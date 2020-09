اپل زمان معرفی آیفون ۱۲ را رسما اعلام کرد

امروز و در شرایطی که انتظار می‌رفت طبق شایعات، اپل واچ جدید روی سایت اپل معرفی شود، به یک باره ورق برگشت و به جای آن، اپل زمان برگزاری مراسم آنلاین بعدی خود را اعلام کرد. به این ترتیب مراسم بعدی اپل که در آن شاهد معرفی آیفون ۱۲ خواهیم بود، دقیقا هفته آینده در تاریخ ۲۵ شهریور و راس ساعت ۹:۳۰ به وقت کشورمان برگزار می‌شود.

در این مراسم انتظار داریم در کنار چهار مدل آیفون ۱۲، شاهد معرفی اپل واچ سری ۶، آیپد ایر جدید و تگ‌های AirTags باشیم. همچنین احتمالا مثل سال‌های قبل، نسخه GM از iOS 14 را هم در پایان مراسم هفته آینده دریافت می‌کنیم که آخرین نسخه بتا از این سیستم عامل خواهد بود تا به زودی شاهد عرضه نسخه نهایی و عمومی iOS 14 باشیم.

دیرتر معرفی شدن آیفون‌های امسال به دلیل پاندمی ویروس کرونا را پیش‌از این هم پیش‌بینی می‌کردیم اما حداقل مراسم معرفی این گوشی، تاخیر چندانی نسبت به سال‌های گذشته نداشته. معمولا اپل در دومین سه‌شنبه سپتامبر هر سال آیفون جدید را معرفی می‌کرد اما امسال معرفی این گوشی‌ها با یک هفته تاخیر همراه است. البته عرضه این گوشی‌ها قطعا در ماه جاری میلادی نخواهد بود و خود اپل هم این موضوع را رسما در گزارش مالی اخیر خود تایید کرده بود.

چهار آیفون جدید در راه هستند

تصویر دعوت‌نامه مثل هرسال رازآلود است و چیزی را به سادگی لو نمی‌دهد. اما حداقل از این موضوع مطمئن هستیم که امسال چهار آیفون جدید معرفی می‌شوند: دو مدل آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ پلاس که به ترتیب نمایشگرهای ۵.۴ و ۶.۱ اینچی خواهند داشت. سپس دو گوشی iPhone 12 Pro و آیفون ۱۲ پرو مکس را هم خواهیم دید که به ترتیب نمایشگرهایی ۶.۱ و ۶.۷ اینچی دارند.

این‌ها اطلاعاتی است که بارها در شایعات اخیر از منابع مختلف شنیده‌ایم و اگر آیفون ۱۲ معمولی همان گوشی باشد که انتظار داریم، کوچک‌ترین آیفونی است که از سال ۲۰۱۶ و نسل اول آیفون SE معرفی شده است. آیفون ۶.۷ اینچی نیز اگرچه ابعادی مشابه آیفون ۱۱ پرو مکس خواهد داشت، اما لقب بزرگ‌ترین اندازه نمایشگر در تاریخ آیفون‌ها را به خود اختصاص خواهد داد.

مثل پارسال، مدل‌های پرو از آیفون‌های جدید هم قرار است با دوربین‌های سه‌تایی همراه باشند و دو مدل پایه آیفون ۱۲، دوربین دوگانه خواهند داشت. همچنین مدل‌های پرو یک تفاوت بزرگ دیگر نسبت به مدل‌های عادی دارند و آن دارا بودن نمایشگر ۱۲۰ هرتزی خواهد بود.

هر چهار مدل آیفون ۱۲ را انتظار داریم با نمایشگر OLED ببینیم که این یک اولین برای اپل است. همیشه اپل نمایشگرهای OLED را به مدل‌های رده‌بالا اختصاص می‌داد و حالا هم اگرچه مدل‌های رده‌بالا نمایشگر ۱۲۰ هرتزی دارند ما حداقل پنل هر چهار گوشی از نوع OLED است. جدا از این مورد، آیفون‌های امسال قرار است اولین آیفون‌هایی باشند که از ۵G پشتیبانی می‌کنند اما هنوز مشخص نیست پشتیبانی از موج‌های mmWave هم حاضر خواهد بود یا نه. جدا از این موارد، مهم‌ترین تغییر این گوشی‌ها نسبت به آیفون ۱۱، تغییر طراحی آن‌ها است که شامل تخت شدن فریم کناری گوشی خواهد شد.

اما همانطور که گفتیم، آیفون‌های جدید تنها محصولات مراسم هفته آینده نیستند. به نقل از بلومبرگ، اپل قرار است نسل جدید آیپد ایر را هم معرفی کند که طراحی مشابه آیپد پرو ۱۱ اینچی خواهد داشت. همچنین امسال دو مدل اپل واچ هم معرفی می‌شوند که یکی اپل واچ سری ۶ است و جایگزین سری ۵ خواهد شد و دیگری یک اپل واچ ارزان‌تر خواهد بود تا جایگزین اپل واچ سری ۳ که هنوز هم به فروش می‌رسد باشد.

از جمله محصولات دیگری که ممکن است اپل معرفی کند، هدفون روگوشی ایرپادز است که مجهز به نویز کنسلینگ خواهد بود. نسخه‌های کوچک‌تر از بلندگوی HomePod هم می‌توانند هفته آینده معرفی شوند اما اگر این چنین نشد، بعید نیست این موارد را در مراسمی دیگر و همراه با مدل‌های جدید مک بوک ببینیم.

