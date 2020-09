ثبت عکس‌های باکیفیت با گوشی در محیط‌های کم‌نور همچنان کار سختی محسوب می‌شود ولی ظاهرا شرکت چینی ویوو با ارائه‌ی یک سنسور دوربین جدید می‌خواهد این مشکل را تا حد زیادی برطرف کند. این شرکت اعلام کرده که مشغول توسعه یک سنسور دوربین RGBW (قرمز، سبز، آبی، سفید) است که در محیط‌های کم‌نور عملکرد فوق‌العاده‌ای دارد.

این سنسور از آرایه فیلتر رنگ RGBW بهره می‌برد که ظاهرا در مقایسه با سنسورهای مرسوم RGGB حدود ۲۰۰ درصد حساسیت بیشتری نسبت به نور دارد. این سنسور حتی نسبت به سنسورهای RYYB (قرمز، زرد، زرد، آبی) موجود در برخی پرچم‌داران هواوی مانند هواوی P40 پرو می‌تواند ۶۰ درصد نور بیشتری جذب کند و در ضمن برخلاف این سنسور با مشکلات مربوط به ثبت رنگ‌ها هم مواجه نمی‌شود.

گفته می‌شود اولین گوشی مجهز به این سنسور دوربین ویوو در سال ۲۰۲۱ راهی بازار می‌شود و این شرکت به صورت مخفیانه طی یک سال گذشته مشغول توسعه سنسور موردنظر بوده است. باید خاطرنشان کنیم این اولین باری نیست که شرکت‌های تولیدکننده گوشی‌ها به بهره‌گیری از سنسورهای RGBW روی می‌آورند. هواوی در سال ۲۰۱۵ برای گوشی P8 برای کاهش نویز و بهبود روشنایی در شرایط کنتراست بالا از چنین سنسوری استفاده کرد.

این سنسور عملکرد خوبی داشت ولی نمی‌توانیم ضعف آن در محیط‌های با پس‌زمینه روشن و همچنین مشکل غلظت رنگ در محیط‌های تاریک را کتمان کنیم. البته این قضیه مربوط به ۵ سال قبل است و مطمئنا ویوو از پیشرفت‌های فناوری طی این سال‌ها برای بهبود سنسور دوربین خود استفاده کرده است.

در حال حال حاضر هیچ تضمینی برای عملکرد فوق‌العاده این سنسور دوربین وجود ندارد. با این حال، شرکت ویوو با عرضه گوشی هوشمندی مانند X50 پرو نشان داده که حتی بدون استفاده از حالت شب می‌تواند ثبت عکس‌های جذاب در محیط‌های کم‌نور را امکان‌پذیر کند. اما از طرف دیگر، مطمئنا رقبا هم بیکار نیستند. گفته می‌شود سامسونگ در حال ساخت مدل جدید سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی خود است و سونی هم قرار است در سال ۲۰۲۱ از سنسورهای جذابی رونمایی کند. اما در هر صورت این خبر نشان می‌دهد که ویوو قرار نیست از این رقابت جذاب عقب بماند.

چرا اندازه سنسور دوربین اهمیت زیادی دارد؟

منبع: Android Authority

