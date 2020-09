در حال حاضر افراد بسیار کمی را می‌توانید روی این کره خاکی بیابید که با لغت «گوگل» یا برخی از محصولات گوگل آشنایی نداشته باشد. جستجوگر این کمپانی اکنون به بخش مهمی از زندگی روزمره میلیاردها نفر تبدیل شده و ضمنا چند سالیست که فعل «گوگل کردن» هم به دایره لغات اکثر زبان‌های جهان اضافه شده.

اگرچه بسیاری از مردم از میزان حضور و نفوذ گوگل در سطح وب باخبرند، محصولات سخت‌افزاری این شرکت بسیاری را گیج می‌کنند. از خانواده اسمارت‌فون‌های سری پیکسل و لوازم هوشمند خانگی با برند Nest گرفته تا اسپیکرهای هوشمند، گوگل سخت‌افزارهای فراوانی روانه بازار کرده که آشنایی با تمام آن‌ها کار آسانی نیست. اما این مقاله قرار است به تمام سوالات احتمالی شما در این زمینه پاسخ دهد.

در پایین، به تفصیل هرآنچه باید درباره وضعیت کنونی سخت‌افزارهای گوگل بدانید را تشریح کرده‌ایم. علاوه بر این، به مرور مختصر هر یک از محصولات این کمپانی پرداخته‌ایم و نگاهی ویژه به موبایل‌های سری پیکسل نیز داشته‌ایم.

گوگل چیست؟

اگر بخواهیم خیلی ساده بگوییم، گوگل یکی از بزرگ‌ترین و موفق‌ترین کمپانی‌هایی است که تاریخ بشریت به خود دیده. لری پیچ و سرگئی برین این کمپانی را در سال ۱۹۹۸ میلادی تاسیس کردند و نخستین محصول‌شان، موتور جستجوی گوگل بود که راهی آسان برای یافتن چیزهای مختلف در سطح اینترنت به حساب می‌آید. این ابداع، موفقیتی آنی را رقم زد.

به مرور زمان، گوگل تمرکز بیشتری بر سرویس‌های مبتنی بر نرم‌افزار گذاشت. از جمله این سرویس‌ها می‌توان به محبوب‌ترین پلتفرم ایمیل جهان یعنی جیمیل، تقویم گوگل که اکنون استانداردی طلایی برای برنامه‌ریزی آنلاین به حساب می‌آید، گوگل مپس که در هر ماه توسط میلیاردها نفر استفاده می‌شود و همینطور Google AdSense، پلتفرم تبلیغات گوگل که سالانه بیشترین سهم را از درآمد این کمپانی دارد اشاره کرد.

اما گوگل تا پیش از سال ۲۰۱۰ میلادی نخستین محصول سخت‌افزاری خود را نساخت. در آن سال شاهد عرضه Nexus One بودیم که اولین اسمارت‌فون اندرویدی این شرکت به حساب می‌آمد. Nexus One که در همکاری با شرکت تایوانی اچ‌تی‌سی ساخته شده بود، تبدیل به نخستین تلاش موفقیت‌آمیز گوگل برای ورود به دنیای موبایل‌های هوشمند شد.

بعد از این، انبوهی از موبایل‌ها و تبلت‌های برند نکسوس از راه رسیدند که همگی توسط گوگل و یک شرکت ثانویه تولید می‌شدند. شاید باورش سخت باشد، اما در سال ۲۰۱۶ بود که گوگل بالاخره خودش به صورت کامل به طراحی و تولید یک موبایل هوشمند پرداخت. این موبایل، گوگل پیکسل نام گرفت و مدل‌های جدید آن هر سال از راه می‌رسند.

گوگل در این میان به ساخت لپ‌تاپ‌هایی نیز روی آورده که سیستم عامل Chrome OS را به اجرا درمی‌آورند. از سوی دیگر هم کنترلر مخصوص سرویس استریم بازی استیدیا، روتر‌های وای‌فای خانگی و دیوایس‌های استریم مدیا را داشته‌ایم. و اگر همه این‌ها کافی نیست، گوگل مجموعه‌ای از محصولات هوشمند خانگی را ساخته که همگی تحت برند Nest روانه بازار می‌شوند. (به عنوان توضیح باید گفت که Nest نام شرکتی است که گوگل در سال ۲۰۱۴ با قیمت ۳.۲ میلیارد دلار خرید).

اگرچه گوگل احتمالا تا ابد بیشترین شهرت خود را مدیون موتور جستجویش باشد، اما سخت‌افزارهایش هم به محبوبیتی بیشتر از همیشه رسیده‌اند.

گوگل چه می‌سازد؟

محصولات سخت‌افزاری گوگل را می‌توان در چند دسته‌بندی متفاوت قرار داد. در پایین هرکدام را جداگانه توضیح داده‌ایم و راجع به بهترین و جدیدترین محصول در هر دسته‌بندی صحبت کرده‌ایم. برای مثال در بخش‌های بعدی، می‌توانید لیستی کامل از اسمارت‌فون‌های گوگل بیابید.

یکی از چیزهایی که گوگل به آن شهرت دارد، ورود به یک صنعت جدید و بعد رها کردن آن به صورت تمام و کمال است. به همین ترتیب، از صحبت درباره برخی از حوزه‌هایی که گوگل روی آن‌ها دست گذاشته و بعد بی‌خیالشان شده پرهیز کرده‌ایم: مثلا هدست واقعیت مجازی Google Daydream یا دوربین مستقل این شرکت که Google Clips نام گرفت.

گوگل طی سالیان متمادی، به عرضه چندین لپتاپ و تبلت مختلف پرداخته است. این دیوایس‌ها همواره یکی از دو سیستم عامل خود گوگل را به اجرا درمی‌آورند: یا اندروید و یا Chrome OS. به این ترتیب، گوگل هیچوقت محصولی نساخته که مبتنی بر ویندوز یا iOS یا macOS باشد.

آخرین لپتاپ گوگل، Pixelbook Go نام دارد که در سال ۲۰۱۹ میلادی روانه بازار شد. این مدل ارتقایافته از لپتاپ پیکسل‌بوک سال ۲۰۱۷، ابعاد کوچک‌تری داشته و در دو رنگ به دست مشتریان می‌رسد: مشکی و صورتی. اگرچه به نظرمان یک روز بالاخره پیکسل‌بوک ۲ هم از راه خواهد رسید، اما نمی‌توانیم با قطعیت راجع به این موضوع صحبت کنیم.

آخرین تبلت در خانواده سخت‌افزارهای گوگل، Pixel Slate نام دارد. درست مانند خانواده کامپیوترهای سرفیس و ۲ در ۱ مایکروسافت، Pixel Slate تبلتی مبتنی بر Chrome OS است که طراحی شده تا هنگام اتصال یک کیبورد مجزا، تبدیل به لپتاپ شود. متاسفانه گوگل تایید کرده که قصد دارد به صورت کامل از بازار تبلت خارج شود و این یعنی Pixel Slate اولین و آخرین محصول در نوع خود بود.

از زمانی که گوگل یک تبلت اندرویدی عرضه کرده، حدودا ۵ سال می‌گذرد و ضمنا هیچوقت لپ‌تاپی مبتنی بر اندروید هم نساخته است. البته گفتنی است که آخرین دیوایس‌های Chrome OS، مانند Pixelbook Go و Pixel Slate، از اپلیکیشن‌های اندرویدی هم پشتیبانی می‌کنند.

لوازم هوشمند خانگی Nest

شرکت Nest Labs در سال ۲۰۱۰ آغاز به کار کرد و خیلی سریع اولین محصول خود را به دست مشتریان رساند: ترموستاتی که از قابلیت اتصال به وای‌فای برخوردار بود. بعد از این‌ نیز شاهد عرضه یک پایشگر دود و دی‌اکسید کربن و همینطور یک دوربین امنیتی خانگی بودیم.

گوگل در سال ۲۰۱۴ شرکت Nest را خرید. از آن زمان، شاهد عرضه نسخه‌های به‌روزرسانی شده از نخستین محصولات Nest بوده‌ایم و گاهی محصولاتی کاملا جدید هم از راه می‌رسند. جالب است بدانید که اکثر محصولات Nest چند شاخصه کلی دارند: همه آن‌ها به وای‌فای و اینترنت متصل می‌شوند، همگی با دستیار صوتی گوگل ادغام شده‌اند و همگی به صورت انحصاری برای مصرف خانگی طراحی شده‌اند.

آخرین دوربین امنیتی این شرکت، Nest Cam IQ است. این دوربین در دو مدل عرضه شده که یکی از آن‌ها برای محیط سربسته و دیگری برای محیط سرباز است. اما هر دوی آن‌ها در صورت تشخیص هرگونه حرکت یا صدا، صاحب‌خانه را باخبر می‌کنند.

یک محصول مشابه نیز Nest Hello است که در واقع نوعی زنگ درب ویدیویی به حساب می‌آید. این دوربین هم قادر به تشخیص حرکت و صدا است اما در شمایل زنگ درب. این دیوایس معمولا به صورت مشترک با قفل هوشمند Nest x Yale مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اما از این‌ها که بگذریم، مشهورترین محصولات Nest چیزهایی هستند که گوگل آن‌ها را تحت برند خودش عرضه کرد. یکی از این محصولات Google Nest Mini (یا Google Home Mini) است که جزو محبوب‌ترین اسپیکرهای هوشمند جهان به حساب می‌آید. از سوی دیگر هم Google Nest Hub (یا Google Home Hub) را داریم که محصولی مشابه است اما به نمایشگر لمسی مجهز شده.

گیمینگ و سرگرمی

در پایان سال ۲۰۱۹ میلادی، گوگل از نخستین محصول خود که به صورت انحصاری برای گیمرها طراحی شده رونمایی کرد: کنترلر Google Stadia. این کنترلر برای استفاده هنگام کار با سرویس گیمینگ Stadia ساخته شده که آن نیز سرویسی برای استریم بازی‌های ویدیویی از طریق سرورهای ابری گوگل است. با استفاده از این سرویس، دیگر نیازی به یک کامپیوتر قدرتمند یا کنسولی گران‌قیمت نخواهید داشت و قادر به استریم بهترین بازی‌های جهان روی تلویزیون، لپتاپ یا حتی موبایل‌ هوشمندتان هستید.

طراحی Stadia به گونه‌ایست که بیشترین سازگاری را با تلویزیون‌ها دارد و این کار به کمک یک دیوایس استریم محتوا به نام «کروم‌کست» انجام می‌شود. کروم‌کست یک دانگل کوچک است که به پورت HDMI تلویزیون متصل می‌شود. به محض اتصال آن به شبکه خانگی، قادر به «بازتاب دادن» تصاویر روی موبایل، تبلت یا لپتاپ روی تلویزیون خواهید بود. گفتنی است که کروم‌کست یک ریموت مجزا ندارد و در اکثر مواقع به کمک اسمارت‌فون‌های مبتنی بر اندروید یا iOS کنترل می‌شود.

تجهیزات صوتی

گوگل تا به این لحظه چندین محصول صوتی مختلف روانه بازار کرده است. بالاتر راجع به اسپیکر Google Nest Mini صحبت کردیم، اما این دستگاه به زحمت یک اسپیکر صدای سنتی به حساب می‌آید. برای پخش باکیفیت صدا، گوگل محصولاتی نظیر Google Home و Google Home Max را به دست مشتریان خود رسانده. اما این دو اسپیکر اکنون قدیمی شده‌اند و بزودی جای خود را به مدل‌های جایگزینی که توسط برند Nest ساخته می‌شوند خواهند داد.

گوگل به صورت رسمی یک مدل دیگر از دانگل کروم‌کست خود نیز عرضه کرده که Chromecast Audio نام دارد. این دیوایس به شما اجازه می‌دهد که صدا را روی اسپیکرهای غیرهوشمند خود استریم کنید. این دستگاه یک گزینه ایده‌آل برای افرادی بود که می‌خواستند یک سیستم اسپیکر هوشمند خانگی داشته باشند اما در عین حال تمایلی به خرید اسپیکرهای گوگل نشان نمی‌دادند. گوگل البته در نهایت تولید Chromecast Audio را متوقف کرد.

تنها محصول صوتی گوگل که به صورت مداوم پشتیبانی می‌شود و تولیدش کماکان ادامه دارد، Google Pixel Buds است. این هدفون ساخته شده تا رقابتی مستقیم با AirPod اپل داشته باشد. اما برخلاف ایرپاد، پیکسل بادز شدیدا متکی بر دستیار صوتی گوگل است و یک رابط کاربری آسان و قابلیت ترجمه بلادرنگ دارد.

موبایل‌های پیکسل

خانواده موبایل‌های پیکسل گوگل در حال حاضر در دو مدل از راه می‌رسند: یک سری اصلی و شماره‌دار و یک سری جانبی با پسوند «a». مدل‌های شماره‌دار در واقع اسمارت‌فون‌های پرچمدار گوگل هستند و مدل‌های سری «a» هم ورژن میان‌رده همان موبایل‌ها به حساب می‌آیند که مشخصات سخت‌افزاری ضعیف‌تر و به تبع آن، قیمت پایین‌تر دارند.

خانواده پیکسل به دو دلیل بسیار حائر اهمیت است: نخستین دلیل دوربین است و دلیل دوم، به‌روزرسانی‌های سیستم عامل اندروید. نرم‌افزار دوربین گوگل یکی از بهترین نرم‌افزارهای موجود در صنعت تکنولوژی به حساب می‌آید و همواره باعث شده که موبایل‌های پیکسل یکی از بهترین دوربین‌ها را در هر سال داشته باشند. علاوه بر این، تمام موبایل‌های این سری، آخرین ورژن از اندروید را به محض عرضه دریافت می‌کنند. این را مقایسه کنید با دیگر تولیدکنندگان موبایل‌های اندرویدی که معمولا چندین ماه بعد از عرضه ورژن جدید، به‌روزرسانی را به دست مشتریان خود می‌رسانند.

متاسفانه، پرچمدارهای خانواده پیکسل معمولا مشخصات سخت‌افزاری ضعیف‌تری نسبت به رقبا دارند. عمر باتری کم هم یکی از انتقاداتی بوده که همواره به این موبایل‌ها وارد شده است. با این وجود، موبایل‌های پیکسل کماکان از محبوبیت فراوانی میان عاشقان حوزه تکنولوژی برخوردار هستند.

پرچمداران شماره‌دار

در ابتدا، پرچمداران شماره‌دار تنها موبایل‌هایی بودند که گوگل روانه بازار می‌کرد. هر خانواده شماره‌دار، شامل دو موبایل هوشمند می‌شد: یک مدل پایه و یک مدل بزرگ‌تر که با پسوند «XL» از راه می‌رسد. این روند در سال ۲۰۱۶ با دو موبایل Google Pixel و Google Pixel XL آغاز شد. از آن سال به بعد، گوگل هر سال دو مدل جدید عرضه کرده و در سال ۲۰۱۹ هم موبایل‌های Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL را داشتیم.

سری پیکسل ۴ به گوگل کمک کرد تا خودش را به عنوان بهترین شرکت سازنده دوربین موبایل در جهان تثبیت کند. در واقع اگر بخواهیم واضح‌تر بگوییم، به سختی می‌توان اسمارت‌فونی یافت که دوربینی بهتر از دوربین موجود در پیکسل ۴ داشته باشد.

اما پیکسل ۴ در عین حال به ترند گوگل در زمینه عرضه موبایل‌های ضعیف با عمر باتری کم ادامه داد. جالب اینکه گوگل خیلی زود و در ماه آگوست ۲۰۲۰ تصمیم به توقف تولید پیکسل ۴ گرفت که یعنی هنوز حتی یک سال هم از عرضه دستگاه نگذشته بود. این بدان معناست که گوگل در این لحظه، هیچ موبایل پرچمداری در بازار ندارد. اواخر سال جاری میلادی اما گوگل پیکسل ۵ از راه خواهد رسید و جای پیکسل ۴ را خواهد گرفت.

سری a

نخستین موبایل در سری a گوگل، Google Pixel 3a بود که سال ۲۰۱۹ عرضه شد. این موبایل شباهت زیادی به Google Pixel 3 سال ۲۰۱۸ داشت اما گوگل از سر و ته مشخصات سخت‌افزاری و طراحی آن زده بود. این موضوع سبب شد که موبایل جدید، تجربه دوربین و نرم‌افزاری مشابه پیکسل ۳ داشته باشد اما با قیمت نصف آن به دست مشتریان برسد.

دومین و جدیدترین عضو از خانواده سری a نیز موبایل Google Pixel 4a است. درست مانند مدل قبلی، این موبایل هم شباهت زیادی به Google Pixel 4 دارد و از نرم‌افزار و دوربین مشابه بهره می‌برد. اما این بار گوگل مشخصات سخت‌افزاری را بهبود داد و در عین حال قیمت را به ۳۴۹ دلار کاهش.

Google Pixel 4a از همین حالا یکی از بهترین موبایل‌های سال ۲۰۲۰ نام گرفته و جزو کاندیداهای اصلی دریافت لقب بهترین موبایل میان‌رده سال نیز هست. این موبایل یک مدل ۵G هم دارد که اواخر امسال با قیمت ۴۹۹ دلار در برخی از کشورهای خاص جهان عرضه می‌شود.

چه چیزی گوگل را از رقبایش متمایز می‌کند؟

اگر از هر کدام از سرویس‌های گوگل استفاده کرده باشید (که مطمئنا تمام خوانندگان این مطلب چنین کاری کرده‌اند) به خوبی می‌دانید که محصولات و خدمات گوگل چه «احساسی» منتقل می‌کنند. نوعی احساس سادگی، بازیگوشی و خلاقیت که راهش را به طراحی تمام سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای این شرکت باز کرده. این چیزی است که بسیاری از کمپانی‌های حوزه تکنولوژی در صدد تقلید از آن برآمده‌اند، اما فقط گوگل است که می‌داند چطور چنین چیزی را محقق کند.

با این وجود، گوگل سه خصیصه مشخص را درون تمام سخت‌افزارهایی که می‌فروشد جای می‌دهد. تمام این خصیصه‌ها در کنار یکدیگر منجر به ایجاد تجربه‌ای می‌شوند که با تمام محصولات تمام برندهای دیگر متفاوت است:

یکپارچگی با تمام تجربیات گوگل

مشخصا کاملا منطقی است که سخت‌افزار گوگل، شدیدا با نرم‌افزار گوگل ادغام شده باشد. برای مثال وقتی شما دیوایس اندرویدی جدیدتان را برای اولین بار روشن می‌کنید، ورود به اکانت جیمیل یکی از نخستین کار‌هایی است که انجام می‌دهید. و با همین کار ساده، موبایل یا تبلت شما به زندگی گوگلی شما متصل می‌شود: درست مانند جادو.

ادغام شدید با سرویس‌های گوگل به این معناست که تمام تصاویری که روی دیوایس‌تان ثبت کرده‌اید به راحتی روی نمایشگر هوشمند به نمایش درمی‌آیند. یا برای استفاده از اسپیکر هوشمند نیازی نیست که دستیار صوتی را با صدای خودتان آشنا کنید. این ارتباط عمیق با اکوسیستم گوگل همان چیزیست که محصولات رقیب را شدیدا ضعیف جلوه می‌دهد.

به طرق مختلف، این موضوع آنقدرها با اکوسیستمی که اپل برای محصولاتش فراهم آورده متفاوت نیست. اپل هم توانسته با کاری مشابه، نوعی المان «اعتیادآور» به محصولات خود بیاورد. به محض اینکه تمام دیوایس‌هایتان یکپارچه شدند، دل کندن از این یکپارچگی سخت می‌شود و به این ترتیب به عنوان یک مشتری، دائما و دائما به استفاده از محصولات آن کمپانی ادامه خواهید داد.

نرم‌افزار به عنوان راهکار

از آن‌جایی که گوگل به عنوان یک کمپانی متخصص در حوزه نرم‌افزار شروع به کار کرد، نباید برای کسی جای تعجب داشته باشد که این شرکت راه حل تمام مشکلات را در نرم‌افزار جستجو می‌کند. اگر گوگل بخواهد اسمارت‌فونی با دوربین معرکه بسازد، صرفا چند لنز دیگر به آن اضافه نمی‌کند. بلکه الگوریتمی برای پردازش بهتر تصاویر می‌سازد. اگر هدفون‌های پیکسل بادز کیفیت صدای خوبی نداشته باشند، گوگل با یک به‌روزرسانی نرم‌افزاری کاری می‌کند که اصواتی گوش‌نوازتر تولید کنند.

البته که این رویکرد گاهی از اوقات برای گوگل دردسرآفرین بوده است. برای مثال موبایل‌های پیکسل همواره از عمر باتری افتضاح رنج برده‌اند. شاید تصور کنید که گوگل با دیدن این مشکل، تصمیم به تجهیز موبایل‌هایش به باتری‌های بزرگ‌تر و بهتر می‌گیرد. متاسفانه اما گوگل همیشه سعی کرده که با بهینه‌سازی‌های نرم‌افزاری، مشکل عمر باتری را رفع کند و نتایج کارش هم آنقدرها قابل تحسین نبوده‌اند.

اما نگاه گوگل به نرم‌افزار به عنوان پاسخی برای هر مشکل، در مجموع اتفاق خوبی بوده و باعث می‌شود که تمام سخت‌افزارهای این شرکت به مرور زمان فقط بهتر و بهتر شوند.

دسترسی زودهنگام به قابلیت‌ها و به‌روزرسانی‌های

همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم، یکی از مهم‌ترین خصیصه‌های موبایل‌های پیکسل اینست که آخرین ورژن از اندروید را زودتر از هر موبایل دیگری دریافت می‌کنند. اما چیزی که به شما نگفتیم اینست که این موضوع صرفا راجع به موبایل‌های خانواده پیکسل مصداق ندارد.

کروم‌بوک‌های گوگل –خصوصا اولین پیکسل‌بوک- همواره به‌روزرسانی‌ها و قابلیت‌های تازه را به مراتب زودتر از رقبا دریافت کرده‌اند. حتی افرادی که Chromecast Ultra را در اختیار داشتند خیلی زود یک به‌روزرسانی مهم دریافت کردند که به آن‌ها اجازه می‌داد بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای و زودتر از هرکس دیگر، قادر به تجربه کار با سرویس استریم بازی Stadia باشند.

ضمنا از آن‌جایی که گوگل خودش نرم‌افزار موجود در سخت‌افزارها را می‌سازد، نیازی به نگرانی نیست که با گذشت یک سال دیگر هیچ به‌روزرسانی تازه‌ای دریافت نکنید. گوگل به همان اندازه که به توقف تولید سخت‌افزارهایش بعد از گذشت مدتی کوتاه شهرت دارد، به پشتیبانی مداوم و طولانی‌مدت از همان سخت‌افزارها نیز مشهور است.

گوگل اسیستنت: چسبی که همه‌چیز را کنار یکدیگر نگه می‌دارد

تا به این لحظه، بدون هیچ تردید متوجه شده‌اید که رد پای گوگل را می‌توان در بسیاری از صنایع مختلف یافت. با این همه، چسبی که تمام این فعالیت‌ها را کنار یکدیگر نگه می‌دارد، گوگل اسیستنت است: دستیار دیجیتالی و مبتنی بر هوش مصنوعی گوگل.

اگرچه گوگل اسیستنت سال‌ها بعد از دستیار سیری اپل و دستیار الکسای آمازون از راه رسید، گوگل توانست در مدتی زمانی کوتاه در این حوزه هم برای خود اسم و رسمی بهم بزند. در حال حاضر که این مقاله نوشته می‌شود، بسیاری گوگل اسیستنت را بهترین دستیار صوتی بازار تلقی می‌کنند که پاسخ‌هایی سریع‌تر، دقیق‌تر و بهتر نسبت به سیری یا الکسا ارائه می‌کند.

تقریبا هر سخت‌افزاری که گوگل ساخته و شما می‌خرید، یا به صورت پیش‌فرض از اسیستنت بهره‌مند شده یا از ظرفیت‌های این دستیار دیجیتالی استفاده می‌کند. ناگفته نماند که محصولات پرچمدار گوگل –خصوصا موبایل‌های سری پیکسل- معمولا به‌روزرسانی‌های اسیستنت را زودتر از هر محصول دیگری دریافت می‌کنند.

اگرچه موتور جستجو همچنان اصلی‌ترین منبع درآمد گوگل به حساب می‌آید، اما این شرکت قمار بزرگی روی آینده اینترنت کرده و آن آینده چیزی نیست جز هوش مصنوعی و فرمان‌های صوتی. به همین خاطر است که گوگل اسیستنت تا این حد در اولویت قرار گرفته و رد پایش را در تمام محصولات کمپانی می‌یابید.

رقبایی که باید در نظر داشته باشید

گوگل مشخصا کمپانی بزرگی است و تصورش آنقدرها سخت نیست که در بسیاری از حوزه‌ها هیچ رقیبی نداشته باشد. اگر تصورتان تا به این لحظه چنین چیزی بوده، کاملا درست فکر کرده‌اید، خصوصا در حوزه‌هایی مانند موتور جستجو. اما وقتی نوبت به سخت‌افزار برسد، گوگل انبوهی از رقبای قدر دارد.

موبایل‌های هوشمند

علی‌رغم جایگاهش به عنوان یکی از موفق‌ترین کمپانی‌های تاریخ بشریت، گوگل هیچوقت نتوانسته راه خود را به لیست ۱۰ کمپانی تولیدکننده اسمارت‌فون برتر در جهان باز کند. چرایی این موضوع را می‌توان در عوامل مختلفی جستجو کرد که برجسته‌ترین آن‌ها، محدودیت در عرضه جهانی، قیمت‌گذاری‌های نسبتا بالا و نقدهای متوسط دیوایس‌هایش است.

بزرگ‌ترین نقاط قوت گوگل در حوزه موبایل‌های هوشمند، دوربین و نرم‌افزار است. با این همه، سایر کمپانی‌ها هم سیستم‌های دوربین معرکه‌ای ساخته‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به سامسونگ، شیائومی و حتی وان‌پلاس اشاره کرد. سامسونگ ضمنا به‌روزرسانی‌های اندروید را اکنون با سرعت بسیار بالایی منتشر می‌کند و حتی گاهی در عرضه آپدیت‌های امنیتی، از خود گوگل هم سریع‌تر عمل‌ می‌کند.

در نهایت اما بزرگ‌ترین رقیب گوگل، اپل است. اکوسیستم اپل حول محور آیفون ساخته شده که برجسته‌ترین محصول این شرکت است. گوگل در چند سال اخیر به این فکر افتاده که پیکسل‌ها را به آیفون‌های دنیای اندروید تبدیل کند، اما حتی به تکرار موفقیت اپل در این حوزه نزدیک هم نشده است، خصوصا در کشوری مانند ایالات متحده.

اگر به دنبال اسمارت‌فونی جدید هستید اما دلتان پیکسل (یا آیفون) نمی‌خواهد، نزدیک‌ترین چیزی که به تجربه کاربری پیکسل می‌یابید، موبایل‌های وان‌پلاس (از نظر نرم‌افزاری) و سامسونگ (از نظر دوربین) خواهد بود. متاسفانه هیچ شرکتی نتوانسته مثل گوگل در هر دو حوزه موفق عمل کند.

لپتاپ‌ها و تبلت‌ها

همانطور که پیشتر اشاره کردیم، گوگل در حال حاضر تنها لپتاپ‌ها و تبلت‌هایی می‌سازد که از سیستم عامل Chrome OS قوت می‌گیرند. به این ترتیب، اگر به دنبال تجربه کاربری ویندوز یا macOS باشید، محصولات گوگل حتی جزو گزینه‌هایتان هم نیستند.

اما باید این را نیز در نظر داشت که کروم‌بوک‌ها مسیری بسیار طولانی را پیموده‌اند. اگر هیچوقت از Chrome OS استفاده نکرده باشید یا سال‌ها پیش از خیرش گذشته باشید، ارزشش را دارد که امروز به آن شانسی بدهید.

فارغ از این موضوع، سخت‌افزار Chrome OS گوگل معمولا جزو بهترین‌های بازار است و بنابراین بزرگ‌ترین رقیبش در این حوزه نیز سامسونگ خواهد بود. کروم‌بوک‌های سامسونگ معمولا مشخصات قابل قبول و کیفیت ساخت پریمیوم دارند. اما سیستم‌های مبتنی بر Chrome OS هر دو شرکت هزینه قابل توجهی روی دست‌تان خواهند گذاشت.

اگر به دنبال یک کروم‌بوک پریمیوم نیستید، می‌توانید به سراغ محصولات ایسوس بروید که سیستم‌های اقتصادی‌تر به حساب می‌آیند. البته که این دیوایس‌ها به اندازه ساخته‌های گوگل جذاب نیستند، اما در مجموع کار را راه می‌اندازند.

لوازم هوشمند خانگی

با اختلاف بسیار زیاد، بزرگ‌ترین رقیب گوگل در حوزه لوازم هوشمند خانگی، آمازون است. به ازای هر محصولی که گوگل و Nest روانه بازار می‌کنند، آمازون هم یک یا چند محصول مشابه دارد که معمولا با قیمت کمتری به دست مشتریان می‌رسند.

البته که در محصولات ساخته شده به دست آمازون، خبری از دستیار گوگل نیست. به این ترتیب، تصمیم شما هنگام خرید لوازم هوشمند خانگی در نهایت به این بازمی‌گردد که می‌خواهید به کدام دستیار دیجیتالی متکی باشید. اگر عاشق گوگل اسیستنت هستید، پس محصولات برند گوگل و Nest برای شما ساخته‌ شده‌اند. اما اگر الکسا را ترجیح می‌دهید (یا فرقی برایتان ندارد) محصولات آمازون به خوبی کار می‌کنند و احتمالا اندکی هم در هزینه‌هایتان صرفه‌جویی کنند.

گیمینگ و سرگرمی

گوگل خیلی دیر وارد دنیای گیمینگ شد. سرویس Satdia این شرکت بدون تردید انقلابی در گیمینگ ابری به پا کرد، اما پیش از این بازیگران بسیار زیادی در این حوزه داشته‌ایم که به نوبه خود، بازار گیمینگ را تکان داده‌اند. به این ترتیب، امکان مقایسه Stadia با امثال پلی استیشن، اکس باکس یا نینتندو سوییچ وجود ندارد. Stadia را فقط می‌توان با دیگر سرویس‌های ابری مقایسه کرد.

در این زمینه هم گوگل آنقدرها بی‌رقیب نیست. مایکروسافت با سرویس xCloud خود قابلیت مشابهی را در اختیار گیمرها قرار داده اما برای استفاده از آن باید اشتراکی ماهانه را خریداری کنید. به این ترتیب، xCloud بیشتر شبیه به «نت‌فلیکس برای بازی‌های ویدیویی» شده است. در Stadia اما باید هر بازی را جداگانه خریداری کنید، درست مانند پلتفرم‌هایی نظیر استیم یا PSN.

Nvidia GeForce Now هم یکی از رقبای قدیمی Stadia به حساب می‌آید. GeForce Now به شما اجازه می‌دهد بازی‌هایی که قبلا روی استیم خریده‌اید را از روی سرورهای کلاد استریم کنید و به این ترتیب، گزینه‌ای عالی برای گیمرها قدیمی به حساب می‌آید. اما نقطه ضعف بزرگ این سرویس، تعداد اندک بازی‌هایی است که از آن‌ها پشتیبانی می‌کند.

تجهیزات صوتی

بزرگ‌ترین رقیب Google Pixel Buds (و احتمالا تمام ایربادهای وایرلس حقیقی) اپل است که AirPods را ساخته. اما از آن‌جایی که AirPods با دیوایس‌های اندرویدی سازگاری ندارند، تصمیم‌گیری برای کاربران اکوسیستم گوگل آسان است. اگر آیفون دارید، AirPods بخرید. اگر موبایل اندرویدی دارید، Pixel Buds بخرید.

البته که هزاران هزار ایرباد وایرلس دیگر هم در بازار یافت می‌شود. سامسونگ، وان‌پلاس، هواوی، سونی و بسیاری شرکت دیگر همگی به تولید ایربادهای باکیفیت روی آورده‌اند که انتخاب میان آن‌ها به سلایق شخصی‌تان بستگی دارد.

بخشی از مشخصات گوگل پیکسل ۵ فاش شد

منبع: Android Authority

The post راهنمای جامع خرید محصولات گوگل – هرچه باید از سخت‌افزارهای این شرکت بدانید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala