یک محصول با پسوند T خواهیم بود که وان پلاس ۸T است.

از سال ۲۰۱۶ و با معرفی وان پلاس ۳T، وان پلاس تصمیم گرفت هر سال دو پرچم‌دار راهی بازار کند که این تعداد از سال ۲۰۱۹ و با معرفی خانواده‌ی وان پلاس ۷ به ۴ افزایش یافت. دو نسخه از این گوشی‌ها به صورت استاندارد و دو نسخه‌ی دیگر با پسوند T راهی بازار می‌شوند. امسال با معرفی سری وان پلاس ۸ هم همین انتظار را داشتیم اما اینطور که به نظر می‌رسد، وان پلاس ۸T پرو قرار نیست راهی بازار شود.

شرکت چینی در سال ۲۰۲۰ تغییرات زیادی در سیاست عرضه‌ی گوشی‌های هوشمند خود پدید آورد. برخلاف سال‌های قبل، وان پلاس اکنون یک میان‌رده در سبد محصولات خود دارد و در ماه‌های آتی، گوشی‌های مقرون به صرفه و اقتصادی بیشتری را هم راهی بازار می‌کند. حالا اینطور به نظر می‌رسد که تغییر سیاست این شرکت به پرچم‌داران نیز کشیده شده و امسال خبری از دو گوشی سری T نخواهد بود.

به گزارش یکی از افشاگران با نام Max J، ظاهرا وان پلاس تمرکز اصلی خود را روی عرضه‌ی یک محصول مقرون به صرفه‌تر متمرکز کرده و تنها وان پلاس ۸T را راهی بازار خواهد کرد. برای آن دسته از کاربرانی که علاقه‌ی زیادی به محصولات قدرتمند وان پلاس دارند این خبر ممکن است آنقدرها خوشحال کننده نباشد اما وان پلاس ۸ پرو می‌تواند به عنوان یک جایگزین، انتخاب بسیار فوق‌العاده‌ای باشد. بنابراین نگرانی خاصی از این بابت وجود نخواهد داشت.

وان پلاس کلاور در گیک‌بنچ دیده شد؛ اسنپدراگون ۴۶۰ به همراه ۴ گیگابایت رم

اما وان پلاس ۸T که قرار است تنها پرچم‌دار نیمه‌ی دوم شرکت چینی باشد از چه مشخصاتی بهره می‌برد؟ طبق آخرین خبرهای منتشر شده، این محصول باید از نمایشگری ۶.۵۵ اینچی با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره ببرد که مانند پرچم‌دارهای سری ۸ از حواشی بسیار کم و گوشه‌های تخت بهره می‌برد. همچنین روی این نمایشگر حفره‌ای برای تعبیه‌ی دوربین سلفی در نظر گرفته شده. بنابراین از نمای روبرو، احتمالا تفاوت خاصی بین پرچم‌دارهای امسال وان پلاس حس نخواهد شد.

وان پلاس ۸T روی پنل پشتی خود از ۴ دوربین بهره خواهد برد که شامل یک دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، فوق عریض ۱۶ مگاپیکسلی، ۵ مگاپیکسلی ماکرو و ۲ مگاپیکسلی سنجش عمق می‌شود. اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس هم به احتمال بسیار زیاد قلب تپنده‌ی این محصول خواهد بود و ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی نیز آن را همراهی خواهند کرد. اینطور که به نظر می‌رسد، باید انتظار نسخه‌ی ۲۵۶ گیگابایتی این محصول را هم داشته باشیم که احتمالا با ۱۲ گیگابایت رم همراه خواهد شد.

اگر بخواهیم با نگاهی به وان پلاس ۷T در رابطه با سیستم عامل این محصول نظر بدهیم، باید بگوییم وان پلاس ۸T با اندروید ۱۱ سوار بر رابط کاربری OxygenOS 11 راهی بازار خواهد شد. چرا که مدل سال قبل در ماه سپتامبر و با اندروید ۱۰ راهی بازار شده بود. بنابراین انتظار داریم این محصول پیشرفتی از این حیث داشته باشد.

در رابطه با قیمت وان پلاس ۸T هیچ خبری در اختیار نداریم و اکنون هم که خبری از مدل پرو نخواهد بود، امکان دارد وان پلاس قیمت این محصول را اندکی افزایش دهد. با این حال وان پلاس ۸ با قیمت ۶۹۹ دلار راهی بازار آمریکا شد و با توجه به سیاست قیمت‌گذاری سال گذشته‌ی وان پلاس، نباید انتظار قیمت بیشتری از ۷۵۰ دلار را داشته باشیم. با این حال حداقل باید تا آخر این ماه، برای مشخص شدن جزئیات بیشتر در رابطه با این گوشی منتظر بمانیم.

مشخصات کلیدی وان‌پلاس ۸T لو رفت

منبع: PhoneArena

The post امسال خبری از وان پلاس ۸T پرو نخواهد بود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala