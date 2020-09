به گزارش رسانه‌های کره‌ای، سامسونگ و شرکت SK Hynix از هفته آینده فروش تراشه‌های حافظه به هواوی را متوقف می‌کنند. این توقف فروش از تاریخ ۱۵ سپتامبر (۲۵ شهریور) آغاز می‌شود که در این تاریخ بخش جدید تحریم‌های آمریکا اجرا می‌شوند. با این کار، هواوی تقریبا به طور کامل دسترسی به تراشه‌های DRAM و NAND را از دست می‌دهد.

دلیل این تصمیم سامسونگ به تحریم‌های جدید آمریکا علیه هواوی برمی‌گردد که ماه قبل تصویب شده‌اند. در ابتدا تحریم‌های آمریکا شامل تراشه‌ها نبود اما طبق تحریم‌های جدید دولت ترامپ، هر شرکت نیمه‌رسانا که از تکنولوژی‌های سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری آمریکایی استفاده می‌کند برای همکاری با هواوی باید از دولت آمریکا مجوز دریافت کند.

طبق گزارش‌ها، هواوی از مدتی قبل انبار کردن تراشه‌های حافظه را آغاز کرده و حتی می‌خواسته در این زمینه با سامسونگ قرارداد بلندمدت امضا کند. اما در هر صورت با وجود اینکه هواوی مشتری مهمی برای سامسونگ محسوب می‌شود، اما این شرکت کره‌ای تصمیم گرفته از تحریم‌های آمریکا تبعیت کند و ارتباط خود را با هواوی قطع کند.

این یک ضرر قابل توجه برای بخش نیمه‌رسانا سامسونگ محسوب می‌شود زیرا هواوی یکی از بزرگ‌ترین مشتریان تراشه‌های حافظه این شرکت است. اما از طرف دیگر، این فشارهای فزاینده باعث شده هواوی دیگر توان رقابت با سامسونگ را از دست بدهد و به همین خاطر درآمد سامسونگ افزایش قابل توجهی خواهد داشت.

باید ببینیم هواوی برای ادامه فعالیت خود چه برنامه‌ای دارد. زیرا تمام شرکت‌های فعال در حوزه نیمه‌رسانا از تکنولوژی‌های آمریکایی استفاده می‌کنند و در نتیجه هواوی دسترسی به قطعات اساسی برای ساخت گوشی‌های خود را از دست داده است.

تحریم‌های جدید آمریکا و آینده گوشی‌های هواوی

منبع: Sam Mobile

