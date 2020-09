شیائومی شاید یکی از محبوب‌ترین شرکت‌های تولیدکننده موبایل‌های هوشمند اقتصادی باشد، اما این کمپانی چینی به خاطر اکوسیستم وسیعی که با محصولات هوشمند خود پدید آورده نیز مشهور است. شیائومی کمابیش در تسلط بر بازار هند و نقاط معدودی از اروپا موفق بوده، اما جایی که این برند واقعا می‌درخشد، بازار چین است. وقتی به اکوسیستم این شرکت در هند نگاه می‌کنید، محصولاتی نظیر کوله‌های پشتی و چراغ‌های هوشمند می‌یابید، محصولاتی که آنقدرها عجیب نیستند. اما کافیست نگاه‌تان را به بازار چین برگردانید و تازه متوجه می‌شوید که شیائومی انبوهی از محصولات عجیب را نیز روانه بازار کرده است.

در این لیست به سراغ برخی از عجیب‌ترین (و گاه کارآمدترین) محصولات شیائومی می‌رویم که احتمالا از پیش با آن‌ها آشنا نبوده باشید.

مترجم فراگیر

طرفداران سریال و فیلم‌های Star Trek احتمالا دستگاه مترجم فراگیر را به یاد داشته باشند. اگرچه تکنولوژی بشری هنوز با ساخت این ورژن علمی-تخیلی از مترجم‌های فراگیر فاصله فراوان دارد، اما شیائومی در این حوزه شانس خود را امتحان کرده و دست به تولید محصولی واقعا جالب زده.

مترجم Xiaomi Mijia، دستگاهی شبیه به یک موبایل‌ هوشمند است که مجموعه‌ای از میکروفون‌ها را همراه با یک دوربین در پشت خود جای داده. ضمنا تا زمانی که به وای‌فای یا شبکه‌ دیتا متصل باشید، نمایشگر ۴.۱ اینچی این دستگاه می‌تواند جملات ترجمه شده را در قالب متون به نمایش درآورد. شیائومی مدعی شده که این دستگاه از ۱۸ زبان مختلف پشتیبانی می‌کند و بنابراین تقریبا در تمام نقاط جهان قادر به استفاده از آن خواهید بود. شش میکروفون تعبیه شده روی بدنه، اصوات را از دو طرف دستگاه می‌شوند و به صورت بلادرنگ، آن‌ها را ترجمه می‌کنند. به عنوان یک قابلیت ارزش افزوده و کاملا بی‌ربط نیز، می‌توانید از Mijia به عنوان یک هات‌اسپات پرتابل استفاده کنید!

واکی-تاکی

هرچقدر هم که برایتان عجیب باشد، اما باید این حقیقت را بپذیرید که شیائومی واکی‌-تاکی هم می‌سازد. نسل دوم از واکی‌تاکی‌های این شرکت که بار دیگر Mijia Walkie-Talkie نام گرفته‌اند، بردی معادل ۵ کیلومتر دارند و از رادیوی FM و همینطور بلوتوث پشتیبانی می‌کنند. بنابراین هنگامی که در نقاط دوردست مشغول کوهنوردی یا هر کار مشابهی هستید، می‌توانید همچنان از گوش سپردن به رادیو و موسیقی‌های دلخواه‌تان نیز لذت ببرید.

شیائومی راهی برای هوشمندسازی واکی-تاکی خود نیز یافته است. برای مثال با اتصال آن به یک اپلیکیشن روی موبایل هوشمند، می‌توانید لوکیشن دقیق‌تان را برای دوستان و آشنایان مخابره کنید یا حتی بدون اتصال به یک شبکه، پیام‌های متنی کوتاه برای شخص دیگری بفرستید که واکی-تاکی ثانویه را در اختیار دارد.

نگهدارنده خودرو با شارژ وایرلس

نگهدارنده‌های موبایلی که درون خودروها قرار می‌گیرند، معمولا چیزی نیست که ذهن ما را چندان به خود مشغول کنند. کافیست آن‌ها را روی داشبورد یا روی محفظه کولر قرار دهید، موبایل‌تان را متصل کنید و کار تمام است. اما شیائومی یک گام رو به جلو برداشته و نه‌تنها نگهدارنده موبایلی ساخته که شارژر وایرلس ۲۰ واتی دارد، بلکه از یک فن جداگانه برای خنک‌سازی مداوم موبایل هم برخوردار شده است.

اما کار همین‌جا به پایان نمی‌رسد و شیائومی درصدد حل کردن یکی از چالش‌های همیشگی کاربران با نگهدارنده‌های موبایل نیز برآمده. همه ما گاهی مجبور بوده‌ایم که برای قرار دادن موبایل در نقطه درست از نگهدارنده، اندکی تقلا کنیم. نگهدارنده شیائومی اما گیره‌هایی اتوماتیک دارد که با یک دکمه مادون قرمز در پایین فعال می‌شوند و آنقدر حرکت می‌کنند تا موبایل‌تان به‌خوبی درون نقطه درست جای بگیرد. این راهکاری هوشمند برای یکی از مشکلات همیشگی این دست از تجهیزات جانبی به حساب می‌آید و جالب است که بقیه تولیدکنندگان به فکر چنین چیزی نیفتاده‌اند.

مخزن مایع دستشویی

تصورش سخت است که یکی از برجسته‌ترین برندهای تولیدکننده موبایل‌های هوشمند، مخزن مایع دستشویی نیز بسازد، اما حقیقت دارد. این شرکت یک مخزن مایع دستشویی با سنسورهای تشخیص حرکتی ساخته که درست زیر نازل آن قرار گرفته‌اند. دست‌تان را به دستگاه نزدیک کنید و… صابون سرازیر می‌شود. خیلی ساده و سرراست با طراحی‌ای که بسیار مدرن جلوه می‌کند.

دستگاه اصلاح موی بینی

هیچوقت درک نخواهیم کرد که چرا یک تولیدکننده اسمارت‌فون‌های مقرون به صرفه باید وارد بازار محصولات بهداشتی نیز شود، اما می‌توانیم با آن کنار بیاییم. یکی دیگر از محصولات شیائومی، یک دستگاه الکتریکی برای اصلاح موهای زائد بینی است.

دستگاه اصلاح موی بینی Mijia دقیقا یکی از پیشرفته‌ترین محصولات شیائومی به حساب نمی‌آید اما در عین حال این باعث نمی‌شود که از قرار دادن آن در لیست‌مان خودداری کنیم. این دستگاه طراحی بهینه دارد، کاربردی است و هزینه چندانی هم روی دست‌تان نمی‌گذارد، بنابراین دلیلی برای نخریدن آن ندارید. اگر یک روز چیزی موی دماغ‌تان شد، حواس‌تان باشد که همیشه می‌توانید به سراغ این دستگاه بروید.

شیر آب مادون قرمز

شیر آب هوشمند شیائومی یک راه حل بسیار سرراست برای مصرف بی‌رویه آب در منزل‌تان است. درست مانند مخزن مایع دستشویی که بالاتر صحبتش را کردیم، این شیر آب از یک سنسور مادون قرمز بهره‌مند شده که نزدیک شدن دست‌تان را تشخیص می‌دهد و آب را سرازیر می‌کند. با هر تشخیص دست، شیر آب برای سه دقیقه باز می‌ماند، اما کافیست دست‌تان را دوباره تکان دهید و جریان آب بسته می‌شود.

در این روزها که مجبور به شستن مداوم دست هستیم، داشتن یک شیر آب که بدون نیاز به لمس دستگیره باز شود قطعا کاربردی تلقی می‌شود. شاید هم اصلا تنبل‌تر از آن باشید که هربار شیر آب را باز و بسته کنید. در هر صورت این محصول به درد خیلی‌ها می‌خورد.

تک‌چرخه Ninebot

با تک‌چرخه Ninebot بالاخره وارد دسته‌بندی محصولات خرق عادت می‌شویم. همانطور که از نامش پیداست، این محصول یک چرخ مجهز به موتور است که می‌تواند از شیب‌های تا سقف ۲۵ درجه نیز بالا برود. با حداکثر سرعتی معادل ۴۵ کیلومتر بر ساعت، Ninebot می‌تواند خیلی سریع تبدیل به یک وسیله نقلیه بسیار خطرناک شود. به این ترتیب، شیائومی خودش پیشنهاد کرده با سرعتی بالاتر از ۲۰ کیلومتر بر ساعت با آن حرکت نکنید. Ninebot با هر بار شارژ مسافتی معادل ۹۰ کیلومتر را می‌پیماید و چرخ‌هایش نیز ۱۸ اینچ قطر دارند تا تقریبا روی تمام سطوح قادر به حرکت باشید.

چرخ تعادل Mijia

در طول چندین سال، شیائومی سرمایه‌گذاری زیادی روی استارتاپ‌های سازنده وسایل نقلیه کوچک شهری کرده و این چرخ تعادل هم ساخته‌ی مرگبار یکی از همان استارتاپ‌ها است. Mijia Balance Wheel در واقع دو چرخ مجهز به موتور است که می‌توانند با سرعت ۱۲ کیلومتر بر ساعت حرکت کنند: یعنی ۱۲ کیلومتر سریع‌تر از آن سرعتی که دوست دارید با یکی از این دستگاه‌ها در حرکت باشید. گفتنی است که Mijia Balance Wheel هیچ بندی برای محافظت از شما ندارد و بنابراین حفظ تعادل و زنده ماندن روی آن، به توانایی‌های خودتان بستگی دارد.

با توانایی حمل وزنی معادل ۱۰۰ کیلوگرم و عمر باتری ۴۵ دقیقه‌ای، این چرخ تعادل می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای پیمودن مسافت‌های کوتاه باشد. اگر به اندازه کافی شجاع باشید.

خودکار

برای شرکتی که مدل تجاری خودش را همه‌فن حریفی در دنیای تکنولوژی معرفی می‌کند، این محصول به شکل قابل توجهی ساده و بی‌آلایش است. این یکی صرفا یک قلم خودکار است – نه از آن قلم‌هایی که برای نوشتن و طراحی روی تبلت‌ها و موبایل‌ها استفاده می‌شود، یک قلم معمولی که فقط روی کاغذ می‌نویسد.

البته شیائومی می‌گوید این یک قلم عادی نیست و فطعات گردان آن «تست‌های سنگین مقاومت» را پشت سر گذاشته‌اند که شامل ۵۰ هزار بار گردش بوده است. بسیار خب، اندکی اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد. بهرحال یک خودکار که بیشتر نیست.

ربات اسباب‌بازی

بله، شیائومی اسباب‌بازی هم می‌سازد. آن‌ها انبوهی از آجرهای شبیه به لگو برای کودکان خردسال ساخته‌اند و یک قطار اسباب‌بازی الکتریکی هم دارند. اما احتمالا جالب‌ترین محصول این شرکت برای کودکان، Mi Robot Builder باشد.

کیت این اسباب‌بازی شامل ۹۷۸ قطعه است و با متصل کردن آن‌ها به یکدیگر، می‌توان رباتی تقریبا عظیم‌الجثه ساخت. Mi Robot Builder یک پردازنده و سیستم‌ عامل مخصوص خود را دارد که هنگام اتصال به اسمارت‌فون شما از طریق وای‌فای یا بلوتوث، اجازه می‌دهند قادر به اجرای برخی ترفندهای مختلف مانند حفظ تعادل و چیزهایی از این دست باشید.

