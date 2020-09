فشارهای فزاینده بر روی هواوی این شرکت را دچار مشکلات زیادی کرده است و به نظر می‌رسد به‌زودی مقام خود را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین سازندگان گوشی‌های هوشمند از دست می‌دهد. بر اساس گزارشی که به تازگی از طرف سایت The Elec منتشر شده، هواوی قصد دارد در سال ۲۰۲۱ فقط ۵۰ میلیون گوشی روانه‌ی بازار کند.

این یعنی نسبت به امسال شاهد کاهش ۷۴ درصدی تولید گوشی‌های هواوی خواهیم بود. برای روشن‌تر شدن قضیه، باید بگوییم که این شرکت سال گذشته حدود ۲۴۰ میلیون گوشی را به دست کاربران رسانده است. همچنین برای امسال هم انتظار می‌رود این شرکت بتواند ۱۹۰ میلیون گوشی را عرضه کند.

همانطور که احتمالا می‌دانید، دلیل اصلی کاهش تولید گوشی‌های هوشمند هواوی به تحریم‌های آمریکا برمی‌گردد که ادامه ساخت گوشی را برای این شرکت تقریبا غیرممکن کرده است. به لطف این تحریم‌ها، گفته می‌شود سامسونگ در سال ۲۰۲۱ بیش از ۳۰۰ میلیون گوشی را راهی بازار می‌کند.

سال گذشته دولت ترامپ شرکت هواوی را در لیست سیاه وزارت بازرگانی قرار داد و از جمله نتایج آن می‌توانیم به محرومیت گوشی‌های هواوی و آنر از سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل اشاره کنیم. مدتی قبل هم دولت آمریکا تحریم‌ها را برای هواوی و ده‌ها شرکت تابعه آن تشدید کرد و به همین خاطر علاوه بر عدم امکان تولید تراشه توسط شرکت‌های دیگر، هواوی بدون مجوز آمریکا نمی‌تواند تراشه‌های ساخت شرکت‌های ثالث مانند مدیاتک را خریداری کند.

به دلیل قطع ارتباط بین TSMC و هواوی، این شرکت برای تولید تراشه‌های پایین‌رده و میان‌رده کایرین از شرکت چینی SMIC استفاده می‌کند. با این حال، اخیرا گزارش شده که دولت آمریکا می‌خواهد SMIC را هم تحریم کند که اگر چنین اتفاقی بیفتد، هواوی عملا به هیچ تراشه‌ای برای گوشی‌های خود دسترسی نخواهد داشت.سرنوشت این شرکت تا حد زیادی به انتخابات آمریکا گره خورده و باید ببینیم آیا بار دیگر دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا می‌شود یا نه.

تحریم‌های جدید آمریکا و آینده گوشی‌های هواوی

منبع: GizmoChina

The post هواوی در سال ۲۰۲۱ فقط ۵۰ میلیون گوشی تولید خواهد کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala