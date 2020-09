AirTags اپل شاید این ماه همراه با آیفون ۱۲ رونمایی شود

بر اساس اطلاعات منتشر شده، اپل در حال کار کردن بر روی یک وسیله دایره‌ای شکل است که با استفاده از بلوتوث می‌تواند مکان وسایل مختلف را نشان دهد. این دستگاه جدید که به احتمال زیاد AirTags نام خواهد داشت با وصل شدن به وسایلی مانند کیف پول و دسته کلید، با استفاده از اپ Find My موقعیت مکانی این لوازم را در صورت گم شدن به شما نشان می‌دهد.

به نظر می‌رسد که اپل نتوانسته است تا قبل از رونمایی رسمی از این وسیله‌ی جدید، جلوی منتشر شدن اطلاعات در رابطه با آن را بگیرد. در سال ۲۰۱۹، شاهد استفاده از نماد این دستگاه در سیستم عامل iOS بودیم. با وجود گذشت یکسال از آن تاریخ اکنون به نظر می‌رسد که اپل قصد دارد تا در پاییز امسال در کنار رونمایی از آیفون‌های ۱۲ جدید از AirTags خود هم رونمایی کند.

بر اساس عکس‌های منتشر شده از این وسیله‌ی جدید در سیستم عامل iOS، این دستگاه دارای ظاهری دایره‌ای شکل با ابعاد کوچک است. اپل علاوه‌بر بلوتوث در AirTags، از باند فرکانسی خاصی هم استفاده کرده است تا این وسیله بتواند به بهترین شکل ممکن به پیدا شدن لوازم گم شده، کمک کند.

جهت پیدا کردن وسایل گم شده که به AirTags متصل هستند، افراد می‌توانند با اجرا کردن اپ Find My بر روی آیفون، آیپد یا مک خود از موقعیت مکانی این لوازم مطلع شوند.

استفاده از باند فرکانسی خاص از یک لحاظ خبر شگفت‌انگیزی برای طرفداران اپل نخواهد بود. چون به نظر می‌رسد که تنها آیفون‌های ۱۱ که داری چیپست مخصوص U1 هستند، می‌توانند از این باند فرکانسی خاص، برای اطلاع از محل دقیق وسایل استفاده کنند. به عنوان مثال اگر شما دسته کلید خود را در خانه گم کنید، استفاده از این باند فرکانسی باعث می‌شود که از محل دقیق آن، مثلا در زیر مبل، مطلع شوید.

آیفون ۱۲؛ هر آنچه از آیفون‌های ۵G اپل برای ۲۰۲۰ می‌دانیم

با وجود این اطلاعات منتشر شده، هنوز نمی‌دانیم که AirTags به چه شکلی به لوازم مختلف متصل خواهد شد. شاید اپل قصد داشته باشد تا در این وسیله از حلقه‌ی جهت اتصال به وسایل دیگر استفاده کند یا شاید شاهد استفاده از حالت چسب‌گونه در این وسیله‌ی جدید باشیم. با وجود منتشر شدن چند تصویر در سیستم عامل iOS، هنوز اطلاعات چندانی در رابطه با طراحی نهایی این محصول نداریم.

پیش‌بینی می‌شود که این وسیله ضد آب باشد و شاید اپل از باتری‌های قابل تعویض CR2032 در این وسیله استفاده کند. البته شایعه‌های دیگری هم هستند که احتمال می‌دهند اپل در AirTags از باتری قابل شارژ استفاده خواهد کرد که به روشی همانند اپل واچ‌های این شرکت شارژ می‌شود.

زمانی که شما این وسیله را به یکی از لوازم خود وصل کنید، در زمان گم شدن آن وسیله می‌توانید با استفاده از Find My از موقعیت مکانی آن آگاه شوید. به احتمال زیاد اپل برای پیدا شدن وسیله‌ی گم شده از قابلیت «واقعیت افزوده» (Augmented Reality) هم استفاده خواهد کرد تا پیدا شدن وسیله‌ی گم شده و آگاهی از موقعیت مکانی آن، به راحت‌ترین شکل ممکن انجام بگیرد.

گزارش‌های هم وجود دارند که خبر از پخش شدن صدا در هنگام نزدیک شدن به AirTags اپل می‌دهند تا این قابلیت هم بتواند به اشخاص در پیدا شدن وسایل‌شان به شکل بهتری کمک کند.

با منتشر شدن سیستم عامل iOS ۱۳، شاهد ویژگی جدیدی بودیم که به دستگاه‌های مانند آیفون و آیپد کمک می‌کرد در زمان گم شدن و عدم بهره‌مندی از شبکه‌ی اینترنت، بتوانند موقعیت مکانی خود را به صاحب‌شان نشان دهند.

این ویژگی جدید باعث می‌شود که به عنوان نمونه یک آیفون گم شده با ارتباط برقرار کردن با دستگاه‌ی دیگر ساخت اپل و استفاده از شبکه‌‌ی ارتباطی آن‌ها، بتواند موقعیت مکانی خود را اعلام کند. امیدواریم که شاهد استفاده از این ویژگی‌ در AirTags هم باشیم.

به طور حتم، باید شاهد رونمایی از این وسیله‌ی جذاب در آینده‌ی نزدیک باشیم. اگر اطلاعات منتشر شده توسط سایت ژاپنی Mac Otakara درست باشد، اپل قصد دارد در رویدادی که در این ماه برای رونمایی از آیفون‌های ۱۲ خودش برگزار می‌کند، علاوه‌بر معرفی آیفون‌های جدید و اپل واچ سری ۶، از AirTags هم رونمایی کند.

آیفون ۱۲ اس در فصل دوم سال ۲۰۲۱ به‌جای آیفون XR راهی بازار می‌شود

منبع: MacRumors

The post AirTags اپل شاید این ماه همراه با آیفون ۱۲ رونمایی شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala